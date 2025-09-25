Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion est un expert advisor innovant qui détecte et trade les lignes de tendance diagonales. Conçu pour les traders utilisant l’analyse technique classique, ce système permet à la fois le trading automatique et les signaux visuels avec alertes.

🔑 Caractéristiques principales :
📐 Détection des lignes de tendance avec Swings, ATR ou Pivots.
⚡ Options de trading automatique avec 3 types d’entrée (breakout, retest, reversal) ou mode signaux uniquement.
🔧 Paramètres flexibles : filtres de confirmation, taille de lots, gestion du risque.
📊 Compatible avec le scalping, le day trading ou le swing trading.
🔔 Alertes visuelles et push pour ne manquer aucune opportunité.

🎯 Pourquoi l’utiliser ?
Parce qu’il combine le meilleur des deux mondes :
👉 La précision de l’analyse classique des lignes de tendance.
👉 La vitesse et la discipline d’un EA automatisé.

Vous n’êtes pas obligé de le laisser trader pour vous — désactivez le trading algorithmique et utilisez-le uniquement pour les signaux.

Avec EA Trendline Fusion, vous disposez d’un assistant technique fiable pour identifier les opportunités et exécuter votre stratégie avec cohérence.

✅ Téléchargez-le dès aujourd’hui et faites passer votre trading au niveau supérieur.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing


Plus de l'auteur
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicateurs
Unlock instant clarity in your charts! This indicator automatically draws the key levels where price has reacted or broken recently, giving you objective support and resistance zones without manual lines. Just attach it to your chart and watch the previous highs and lows appear for each timeframe. What does each line mean? Previous Month High ‣ Highest price recorded in the previous monthly period. Previous Month Low ‣ Lowest price recorded in the previous monthly period. Previous Week High ‣
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicateurs
Des lignes de tendance au niveau supérieur ! Cet indicateur automatise le tracé des lignes de tendance diagonales à partir de pivots configurables et affiche des alertes visuelles sur le graphique lorsque le prix interagit avec elles. Oubliez les tracés manuels : dès que le prix touche ou franchit la ligne, un message apparaît sur la bougie correspondante. Fonctionnalités clés Pivot flexible : ajustez le nombre de barres ( PivotBars ), le réglage par défaut étant recommandé pour préserver la coh
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicateurs
Includes: 2 indicators + 2 Level 1 PDF books + 3+ hours of video course + 1 risk‑management template + 1 month VIP signals channel access This combo is part of our 3‑Level Book Set , designed to guide you step by step from the fundamentals to advanced trading. Perfect for anyone who wants to start strong with professional tools from day one. Explore all paths. Choose your journey. Build your strategy. What’s included in this Combo? 1. Indicators (single .ex5 file) MonthlyWeeklyDaily Previous Hi
