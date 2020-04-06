Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion — это инновационный советник, который определяет и торгует по диагональным линиям тренда. Создан для трейдеров, использующих классический технический анализ, он позволяет как автоматическую торговлю, так и получение визуальных сигналов и уведомлений.

Для корректного тестирования в демо-режиме используйте параметры, показанные на изображениях, оптимизированные для каждой валютной пары и таймфрейма.

Этот советник начинается с цены $45 и будет увеличиваться с продажами до $65.



🔑 Основные функции:

📐 Определение линий тренда по Swings, ATR или Pivots.

⚡ Автоматическая торговля с 3 типами входа (пробой, ретест, разворот) или только сигналы.

🔧 Гибкая настройка: фильтры подтверждения, размеры лота, управление рисками.

📊 Подходит для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.

🔔 Визуальные и push-уведомления, чтобы не упустить возможности.

🎯 Почему стоит использовать?

Потому что он сочетает лучшее из двух миров:

👉 Точность классического анализа линий тренда.





👉 Скорость и дисциплину автоматизированного советника.

Необязательно всегда торговать автоматически — отключите алгоритмическую торговлю и используйте EA только для сигналов.

С EA Trendline Fusion у вас будет надежный технический помощник для поиска возможностей и выполнения стратегии с большей последовательностью.

✅ Скачайте сегодня и поднимите свой трейдинг на новый уровень.





Новое в этой версии:

Теперь добавлено управление Stop Loss и Take Profit на основе ATR для лучшей адаптации к рыночным условиям.



В этой новой версии теперь доступны уведомления и мультивалютная торговля.



https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing

