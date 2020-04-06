LFA EA Pro
- Experten
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb, indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance und den Handelsstatus auf dem Chart.
Hauptmerkmale
TDI Signal Engine (3 Signaltypen)
-
Sharkfin (ReEntry)
-
MBL-Kreuz
-
MA Cross (Grünes/Rotes Kreuz)
✅ Level Guide Filter
-
Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen:
-
ZONE-Modus
-
CROSS50-Modus
-
-
Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz
✅ Trend-Filter
-
Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA)
-
Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert)
✅ Einstiegsmodi
-
Konservativer Modus: jeweils ein Korb pro Symbol
-
Aggressiver Modus: erlaubt mehrere Baskets
-
Optionale finale EMA-Bestätigung (schnelle/langsame Eingangs-EMAs)
✅ Raster-Korb-Logik
-
Grid Adds werden nur ausgelöst, wenn sich der Preis um GridStepPoints bewegt
-
Begrenzt maximale Hinzufügungen mit Max_Adds
-
Kontrolliert die Progression mit Lot_Factor
-
Debounce-Kontrolle: MinSecondsBetweenAdds
✅ Korbausstiegssystem
-
Korb-TP-Optionen:
-
Pips vom Break-Even (unterstützt Dynamic TP: unterschiedliche TP wenn kein Add vs. nach Add)
-
Geld-Ziel
-
% des Eigenkapitalziels
-
-
Korb SL-Optionen:
-
Geld-Stopp
-
% des Eigenkapitalstopps
-
Aus
-
✅ Trendschnitt-Ausstieg (optional)
-
EMA-basierte Ausstiegsbestätigung nach Halten von Mindest-Bars
-
Entwickelt, um das Risiko bei anhaltenden Trendumkehrbedingungen zu reduzieren
✅ On-Chart Dashboard
Anzeigen:
-
Modus, Spread, Filterstatus
-
Saldo, Eigenkapital, gleitender P/L
-
Gesamtkörbe, Gesamtaufträge, Lots, Anzahl der SL-Treffer
-
Tag/Woche/Monat/Jahr geschlossener P/L
-
Aufschlüsselung der offenen Trades Signal für Signal
-
Korbzeilen mit Lots, BE-Preis, floating und net P/L
-
Fehler beim letzten Handel (zur Fehlersuche)
✅ Prop Firm Panel (NUR ANZEIGE)
Enthält ein Prop-Style Tracking Panel:
-
Gewinn %, tägliche DD %, maximale DD %
-
Level 1 / Level 2 Status
Hinweis: Dieses Panel dient nur zur Anzeige und blockiert den Handel nicht.
Eingaben & Anpassungen (Kurzanleitung)
-
InpTF: Zeitrahmen, der für die Signalberechnung verwendet wird
-
Lot-Modus: Feste Lots oder Risiko %
-
GridStepPoints / Max_Adds / Lot_Factor: Rasterverhalten
-
Basket TP/SL: Ausstiege auf Basket-Ebene
-
Dynamic TP: unterschiedliche TP je nach Adds
-
Trend-Filter: EMA/HMA optionale Filter
-
Execution Guards: Spread-Limit, Slippage, Cooldown
Wichtige Hinweise
-
Funktioniert am besten bei wichtigen FX-Paaren mit stabilem Spread und guter Liquidität.
-
Verwenden Sie MaxSpreadPoints, um sich vor schlechten Ausfüllungen zu schützen.
-
Für den HMA-Filter aktivieren Sie UseHMAFilter nur, wenn der erforderliche HMA-Indikator installiert und verfügbar ist.
-
Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
Was ist neu in v2.30a
✅ Marktvalidierung - sichere Ausführung
Der EA verhindert jetzt die Platzierung von Trades, wenn die Margin nicht ausreicht, was die Stabilität in Umgebungen mit niedrigem Kontostand und bei automatischen Tests verbessert.
Empfohlenes Setup
-
Zeitrahmen: M15 / H1
-
Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen:
-
Konservativer Modus
-
Niedrige feste Lots oder niedriges Risiko %
-
Mäßiger Rasterschritt
-
Enger Spread-Filter
-
-
Erhöhen Sie die Aggressivität erst nach einem Forward-Test.
Haftungsausschluss
Der Handel ist riskant. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Sie sind selbst verantwortlich für Ihre Risikoeinstellungen, die Bedingungen Ihres Brokers und die Verwaltung Ihres Kontos.