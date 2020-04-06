TDI Pro Grid Basket EA
- Experten
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TDI Pro Grid Basket EA ist ein Grid-basierter Expert Advisor, der die Stärke der Traders Dynamic Index (TDI) Signale mit intelligentem Basket Money Management kombiniert. Er ist für den Trendhandel mit flexiblen Grid Adds, risikobasierter Losgröße und kumulativem Basket-Level Take Profit konzipiert.
Hauptmerkmale:
-
TDI-Signale: Sharkfin, MBL cross und MA cross (konfigurierbar, ANY/ALL).
-
Trend-Filter: EMA 50/200 Bestätigungsfilter.
-
Intelligente Größenbestimmung: Festes Lot oder % des Aktienrisikos.
-
Grid adds: Fester Abstand, mit Lot-Multiplikator.
-
Basket TP: Schließen aller Trades nach % Eigenkapital oder Geldziel.
-
Basket SL: Optionales Sicherheitsnetz in % des Eigenkapitals oder des Geldes.
-
Projektionslinien: Visuelle TP/SL-Niveaus werden dynamisch aktualisiert.
-
Kontrolle der Handelsqualität: Spread-Filter, Slippage, Cooldown-Balken.
-
Ein Korb pro Symbol/Magie - sicher, einfach, effektiv.
Vorteile:
-
Klarer R/R-Rahmen (ATR oder Punkte).
-
Kumulatives Gewinnziel sorgt für konsistente Ausstiege.
-
Stabiler Schutz des Eigenkapitals.
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen.
-
Perfekt für Cent-Konto, und gut für große Prop Firma Konto mit SL-Funktion eingeschaltet