TDI Smart Level Ultimate

🔹 TDI Smart Money - Ultimativer EA (MT4)

TDI Smart Money - Ultimate EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart-Money-Stil aufbaut.
Der Expert Advisor wurde entwickelt, um Trades systematisch mit Hilfe von Basket-Logik, optionalen Filtern und robusten Ausführungssicherungen zu verwalten, die den Anforderungen des MetaTrader Market entsprechen.

🔧 Kernfunktionen

✅ TDI-basierte Einstiegslogik

  • Nutzt die Bedingungen des Traders Dynamic Index (TDI), um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren

  • Unterstützt mehrere Bestätigungskomponenten für strukturierte Eingaben

  • Entwickelt für diskretionäre Logik, die in Automatisierung umgesetzt wird

✅ Smart Money-Filter (optional)

  • Logik für Unterstützung & Widerstand / Angebot & Nachfrage

  • Fibonacci-Filter für Auf- und Abschläge

  • Trendausrichtungsfilter (optional)
    Diese Filter können über Eingaben aktiviert oder deaktiviert werden.

✅ Multi-Korb-Handelsmanagement

  • Jedes Signal kann seinen eigenen Korb erstellen und verwalten

  • Unabhängige Korbverfolgung durch eindeutige magische Nummern

  • Geeignet für Händler, die ein strukturiertes Basket-Management den Einzelgeschäften vorziehen

✅ Raster- und Skalierungslogik

  • Optionaler Positionsaufbau im Raster-Stil

  • Einstellbarer Rasterabstand und maximale Additionen

  • Kontrolle der Lotprogression über Eingaben möglich

✅ Basket-Level Exit System

  • Korb-Take-Profit-Optionen

  • Korb-Stop-Loss-Optionen

  • Break-even-Logik

  • Dynamisches Basket-Handling basierend auf Floating-Ergebnissen

✅ Marktsichere Ausführung (Validierungskonform)

  • Margin-Vorabprüfung vor jedem Handel

  • Automatische Losverkleinerung bei unzureichender Marge

  • Überspringen von Geschäften, wenn die Bedingungen nicht ausführbar sind

  • Orderratenschutz, um eine Überlastung des Terminals zu verhindern

Diese Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während des Strategietesters, der Marktvalidierung und des Live-Handels.

⚙️ Anpassbare Eingaben

  • Optionen zur Losgrößenbestimmung

  • Grid-Abstand und maximale Zugaben

  • Korb TP / SL-Modi

  • Trend- und Zonenfilter

  • Ausführungs- und Sicherheitsparameter

Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen zu entsprechen.

📊 Empfohlene Verwendung

  • Zeitrahmen: H1 und höher

  • Symbole: Wichtige und weniger wichtige Forex-Paare (Testen empfohlen)

  • Kontotyp: Standard oder ECN

  • VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb

⚠️ Risikohinweis

Der Handel birgt Risiken.
Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Handelsmanagementtechniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

🛠️ Aktualisierungen & Unterstützung

  • Kostenlose Updates inbegriffen

  • Kontinuierliche Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen

  • Erfüllt die Qualitätsstandards von MetaTrader Market

✅ Warum diesen EA wählen?

  • Strukturierte Logik im Smart-Money-Stil

  • Übersichtliches korbbasiertes Handelsmanagement

  • Vollständig marktkonforme Ausführungsregeln

  • Entwickelt für disziplinierte, regelbasierte Automatisierung


Weitere Produkte dieses Autors
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick: TDI Pro Grid Basket EA ist ein Grid-basierter Expert Advisor, der die Stärke der Traders Dynamic Index (TDI) Signale mit intelligentem Basket Money Management kombiniert. Er ist für den Trendhandel mit flexiblen Grid Adds, risikobasierter Losgröße und kumulativem Basket-Level Take Profit konzipiert. Hauptmerkmale: TDI-Signale: Sharkfin, MBL cross und MA cross (konfigurierbar, ANY/ALL). Trend-Filter: EMA 50/200 Bestätigungsfilter. Intelligente Größenbestimmung: Festes Lot oder % des
LFA EA Pro
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb , indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance
LFA TDI entry
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Indikatoren
TDI Signal Engine (3 Signaltypen) Haifischflosse (ReEntry) MBL-Kreuz MA Cross (grünes/rotes Kreuz) Level Guide Filter Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen: ZONE-Modus CROSS50-Modus Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz Trend-Filter Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA) Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert) Einstiegsmodi Konservativer Modus : jeweils ein Korb pro Symbol Aggressiver
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen , Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen. Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig ver
HMA Multi Basket Grid EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
HMA Multi-Basket Grid EA (MT4) HMA Multi-Basket Grid EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das für die Verwaltung mehrerer unabhängiger Handelskörbe mit einem strukturierten Grid-Ansatz entwickelt wurde. Der Expert Advisor konzentriert sich auf das Ordermanagement, die Basket-Kontrolle und die Risikohandhabung , so dass er sich für Händler eignet, die eher einen organisierten Grid-Rahmen als ein Single-Trade-System wünschen. Hauptmerkmale Multi-Basket-Ar
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension