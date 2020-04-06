LFA EA Pro

Überblick

TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb, indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance und den Handelsstatus auf dem Chart.

Hauptmerkmale

TDI Signal Engine (3 Signaltypen)

  • Sharkfin (ReEntry)

  • MBL-Kreuz

  • MA Cross (Grünes/Rotes Kreuz)

Level Guide Filter

  • Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen:

    • ZONE-Modus

    • CROSS50-Modus

  • Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz

Trend-Filter

  • Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA)

  • Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert)

Einstiegsmodi

  • Konservativer Modus: jeweils ein Korb pro Symbol

  • Aggressiver Modus: erlaubt mehrere Baskets

  • Optionale finale EMA-Bestätigung (schnelle/langsame Eingangs-EMAs)

Raster-Korb-Logik

  • Grid Adds werden nur ausgelöst, wenn sich der Preis um GridStepPoints bewegt

  • Begrenzt maximale Hinzufügungen mit Max_Adds

  • Kontrolliert die Progression mit Lot_Factor

  • Debounce-Kontrolle: MinSecondsBetweenAdds

Korbausstiegssystem

  • Korb-TP-Optionen:

    • Pips vom Break-Even (unterstützt Dynamic TP: unterschiedliche TP wenn kein Add vs. nach Add)

    • Geld-Ziel

    • % des Eigenkapitalziels

  • Korb SL-Optionen:

    • Geld-Stopp

    • % des Eigenkapitalstopps

    • Aus

Trendschnitt-Ausstieg (optional)

  • EMA-basierte Ausstiegsbestätigung nach Halten von Mindest-Bars

  • Entwickelt, um das Risiko bei anhaltenden Trendumkehrbedingungen zu reduzieren

On-Chart Dashboard
Anzeigen:

  • Modus, Spread, Filterstatus

  • Saldo, Eigenkapital, gleitender P/L

  • Gesamtkörbe, Gesamtaufträge, Lots, Anzahl der SL-Treffer

  • Tag/Woche/Monat/Jahr geschlossener P/L

  • Aufschlüsselung der offenen Trades Signal für Signal

  • Korbzeilen mit Lots, BE-Preis, floating und net P/L

  • Fehler beim letzten Handel (zur Fehlersuche)

Prop Firm Panel (NUR ANZEIGE)
Enthält ein Prop-Style Tracking Panel:

  • Gewinn %, tägliche DD %, maximale DD %

  • Level 1 / Level 2 Status

Hinweis: Dieses Panel dient nur zur Anzeige und blockiert den Handel nicht.

Eingaben & Anpassungen (Kurzanleitung)

  • InpTF: Zeitrahmen, der für die Signalberechnung verwendet wird

  • Lot-Modus: Feste Lots oder Risiko %

  • GridStepPoints / Max_Adds / Lot_Factor: Rasterverhalten

  • Basket TP/SL: Ausstiege auf Basket-Ebene

  • Dynamic TP: unterschiedliche TP je nach Adds

  • Trend-Filter: EMA/HMA optionale Filter

  • Execution Guards: Spread-Limit, Slippage, Cooldown

Wichtige Hinweise

  • Funktioniert am besten bei wichtigen FX-Paaren mit stabilem Spread und guter Liquidität.

  • Verwenden Sie MaxSpreadPoints, um sich vor schlechten Ausfüllungen zu schützen.

  • Für den HMA-Filter aktivieren Sie UseHMAFilter nur, wenn der erforderliche HMA-Indikator installiert und verfügbar ist.

  • Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Was ist neu in v2.30a

Marktvalidierung - sichere Ausführung
Der EA verhindert jetzt die Platzierung von Trades, wenn die Margin nicht ausreicht, was die Stabilität in Umgebungen mit niedrigem Kontostand und bei automatischen Tests verbessert.

Empfohlenes Setup

  • Zeitrahmen: M15 / H1

  • Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen:

    • Konservativer Modus

    • Niedrige feste Lots oder niedriges Risiko %

    • Mäßiger Rasterschritt

    • Enger Spread-Filter

  • Erhöhen Sie die Aggressivität erst nach einem Forward-Test.

Haftungsausschluss

Der Handel ist riskant. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Sie sind selbst verantwortlich für Ihre Risikoeinstellungen, die Bedingungen Ihres Brokers und die Verwaltung Ihres Kontos.


Empfohlene Produkte
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Vision Fx v
Samuel Nancwat Isaac
Experten
Wir stellen Ihnen den Vision fx EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter, der entwickelt wurde, um das dynamische Zusammenspiel von kurzfristigen und langfristigen Umkehrmustern auf dem Forex-Markt zu nutzen. Im Gegensatz zu anderen Robotern vermeidet dieser EA Raster- oder Arbitrage-Strategien, was eine sichere und kalkulierte Handelserfahrung gewährleistet. Der vision fx EA eignet sich perfekt für Trader aller Erfahrungsstufen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, und ist für alle Fä
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
JesUsdjpy MT4
Justine Kelechi Ekweh
Experten
Umfassende Dokumentation für den Expert Advisor (EA) JesUsdJpy Übersicht Für beste Ergebnisse : Hauptstrategie (Main Strategy) : Setzen Sie true , um die Hauptstrategie für USD/JPY zu aktivieren, und verwenden Sie die Standardeinstellungen. Strategie 2 (Strategy2) : Setzen Sie false , es sei denn, Sie bevorzugen diese alternative Strategie. Dieser Expert Advisor (EA) wurde speziell für Forex-Trader entwickelt, um die Performance auf dem Währungspaar USD/JPY im M5-Zeitrahmen zu optimieren. Er bie
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Team Trading Eur Gbp
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
EurUsdHedgerWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
EurUsdHedgerWizard ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und die Währungspaare EURUSD entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen u
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
Ich stelle meinen neuen Expert Advisor BitcoinRobotTradingEA vor. Dieser EA verfolgt das Konzept der Trendverfolgung bei der Marktanalyse und optimiert so das gesamte Handels-Setup. Er analysiert Markttrends präzise bei der Eingabe von Transaktionen und berücksichtigt neben dem Orderflow auch die Orderblock-Zone. Dies macht die Analyse präziser und macht diesen Expert Advisor zu einem der besten Produkte am Finanzmarkt. Der für die Entwicklung dieses EA verwendete Algorithmus ist sowohl für die
Team Trading Eur Aud
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
IndiceWizard
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndexWizard ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie Ger30 entwickelt und optimiert wurde. S&P500, US30-Index . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf Ger30. H1 oder 5M auf S&P500
Haifix
Michael Rudolf Gruenauer
Experten
Haifix ist ein Breakout Strategie auf alle Forex Währungspaare, Indizes, Metalle, Rohstoffe, Kryptowährungen usw. VERWENDEN SIE NUR EINEN GELDBETRAG, DEN SIE AUCH VERLIEREN KÖNNEN Haifix ist eine limitierte Edition. Verkaufsstartpreis - 30 USD und letzter Preis - 30.000 USD Sehr bald wird der Preis steigen, holen Sie sich jetzt Ihr Exemplar, denn danach gibt es keinen Rabatt mehr. Die Strategie funktioniert im Backtest.  SL/TP, Pending Orders sind vom Broker versteckt Tagestrade werden im Char
Quantum Pulse EA
Jingzhi Wang
Experten
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Quantum Pulse EA Dieses automatisierte Handelssystem wurde entwickelt, um "Pullback"-Handelsgeschäfte durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf Paaren liegt, die nicht im Trend liegen, wie AUDCAD und NZDCAD. Es ist so programmiert, dass es wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Forex-Markt erkennt, wobei der Schwerpunkt auf Preisumkehrungen nach bemerkenswerten Preisbewegungen in verschiedene Richtungen liegt. Durch die Verwendung von glei
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndexPro ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel von Indizes wie Ger30 entwickelt und optimiert wurde. S&P500, US30-Index . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und öffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf Ger30. H1 oder 5M auf S&P500 . & 5
Smart Trader AI
Michal Milko
Experten
Wir stellen Ihnen das revolutionäre Smart Trader AI -System vor, das unter Verwendung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz mit einzigartigen Handelsstrategien und effektivem Marktverhalten entwickelt wurde. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, die Ebenen großer Institutionen, einschließlich Banken, zu nutzen und neue Trades auf diesen starken Ebenen zu initiieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns, bis zu 80% der Trades mit Gewinn zu schließen, ohne zusätzliche Positionen eröffnen zu müss
Team Trading Gbp Nzd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Vava Gold Miner EA
Mustafa Mahmoud Asaad Mahmoud
Experten
Sehr profitabler EA mit hoher Kontoführung und geringem Risiko. 18 profitable Strategien. Null Verlust 100% profitabel. 18-20% Gewinn pro Tag. Sie können Ihren Kontostand in nur 10 Tagen verdoppeln. Sehr sicher für kleine Konten ab 200 $ Konten. Geld grantee, wenn Sie Ihr Gleichgewicht verloren. Sie werden nicht wieder verlieren mit diesem intelligenten Roboter, weil es Ihr Geld von Stop-out zu speichern. Sie werden alle Ihre Verluste zurückerhalten. 24/7 Unterstützung für jede Anfrage, die Sie
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Ai Sergeant EA MT4
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und produziert zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz t
BlackFractals
Evgeniy Zhdan
Experten
Ein Fraktal ist eine Menge, die die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit hat (ein Objekt, das genau oder annähernd mit einem Teil seiner selbst übereinstimmt, d. h. das Ganze hat die gleiche Form wie ein oder mehrere Teile). Advisor arbeitet auf der Grundlage der Theorie der Selbstähnlichkeit. Der Advisor-Algorithmus ermittelt ähnliche fraktale Muster auf drei Zeitskalen gleichzeitig (untere, aktuelle und obere). Bei gefundenen Übereinstimmungen beginnt der Advisor, dem fraktalen Modell folgend, i
Team Trading Gbp Jpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Team Trading Gbp Aud
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Xalpha Scalps
Stephen Robert Powell
Experten
Wir stellen vor: X-ALPHA SCALPS - My Elite Quantum Trading Expert Advisor - die ultimative Lösung für den Hochfrequenz- und Präzisionshandel mit Devisen, Kryptowährungen und Rohstoffen. Entwickelt mit modernster Technologie und verfeinert durch fortschrittliche mathematische Modelle, verwandelt dieser EA Ihre Handelsstrategie in einen dynamischen, leistungsstarken Motor. Warum X-ALPHA SCALPS? Hybride algorithmische Meisterschaft: Multi-Strategie-Integration: Verbindet nahtlos Hochfrequenzhandel,
Forexking
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLAREN FÜR 1000 $ VERFÜGBAR! Danach erhöht sich der Preis auf 1600 $. ForexKing ist ein EA, der Daten analysiert und im Grunde ein trendfolgender EA ist, der alle guten Handelskonstellationen in allen Trends ausnutzt und das Forex-Paar Gbpusd und andere Paare handelt. Dieser EA bietet die beste Möglichkeit, Orders in einer Trendmarktlage einzugeben. Der größte Unterschied von ForexKing besteht darin, dass er das Risiko-Ertrags-Verhältnis deutlich besser steuern kann als
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
PO Osaa Simple Beginner
Samuel Akinbowale
Experten
Der PO_OSAA:Simple Beginner EA ist ein einfacher und benutzerfreundlicher EA, der zum Öffnen und Schließen von Aufträgen entwickelt wurde. Es ist entworfen, um allein verwendet werden. Der PO_OSAA:Simple Beginner EA öffnet eine neue Marktorder auf Basis des Algorithmus des Autors und modifiziert sie mit TakeProfit und StopLoss. Beispiele: Wenn die Bedingungen BUY sind, wird das Ea einen Kaufauftrag öffnen, Ea wird den StopLoss mit xPip und TakeProfit mit (xPip)*3 modifizieren. Dieses Ea kann von
FREE
Crypto Risk Master
The Anh Vu
Experten
Crypto Risk Master ist ein hochmodernes Breakout-System, das bereits seit Jahren stabile Gewinne für unsere Fonds erwirtschaftet. Wir respektieren Unvollkommenheit, und es gibt keine risikofreie Handelsstrategie auf den Finanzmärkten, insbesondere bei Cryptocurrency. Der Risk Master wurde als Herzstück des Systems entwickelt, um den Konto-Drawdown zu verwalten, solange der Marktausbruch stattfindet. Das System kann Ihren Gewinn automatisch bewahren, indem es seine Zuteilung zu zukünftigen Trade
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
BlackCardinal
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Beraters basiert auf der Theorie der Fraktale: Ein Fraktal ist eine Menge, die die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit hat (ein Objekt, das genau oder annähernd mit einem Teil seiner selbst übereinstimmt, d.h. das Ganze hat die gleiche Form wie ein oder mehrere Teile). Ein Handelsexperte analysiert vier fraktale Ordnungen von Preisformationen - eine fraktale Ordnung nach unten, die fraktale Ordnung des aktuellen Zeitrahmens und zwei fraktale Ordnungen über dem Zeitrahmen. Empf
Accelerator EA
Leonid Basis
Experten
Accelerator_EA ist ein Expert Advisor mit einer Trendstrategie, die auf dem Indikator AC-Complete ( www.mql5.com/en/market/product/24613 ) basiert. "Acceleration/Deceleration Technical Indicator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung der aktuellen treibenden Kraft. Dieser Indikator ändert seine Richtung, bevor sich die treibende Kraft ändert, die ihrerseits ihre Richtung vor dem Preis ändert. Wenn Sie erkennen, dass Acceleration/Deceleration ein Signal für eine frühere Warnung ist, vers
Simple Trades
Oluremi Oluyale
Experten
Einfache Trades Simple Trades EA scalpt die untertägige Kursbewegung in Trendrichtung. Zeitrahmen: Der Zeitrahmen, an den er gebunden ist, ist irrelevant. Er bezieht seine Berechnungen aus verschiedenen Zeitrahmen. Paar: Er kann mit jedem Instrument arbeiten. Performance: EA ist ein großartiges Werkzeug für das Scalping in kurzen und mittleren Kursrichtungen. Eine offene Position kann zwischen 1 und 5 Tagen gehalten werden. PARAMETER 1 Begin Hr: Stunde des Tages, in der der EA den Markt nach Ha
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Weitere Produkte dieses Autors
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick: TDI Pro Grid Basket EA ist ein Grid-basierter Expert Advisor, der die Stärke der Traders Dynamic Index (TDI) Signale mit intelligentem Basket Money Management kombiniert. Er ist für den Trendhandel mit flexiblen Grid Adds, risikobasierter Losgröße und kumulativem Basket-Level Take Profit konzipiert. Hauptmerkmale: TDI-Signale: Sharkfin, MBL cross und MA cross (konfigurierbar, ANY/ALL). Trend-Filter: EMA 50/200 Bestätigungsfilter. Intelligente Größenbestimmung: Festes Lot oder % des
LFA TDI entry
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Indikatoren
TDI Signal Engine (3 Signaltypen) Haifischflosse (ReEntry) MBL-Kreuz MA Cross (grünes/rotes Kreuz) Level Guide Filter Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen: ZONE-Modus CROSS50-Modus Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz Trend-Filter Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA) Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert) Einstiegsmodi Konservativer Modus : jeweils ein Korb pro Symbol Aggressiver
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen , Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen. Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig ver
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension