TDI Smart EA

Überblick

TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen, Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen.

Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig verwalten kann (je nach dem von Ihnen gewählten Einstiegsmodus). Die Grid-Logik ist vollständig basketbasiert, und Ausstiege werden auf Basket-Ebene mit Pips-from-Break-Even-, Geld- oder Prozentzielen gesteuert.

Hauptmerkmale

✅ Multi-Basket-Handel (pro Signal-Korb)

Jedes Signal öffnet einen separaten Basket mit seiner eigenen Magic Number

Unterstützt: Konservativer Modus (nur ein Korb auf einmal) Aggressiver Modus (mehrere Körbe erlaubt)



✅ TDI Signal Engine (Wählen Sie eine beliebige Kombination)

TDI-Kreuz

MBL-Kreuz

Sharkfin Umkehrsignal

✅ Intelligente Filter (optional)

Angebot & Nachfrage (Unterstützungs-/Widerstandszonen) mit Pivot-Struktur + ATR-Sizing

Fibonacci Premium/Discount Filter

Trend-Filter : EMA Fast/Slow-Filter Optionaler HMA-Filter (falls aktiviert)



✅ Erweiterte Grid Engine (pro Korb)

Wählen Sie einen Rastermodus:

Raster vom letzten Add (Tick) Raster bei Kerzenschluss Erweitertes Raster (Häkchen) - der Rasterabstand vergrößert sich, wenn die Hinzufügungen zunehmen

Grid-Steuerungen:

GridStepPoints

Max_Adds

Lot_Factor (zusammengesetzte Progression)

✅ Basket Exit System (pro Korb)

Basket Take Profit Modi:

TP vom Break-even (Punkte/Pips)

TP im Geld

TP in % des Eigenkapitals

Korb Stop Loss Modi:

SL Aus

SL im Geld

SL in % des Eigenkapitals

SL ab Break-even (Punkte/Pips)

✅ Dynamischer TP (für TP von Break-even)

TP kann sich automatisch ändern, je nachdem, ob der Korb Ergänzungen enthält: NoAdd_TP NachHinzufügen_TP



✅ On-Chart Basket-Linien (Visuelles Management)

Für jeden Korb zeichnet der EA:

Break-even-Linie (BE)

Korb TP-Linie

Basket SL-Linie

Funktioniert mit allen TP/SL-Modi, einschließlich Geld- und Prozent-Modi.

✅ Dashboard + Leistungsstatistiken

Zeigt an:

Aktive Körbe, Aufträge, Lose, gleitende P/L

Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Jährlich abgeschlossene P/L

Gesamthandelsvolumen, Gewinne/Verluste, Gewinnrate

Grid-Modus + Einstellungen

Letzter Fehlercode (zur Diagnose)

✅ Prop Firm Dashboard (NUR ANZEIGE)

Enthält ein Prop-Style-Panel, das anzeigt:

Gewinn %

Täglicher Drawdown %

Maximale Auslastung %

Status der Stufe 1 / Stufe 2

Hinweis: Der Prop-Bereich wird nur angezeigt und blockiert den Handel nicht.

Empfohlene Verwendung

Funktioniert am besten bei liquiden FX-Paaren mit angemessenem Spread.

Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.

Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen und kleinen Lots.

Verwenden Sie den Aggressiv-Modus nur, wenn Sie das Multi-Basket-Risiko verstehen.

Zusammenfassung der Eingaben

Sie können konfigurieren:

Einstiegsmodus (konservativ/aggressiv)

Signale (TDI/MBL/Sharkfin)

Zonen- und Fibonacci-Filter

Trendfilter (EMA/HMA)

Rasterverhalten und Risikoverlauf

Korb TP/SL-Typ (Pips, Geld, Prozent)

Dynamische TP- und Dashboard-Optionen

Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex/CFDs birgt ein hohes Risiko. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug und garantiert keine Gewinne. Sie sind selbst verantwortlich für Ihre Risikoeinstellungen, Broker-Konditionen und Ihr Kontomanagement.