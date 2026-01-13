Golden Reversal Sale

Dies ist ein monatliches Angebot. Vergiss nicht, uns nach dem Kauf zu schreiben und den Communities beizutreten.

Golden Reversal EA ist ein professionelles MT5-Tool, das kombiniert: Signale basierend auf REVERSAL STRATEGY.


Signale basierend auf REVERSAL STRATEGY.

Automatische SL/TP: zwei Modi (mehr lesen unten).

Fortgeschrittenes Risikomanagement: tägliche und wöchentliche Drawdown-Limits nach Equity (Prop-Firm-Stil).

High-Impact-News-Filter (MT5-Kalender, rote Ordner-Events).

Spread-, Zeit-, Cooldown-, 1 Signal pro Bar, max. globale Trades Filter.

Kompaktes Panel ermöglicht: Handeln im automatischen Modus (EA handelt für Sie).

Verwendung als intelligentes manuelles Trading-Panel, bei dem BUY/SELL Ihren Managementregeln folgen. Single Pair/Multi-Pair/Multi-Frame Modi mit separater Steuerung: Nur Alerts (AlertsOnly).

Automatisches Trading (AutoTrade).


Doppelte Funktion: Automatisches EA + Panel für Ihre eigenen Trades


Ich empfehle, das 'Allow algorithmic trading' Häkchen zu aktivieren. Im EA-Menü können Sie Alert Only/AutoTrade-Modus steuern, sodass Panel und Alerts auch funktionieren, wenn Sie nicht wollen, dass EA automatisch für Sie handelt.


Auch bei manuellen Trades verwendet EA Ihre aktuellen Regeln:


SL/TP (nach ATR, manuell, ATR scan oder SL/TP PRO).

BreakEven, Trailing Stop und Partial.

Spread-, Zeit-, News-Filter usw.

Tägliches/wöchentliches Drawdown-Limit falls aktiviert.


Sie entscheiden den Einstieg, EA verwaltet den Trade nach Panel-Einstellungen.


EA kann auch zeichnen:


Signalpfeile und Punkte (RSI/Stoch).

R:R-Overlays auf offenen Trades.

Manueller R:R-Simulator (DRAW R:R Modus), bei dem Sie ENTRY/TP/SL ziehen.


Paare und Timeframes ins Menü in GROSSBUCHSTABEN gefolgt von einem mit (,). Vergessen Sie nicht, sie genau so zu schreiben wie Ihr Broker sie benennt.


Enthält zwei automatische Modi für Stop Loss und Take Profit Platzierung: SL/TP PRO - ATR scan.

Bilder detaillieren verfügbare Profile pro Modus - können im Panel aktiv lassen und EA wählt das richtige.


Funding-Vorschlag: Wenn Broker-Limit z.B. 5% täglich ist, EA auf 4.0-4.5% einstellen für Puffer bei Spreads, Gaps und Slippage.


Support und Community

Für Fragen, Support oder Konfig-Austausch, schreiben Sie uns und treten Sie unserer Community bei, wo wir teilen:


Pair/Timeframe Preset-Beispiele.

Ideen für manuelles Trading-Panel.

Zukünftige Updates und Verbesserungen.


telegram: https://t.me/aprendizajeD360

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7

