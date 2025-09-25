Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion est un expert advisor innovant qui détecte et trade les lignes de tendance diagonales. Conçu pour les traders utilisant l’analyse technique classique, ce système permet à la fois le trading automatique et les signaux visuels avec alertes.

🔑 Caractéristiques principales :

📐 Détection des lignes de tendance avec Swings, ATR ou Pivots.

⚡ Options de trading automatique avec 3 types d’entrée (breakout, retest, reversal) ou mode signaux uniquement.

🔧 Paramètres flexibles : filtres de confirmation, taille de lots, gestion du risque.

📊 Compatible avec le scalping, le day trading ou le swing trading.

🔔 Alertes visuelles et push pour ne manquer aucune opportunité.

🎯 Pourquoi l’utiliser ?

Parce qu’il combine le meilleur des deux mondes :

👉 La précision de l’analyse classique des lignes de tendance.

👉 La vitesse et la discipline d’un EA automatisé.

Vous n’êtes pas obligé de le laisser trader pour vous — désactivez le trading algorithmique et utilisez-le uniquement pour les signaux.

Avec EA Trendline Fusion, vous disposez d’un assistant technique fiable pour identifier les opportunités et exécuter votre stratégie avec cohérence.

✅ Téléchargez-le dès aujourd’hui et faites passer votre trading au niveau supérieur.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing

