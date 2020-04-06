TDI Pro Grid Basket EA

Überblick:
TDI Pro Grid Basket EA ist ein Grid-basierter Expert Advisor, der die Stärke der Traders Dynamic Index (TDI) Signale mit intelligentem Basket Money Management kombiniert. Er ist für den Trendhandel mit flexiblen Grid Adds, risikobasierter Losgröße und kumulativem Basket-Level Take Profit konzipiert.


Hauptmerkmale:

  • TDI-Signale: Sharkfin, MBL cross und MA cross (konfigurierbar, ANY/ALL).

  • Trend-Filter: EMA 50/200 Bestätigungsfilter.

  • Intelligente Größenbestimmung: Festes Lot oder % des Aktienrisikos.

  • Grid adds: Fester Abstand, mit Lot-Multiplikator.

  • Basket TP: Schließen aller Trades nach % Eigenkapital oder Geldziel.

  • Basket SL: Optionales Sicherheitsnetz in % des Eigenkapitals oder des Geldes.

  • Projektionslinien: Visuelle TP/SL-Niveaus werden dynamisch aktualisiert.

  • Kontrolle der Handelsqualität: Spread-Filter, Slippage, Cooldown-Balken.

  • Ein Korb pro Symbol/Magie - sicher, einfach, effektiv.

Vorteile:

  • Klarer R/R-Rahmen (ATR oder Punkte).

  • Kumulatives Gewinnziel sorgt für konsistente Ausstiege.

  • Stabiler Schutz des Eigenkapitals.

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen.

  • Perfekt für Cent-Konto, und gut für große Prop Firma Konto mit SL-Funktion eingeschaltet

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
LFA EA Pro
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb , indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance
LFA TDI entry
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Indikatoren
TDI Signal Engine (3 Signaltypen) Haifischflosse (ReEntry) MBL-Kreuz MA Cross (grünes/rotes Kreuz) Level Guide Filter Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen: ZONE-Modus CROSS50-Modus Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz Trend-Filter Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA) Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert) Einstiegsmodi Konservativer Modus : jeweils ein Korb pro Symbol Aggressiver
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen , Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen. Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig ver
HMA Multi Basket Grid EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
HMA Multi-Basket Grid EA (MT4) HMA Multi-Basket Grid EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für die Verwaltung mehrerer unabhängiger Handelskörbe mit einem strukturierten Grid-Ansatz entwickelt wurde. Der Expert Advisor konzentriert sich auf das Ordermanagement, die Basket-Kontrolle und die Risikohandhabung , so dass er sich für Händler eignet, die eher einen organisierten Grid-Rahmen als ein Single-Trade-System wünschen. Hauptmerkmale Multi-Basket-Ar
TDI Smart Level Ultimate
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
TDI Smart Money - Ultimativer EA (MT4) TDI Smart Money - Ultimate EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4 , das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart-Money-Stil aufbaut. Der Expert Advisor wurde entwickelt, um Trades systematisch mit Hilfe von Basket-Logik , optionalen Filtern und robusten Ausführungssicherungen zu verwalten, die den Anforderungen des MetaTrader Market entsprechen. Kernfunktionen TDI-basierte Einstiegslogik Nutzt die Bedingung
