Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion 은 대각선 추세선을 감지하고 거래하는 혁신적인 자동매매 프로그램(EA)입니다. 클래식 기술적 분석을 활용하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 자동매매뿐만 아니라 시각적 신호 및 알림도 제공합니다.

데모 테스트를 올바르게 사용하려면 각 통화쌍과 기간에 최적화된 이미지의 매개변수를 따르세요.

이 EA는 45달러에서 시작하여 판매가 증가함에 따라 65달러까지 올라갑니다.



🔑 주요 기능:

📐 스윙, ATR, 피벗을 통한 추세선 감지.

⚡ 자동 매매 옵션: 3가지 진입 방식(브레이크아웃, 리테스트, 리버설) 또는 신호 전용 모드.

🔧 유연한 설정: 확인 필터, 로트 크기, 리스크 관리.

📊 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 모두에 적합.

🔔 시각적 및 푸시 알림 제공.

🎯 사용하는 이유:

왜냐하면 두 가지 세계의 장점을 결합했기 때문입니다.

👉 고전적인 추세선 분석의 정확성.

👉 자동화 EA의 속도와 규율.

항상 자동으로 거래할 필요는 없습니다 — 알고리즘 거래를 비활성화하면 신호 전용으로 활용할 수 있습니다.

EA Trendline Fusion 은 신뢰할 수 있는 기술 보조자로서 기회를 식별하고 전략을 일관되게 실행하는 데 도움을 줍니다.

✅ 지금 다운로드하여 트레이딩을 한 단계 끌어올리세요.

이번 버전의 새로운 기능:

ATR 기반의 손절매 및 이익실현 관리가 추가되어 시장 상황에 더 잘 적응할 수 있습니다. 이 새 버전에서는 알림 및 다중 통화 거래 기능이 제공됩니다.



https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing

