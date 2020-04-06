LFA EA Pro

Überblick

TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb, indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance und den Handelsstatus auf dem Chart.

Hauptmerkmale

TDI Signal Engine (3 Signaltypen)

Sharkfin (ReEntry)

MBL-Kreuz

MA Cross (Grünes/Rotes Kreuz)

✅ Level Guide Filter

Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen: ZONE-Modus CROSS50-Modus

Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz

✅ Trend-Filter

Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA)

Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert)

✅ Einstiegsmodi

Konservativer Modus : jeweils ein Korb pro Symbol

Aggressiver Modus : erlaubt mehrere Baskets

Optionale finale EMA-Bestätigung (schnelle/langsame Eingangs-EMAs)

✅ Raster-Korb-Logik

Grid Adds werden nur ausgelöst, wenn sich der Preis um GridStepPoints bewegt

Begrenzt maximale Hinzufügungen mit Max_Adds

Kontrolliert die Progression mit Lot_Factor

Debounce-Kontrolle: MinSecondsBetweenAdds

✅ Korbausstiegssystem

Korb-TP-Optionen : Pips vom Break-Even (unterstützt Dynamic TP : unterschiedliche TP wenn kein Add vs. nach Add) Geld-Ziel % des Eigenkapitalziels

Korb SL-Optionen : Geld-Stopp % des Eigenkapitalstopps Aus



✅ Trendschnitt-Ausstieg (optional)

EMA-basierte Ausstiegsbestätigung nach Halten von Mindest-Bars

Entwickelt, um das Risiko bei anhaltenden Trendumkehrbedingungen zu reduzieren

✅ On-Chart Dashboard

Anzeigen:

Modus, Spread, Filterstatus

Saldo, Eigenkapital, gleitender P/L

Gesamtkörbe, Gesamtaufträge, Lots, Anzahl der SL-Treffer

Tag/Woche/Monat/Jahr geschlossener P/L

Aufschlüsselung der offenen Trades Signal für Signal

Korbzeilen mit Lots, BE-Preis, floating und net P/L

Fehler beim letzten Handel (zur Fehlersuche)

✅ Prop Firm Panel (NUR ANZEIGE)

Enthält ein Prop-Style Tracking Panel:

Gewinn %, tägliche DD %, maximale DD %

Level 1 / Level 2 Status

Hinweis: Dieses Panel dient nur zur Anzeige und blockiert den Handel nicht.

Eingaben & Anpassungen (Kurzanleitung)

InpTF : Zeitrahmen, der für die Signalberechnung verwendet wird

Lot-Modus : Feste Lots oder Risiko %

GridStepPoints / Max_Adds / Lot_Factor : Rasterverhalten

Basket TP/SL : Ausstiege auf Basket-Ebene

Dynamic TP : unterschiedliche TP je nach Adds

Trend-Filter : EMA/HMA optionale Filter

Execution Guards: Spread-Limit, Slippage, Cooldown

Wichtige Hinweise

Funktioniert am besten bei wichtigen FX-Paaren mit stabilem Spread und guter Liquidität.

Verwenden Sie MaxSpreadPoints , um sich vor schlechten Ausfüllungen zu schützen.

Für den HMA-Filter aktivieren Sie UseHMAFilter nur, wenn der erforderliche HMA-Indikator installiert und verfügbar ist.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Was ist neu in v2.30a

✅ Marktvalidierung - sichere Ausführung

Der EA verhindert jetzt die Platzierung von Trades, wenn die Margin nicht ausreicht, was die Stabilität in Umgebungen mit niedrigem Kontostand und bei automatischen Tests verbessert.

Empfohlenes Setup

Zeitrahmen: M15 / H1

Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen: Konservativer Modus Niedrige feste Lots oder niedriges Risiko % Mäßiger Rasterschritt Enger Spread-Filter

Erhöhen Sie die Aggressivität erst nach einem Forward-Test.

Haftungsausschluss

Der Handel ist riskant. Dieser EA ist ein Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Sie sind selbst verantwortlich für Ihre Risikoeinstellungen, die Bedingungen Ihres Brokers und die Verwaltung Ihres Kontos.