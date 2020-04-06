Trendline D Fusion
- Adriana Nicole Tapia Flores
EA Trendline Fusion é um consultor especializado inovador que detecta e negocia linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, este sistema permite tanto a negociação automática quanto sinais visuais e alertas.
Para usar corretamente o testador de demonstração, siga os parâmetros otimizados mostrados nas imagens para cada par e período de tempo.
🔑 Principais características:
📐 Detecção de linhas de tendência com Swings, ATR ou Pivots.
⚡ Opções de trading automático com 3 tipos de entrada (breakout, retest, reversal) ou modo apenas sinais.
🔧 Configuração flexível: filtros de confirmação, tamanho de lote, gestão de risco.
📊 Compatível com scalping, day trade ou swing trade.
🔔 Alertas visuais e push para não perder oportunidades.
🎯 Por que usar?
Porque combina o melhor dos dois mundos:
👉 A precisão da análise clássica de linhas de tendência.
👉 A velocidade e disciplina de um EA automatizado.
Você não precisa que ele opere sempre por você — desative o trading algorítmico e use apenas como gerador de sinais.
Com o EA Trendline Fusion você terá um assistente técnico confiável que ajudará a identificar oportunidades e executar sua estratégia com mais consistência.
Novidade nesta versão:
Agora inclui gestão de Stop Loss e Take Profit baseada em ATR, para melhor adaptação às condições do mercado.
