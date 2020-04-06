Trendline D Fusion

EA Trendline Fusion é um consultor especializado inovador que detecta e negocia linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, este sistema permite tanto a negociação automática quanto sinais visuais e alertas.


Para usar corretamente o testador de demonstração, siga os parâmetros otimizados mostrados nas imagens para cada par e período de tempo.

Este EA começa a $45 e aumentará com as vendas até atingir $65.

🔑 Principais características:


📐 Detecção de linhas de tendência com Swings, ATR ou Pivots.
⚡ Opções de trading automático com 3 tipos de entrada (breakout, retest, reversal) ou modo apenas sinais.
🔧 Configuração flexível: filtros de confirmação, tamanho de lote, gestão de risco.
📊 Compatível com scalping, day trade ou swing trade.
🔔 Alertas visuais e push para não perder oportunidades.

🎯 Por que usar?
Porque combina o melhor dos dois mundos:
👉 A precisão da análise clássica de linhas de tendência.
👉 A velocidade e disciplina de um EA automatizado.

Você não precisa que ele opere sempre por você — desative o trading algorítmico e use apenas como gerador de sinais.

Com o EA Trendline Fusion você terá um assistente técnico confiável que ajudará a identificar oportunidades e executar sua estratégia com mais consistência.

✅ Baixe hoje e leve seu trading para o próximo nível.

Novidade nesta versão:
Agora inclui gestão de Stop Loss e Take Profit baseada em ATR, para melhor adaptação às condições do mercado.

Nesta nova versão, as notificações e o modo multipar estão disponíveis.

https://drive.google.com/file/d/1Y01zNrXRE8meMTpdHfwKhVbLgga_BsNv/view?usp=sharing


Mais do autor
Trendline D Fusion MT4
Adriana Nicole Tapia Flores
Experts
O EA Trendline Fusion MT4 é um robô inovador que detecta e opera linhas de tendência diagonais. Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, esta versão está totalmente adaptada para o MetaTrader 4, unindo clareza visual e precisão automatizada. Principais recursos Detecção de linhas de tendência com Swings (ATR) e Pivôs de 2 pontos. Modo automático ou manual: escolha entre rompimento, reteste e reversão, ou use apenas como indicador de sinais. Configurações flexívei
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Potencialize sua análise com um único olhar! Este indicador traça automaticamente os níveis-chave onde o preço recentemente rebateu ou rompeu, fornecendo zonas objetivas de suporte e resistência sem precisar desenhá-las manualmente. Basta adicioná‑lo ao seu gráfico e observar as linhas dos altos e baixos anteriores de cada período. O que significa cada linha? Previous Month High ‣ Máxima do mês anterior: preço mais alto registrado no período mensal precedente. Previous Month Low ‣ Mínima do mê
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Linhas de tendência no próximo nível! Este indicador automatiza o desenho de linhas de tendência diagonais com pivôs configuráveis e exibe alertas visuais no gráfico quando o preço interage com elas. Esqueça o traçado manual: sempre que o preço tocar ou romper a projeção, você verá uma notificação diretamente na vela. Características destacadas Pivô flexível: ajuste o número de barras ( PivotBars ), embora recomendemos manter o valor padrão para garantir a integridade do sinal. Alertas visuais:
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Includes: 2 indicators + 2 Level 1 PDF books + 3+ hours of video course + 1 risk‑management template + 1 month VIP signals channel access This combo is part of our 3‑Level Book Set , designed to guide you step by step from the fundamentals to advanced trading. Perfect for anyone who wants to start strong with professional tools from day one. Explore all paths. Choose your journey. Build your strategy. What’s included in this Combo? 1. Indicators (single .ex5 file) MonthlyWeeklyDaily Previous Hi
Golden Reversal
Adriana Nicole Tapia Flores
Experts
Ferramenta que automatiza trades, gerencia sinais manualmente e inclui painel moderno que encontra SL/TP automaticamente para você. Launch price : 175 USD O preço do Golden Reversal EA aumentará por etapas até 300 USD conforme metas de vendas forem alcançadas. Current price: 175 USD Next stage: 200 USD Final target price: 300 USD Se planeja usar a médio/longo prazo, entre nos estágios iniciais. Golden Reversal EA é uma ferramenta profissional MT5 que combina: Sinais baseados em ESTRATÉGIA
