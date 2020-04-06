Trendline D Fusion MT4
- Experten
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Version: 3.83
- Aktivierungen: 8
EA Trendline Fusion MT4 ist ein innovativer Expert Advisor, der diagonale Trendlinien erkennt und automatisch handelt.
Entwickelt für Trader, die klassische technische Analyse verwenden – vollständig an MetaTrader 4 angepasst, mit visueller Klarheit und automatischer Präzision.
🔑 Hauptfunktionen
📐 Trendlinienerkennung mit Swings (ATR) und 2-Punkt-Pivots.
⚡ Automatischer oder manueller Modus: Breakout-, Retest- oder Reversal-Einstiege, oder nur Signalanzeige.
🔧 Flexible Einstellungen für Lotgröße, Slippage, Take Profit, Stop Loss, Breakeven und Trailing Stop.
🧠 Intelligenter Schutz: täglicher/wöchentlicher Equity-Guard, Abkühlzeit nach Verlusten, Sitzungssteuerung.
📊 Funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen — ideal für Scalping, Intraday oder Swing-Trading.
🔔 Klare Pfeile und Labels auf dem Chart zeigen Chancen in Echtzeit.
🎯 Warum verwenden?
Es kombiniert die Präzision des manuellen Tradings mit der Disziplin eines EAs.
Lassen Sie es automatisch handeln oder nur Signale anzeigen.
✅ Trendline Fusion MT4 hilft Ihnen, konsistent zu bleiben und Trades klar zu managen.
Neu in Version 3.83:
• ATR-basiertes SL/TP-Management.
• Verbesserte Zeichen-Engine für flüssigere Performance.
• Kompatibel mit MT5-Layout.