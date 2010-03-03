Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion, çapraz trend çizgilerini algılayan ve işleyen yenilikçi bir uzman danışmandır. Klasik teknik analizi kullanan traderlar için tasarlanmış olup, hem otomatik işlem hem de görsel sinyal/uyarı seçenekleri sunar.

🔑 Ana özellikler:
📐 Swings, ATR veya Pivots ile trend çizgisi algılama.
⚡ 3 giriş türü (breakout, retest, reversal) ile otomatik işlem seçenekleri veya yalnızca sinyal modu.
🔧 Esnek ayarlar: onay filtreleri, lot boyutu, risk yönetimi.
📊 Scalping, günlük veya swing trading için uygundur.
🔔 Fırsatları kaçırmamak için görsel ve push bildirimler.

🎯 Neden kullanmalı?
Çünkü iki dünyanın en iyisini birleştiriyor:
👉 Klasik trend çizgisi analizinin doğruluğu.
👉 Otomatik EA’nın hızı ve disiplini.

Her zaman sizin yerinize işlem yapması gerekmez — algoritmik ticareti devre dışı bırakabilir ve yalnızca sinyal için kullanabilirsiniz.

EA Trendline Fusion ile fırsatları belirlemenize ve stratejinizi daha tutarlı bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacak güvenilir bir teknik asistana sahip olacaksınız.

✅ Bugün indirin ve tradinginizi bir sonraki seviyeye taşıyın.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing
