Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion 是一款创新的智能交易顾问 (EA)，能够检测并交易对角趋势线。专为使用经典技术分析的交易者设计，本系统既可以全自动交易，也可以提供可视化信号和提醒。

为了在模拟测试中获得最佳体验，请按照图片中为每个交易对和时间周期优化的参数进行设置。

此智能交易系统起价为45美元，随着销售将上涨至65美元。



🔑 主要功能：

📐 使用摆动点、ATR 或枢轴点检测趋势线。

⚡ 提供 3 种自动交易入场方式（突破、回测、反转），也可切换为仅信号模式。

🔧 灵活设置：确认过滤器、手数管理、风险控制。

📊 适用于剥头皮、日内交易或波段交易。

🔔 提供可视化和推送提醒，避免错过机会。

🎯 为什么选择它？

因为它结合了两方面优势：

👉 经典趋势线分析的精准性。

👉 自动化 EA 的速度与纪律性。

你不需要总是让它替你操作 —— 关闭算法交易即可仅用于信号提示。

有了 EA Trendline Fusion，你将拥有一个可靠的技术助手，帮助你发现机会并更稳定地执行交易策略。

✅ 立即下载，让你的交易迈向更高水平。

此版本的新功能：

现在增加了基于ATR的止损和止盈管理，以更好地适应市场条件。

在此新版本中，现已提供通知功能和多货币交易。

