TDI Smart Level Ultimate
- Experten
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 4.40
- Aktivierungen: 5
🔹 TDI Smart Money - Ultimativer EA (MT4)
TDI Smart Money - Ultimate EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart-Money-Stil aufbaut.
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um Trades systematisch mit Hilfe von Basket-Logik, optionalen Filtern und robusten Ausführungssicherungen zu verwalten, die den Anforderungen des MetaTrader Market entsprechen.
🔧 Kernfunktionen
✅ TDI-basierte Einstiegslogik
-
Nutzt die Bedingungen des Traders Dynamic Index (TDI), um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren
-
Unterstützt mehrere Bestätigungskomponenten für strukturierte Eingaben
-
Entwickelt für diskretionäre Logik, die in Automatisierung umgesetzt wird
✅ Smart Money-Filter (optional)
-
Logik für Unterstützung & Widerstand / Angebot & Nachfrage
-
Fibonacci-Filter für Auf- und Abschläge
-
Trendausrichtungsfilter (optional)
Diese Filter können über Eingaben aktiviert oder deaktiviert werden.
✅ Multi-Korb-Handelsmanagement
-
Jedes Signal kann seinen eigenen Korb erstellen und verwalten
-
Unabhängige Korbverfolgung durch eindeutige magische Nummern
-
Geeignet für Händler, die ein strukturiertes Basket-Management den Einzelgeschäften vorziehen
✅ Raster- und Skalierungslogik
-
Optionaler Positionsaufbau im Raster-Stil
-
Einstellbarer Rasterabstand und maximale Additionen
-
Kontrolle der Lotprogression über Eingaben möglich
✅ Basket-Level Exit System
-
Korb-Take-Profit-Optionen
-
Korb-Stop-Loss-Optionen
-
Break-even-Logik
-
Dynamisches Basket-Handling basierend auf Floating-Ergebnissen
✅ Marktsichere Ausführung (Validierungskonform)
-
Margin-Vorabprüfung vor jedem Handel
-
Automatische Losverkleinerung bei unzureichender Marge
-
Überspringen von Geschäften, wenn die Bedingungen nicht ausführbar sind
-
Orderratenschutz, um eine Überlastung des Terminals zu verhindern
Diese Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während des Strategietesters, der Marktvalidierung und des Live-Handels.
⚙️ Anpassbare Eingaben
-
Optionen zur Losgrößenbestimmung
-
Grid-Abstand und maximale Zugaben
-
Korb TP / SL-Modi
-
Trend- und Zonenfilter
-
Ausführungs- und Sicherheitsparameter
Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen zu entsprechen.
📊 Empfohlene Verwendung
-
Zeitrahmen: H1 und höher
-
Symbole: Wichtige und weniger wichtige Forex-Paare (Testen empfohlen)
-
Kontotyp: Standard oder ECN
-
VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb
⚠️ Risikohinweis
Der Handel birgt Risiken.
Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Handelsmanagementtechniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.
Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.
🛠️ Aktualisierungen & Unterstützung
-
Kostenlose Updates inbegriffen
-
Kontinuierliche Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
-
Erfüllt die Qualitätsstandards von MetaTrader Market
✅ Warum diesen EA wählen?
-
Strukturierte Logik im Smart-Money-Stil
-
Übersichtliches korbbasiertes Handelsmanagement
-
Vollständig marktkonforme Ausführungsregeln
-
Entwickelt für disziplinierte, regelbasierte Automatisierung