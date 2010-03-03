Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion è un expert advisor innovativo che rileva e negozia linee di tendenza diagonali. Progettato per i trader che utilizzano l’analisi tecnica classica, questo sistema consente sia il trading automatico che segnali visivi con avvisi.

🔑 Caratteristiche principali:
📐 Rilevamento delle linee di tendenza con Swings, ATR o Pivots.
⚡ Opzioni di trading automatico con 3 tipi di ingresso (breakout, retest, reversal) o modalità solo segnali.
🔧 Configurazione flessibile: filtri di conferma, dimensione lotti, gestione del rischio.
📊 Adatto a scalping, day trading o swing trading.
🔔 Avvisi visivi e push per non perdere opportunità.

🎯 Perché usarlo?
Perché combina il meglio di entrambi i mondi:
👉 La precisione dell’analisi classica delle trendline.
👉 La velocità e la disciplina di un EA automatizzato.

Non è necessario che operi sempre al tuo posto — disattiva il trading algoritmico e usalo solo come generatore di segnali.

Con EA Trendline Fusion avrai un assistente tecnico affidabile che ti aiuterà a individuare opportunità ed eseguire la tua strategia con coerenza.

✅ Scaricalo oggi stesso e porta il tuo trading a un livello superiore.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing


