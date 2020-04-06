Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion é um consultor especializado inovador que detecta e negocia linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, este sistema permite tanto a negociação automática quanto sinais visuais e alertas.





Para usar corretamente o testador de demonstração, siga os parâmetros otimizados mostrados nas imagens para cada par e período de tempo.

Este EA começa a $45 e aumentará com as vendas até atingir $65.



🔑 Principais características:



📐 Detecção de linhas de tendência com Swings, ATR ou Pivots.

⚡ Opções de trading automático com 3 tipos de entrada (breakout, retest, reversal) ou modo apenas sinais.

🔧 Configuração flexível: filtros de confirmação, tamanho de lote, gestão de risco.

📊 Compatível com scalping, day trade ou swing trade.

🔔 Alertas visuais e push para não perder oportunidades.

🎯 Por que usar?

Porque combina o melhor dos dois mundos:

👉 A precisão da análise clássica de linhas de tendência.

👉 A velocidade e disciplina de um EA automatizado.

Você não precisa que ele opere sempre por você — desative o trading algorítmico e use apenas como gerador de sinais.

Com o EA Trendline Fusion você terá um assistente técnico confiável que ajudará a identificar oportunidades e executar sua estratégia com mais consistência.

✅ Baixe hoje e leve seu trading para o próximo nível.

Novidade nesta versão:

Agora inclui gestão de Stop Loss e Take Profit baseada em ATR, para melhor adaptação às condições do mercado.

Nesta nova versão, as notificações e o modo multipar estão disponíveis.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing

