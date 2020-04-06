TDI Smart EA

Überblick

TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen, Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen.

Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig verwalten kann (je nach dem von Ihnen gewählten Einstiegsmodus). Die Grid-Logik ist vollständig basketbasiert, und Ausstiege werden auf Basket-Ebene mit Pips-from-Break-Even-, Geld- oder Prozentzielen gesteuert.

Hauptmerkmale

✅ Multi-Basket-Handel (pro Signal-Korb)

  • Jedes Signal öffnet einen separaten Basket mit seiner eigenen Magic Number

  • Unterstützt:

    • Konservativer Modus (nur ein Korb auf einmal)

    • Aggressiver Modus (mehrere Körbe erlaubt)

✅ TDI Signal Engine (Wählen Sie eine beliebige Kombination)

  • TDI-Kreuz

  • MBL-Kreuz

  • Sharkfin Umkehrsignal

✅ Intelligente Filter (optional)

  • Angebot & Nachfrage (Unterstützungs-/Widerstandszonen) mit Pivot-Struktur + ATR-Sizing

  • Fibonacci Premium/Discount Filter

  • Trend-Filter:

    • EMA Fast/Slow-Filter

    • Optionaler HMA-Filter (falls aktiviert)

✅ Erweiterte Grid Engine (pro Korb)

Wählen Sie einen Rastermodus:

  1. Raster vom letzten Add (Tick)

  2. Raster bei Kerzenschluss

  3. Erweitertes Raster (Häkchen) - der Rasterabstand vergrößert sich, wenn die Hinzufügungen zunehmen

Grid-Steuerungen:

  • GridStepPoints

  • Max_Adds

  • Lot_Factor (zusammengesetzte Progression)

✅ Basket Exit System (pro Korb)

Basket Take Profit Modi:

  • TP vom Break-even (Punkte/Pips)

  • TP im Geld

  • TP in % des Eigenkapitals

Korb Stop Loss Modi:

  • SL Aus

  • SL im Geld

  • SL in % des Eigenkapitals

  • SL ab Break-even (Punkte/Pips)

✅ Dynamischer TP (für TP von Break-even)

  • TP kann sich automatisch ändern, je nachdem, ob der Korb Ergänzungen enthält:

    • NoAdd_TP

    • NachHinzufügen_TP

✅ On-Chart Basket-Linien (Visuelles Management)

Für jeden Korb zeichnet der EA:

  • Break-even-Linie (BE)

  • Korb TP-Linie

  • Basket SL-Linie
    Funktioniert mit allen TP/SL-Modi, einschließlich Geld- und Prozent-Modi.

✅ Dashboard + Leistungsstatistiken

Zeigt an:

  • Aktive Körbe, Aufträge, Lose, gleitende P/L

  • Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Jährlich abgeschlossene P/L

  • Gesamthandelsvolumen, Gewinne/Verluste, Gewinnrate

  • Grid-Modus + Einstellungen

  • Letzter Fehlercode (zur Diagnose)

✅ Prop Firm Dashboard (NUR ANZEIGE)

Enthält ein Prop-Style-Panel, das anzeigt:

  • Gewinn %

  • Täglicher Drawdown %

  • Maximale Auslastung %

  • Status der Stufe 1 / Stufe 2

Hinweis: Der Prop-Bereich wird nur angezeigt und blockiert den Handel nicht.

Empfohlene Verwendung

  • Funktioniert am besten bei liquiden FX-Paaren mit angemessenem Spread.

  • Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.

  • Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen und kleinen Lots.

  • Verwenden Sie den Aggressiv-Modus nur, wenn Sie das Multi-Basket-Risiko verstehen.

Zusammenfassung der Eingaben

Sie können konfigurieren:

  • Einstiegsmodus (konservativ/aggressiv)

  • Signale (TDI/MBL/Sharkfin)

  • Zonen- und Fibonacci-Filter

  • Trendfilter (EMA/HMA)

  • Rasterverhalten und Risikoverlauf

  • Korb TP/SL-Typ (Pips, Geld, Prozent)

  • Dynamische TP- und Dashboard-Optionen

Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex/CFDs birgt ein hohes Risiko. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug und garantiert keine Gewinne. Sie sind selbst verantwortlich für Ihre Risikoeinstellungen, Broker-Konditionen und Ihr Kontomanagement.


