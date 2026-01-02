TDI Smart Level Ultimate

🔹 TDI Smart Money - Ultimativer EA (MT4)

TDI Smart Money - Ultimate EA ist ein regelbasiertes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart-Money-Stil aufbaut.

Der Expert Advisor wurde entwickelt, um Trades systematisch mit Hilfe von Basket-Logik, optionalen Filtern und robusten Ausführungssicherungen zu verwalten, die den Anforderungen des MetaTrader Market entsprechen.

🔧 Kernfunktionen

✅ TDI-basierte Einstiegslogik

Nutzt die Bedingungen des Traders Dynamic Index (TDI), um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren

Unterstützt mehrere Bestätigungskomponenten für strukturierte Eingaben

Entwickelt für diskretionäre Logik, die in Automatisierung umgesetzt wird

✅ Smart Money-Filter (optional)

Logik für Unterstützung & Widerstand / Angebot & Nachfrage

Fibonacci-Filter für Auf- und Abschläge

Trendausrichtungsfilter (optional)

Diese Filter können über Eingaben aktiviert oder deaktiviert werden.

✅ Multi-Korb-Handelsmanagement

Jedes Signal kann seinen eigenen Korb erstellen und verwalten

Unabhängige Korbverfolgung durch eindeutige magische Nummern

Geeignet für Händler, die ein strukturiertes Basket-Management den Einzelgeschäften vorziehen

✅ Raster- und Skalierungslogik

Optionaler Positionsaufbau im Raster-Stil

Einstellbarer Rasterabstand und maximale Additionen

Kontrolle der Lotprogression über Eingaben möglich

✅ Basket-Level Exit System

Korb-Take-Profit-Optionen

Korb-Stop-Loss-Optionen

Break-even-Logik

Dynamisches Basket-Handling basierend auf Floating-Ergebnissen

✅ Marktsichere Ausführung (Validierungskonform)

Margin-Vorabprüfung vor jedem Handel

Automatische Losverkleinerung bei unzureichender Marge

Überspringen von Geschäften, wenn die Bedingungen nicht ausführbar sind

Orderratenschutz, um eine Überlastung des Terminals zu verhindern

Diese Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten einen reibungslosen Betrieb während des Strategietesters, der Marktvalidierung und des Live-Handels.

⚙️ Anpassbare Eingaben

Optionen zur Losgrößenbestimmung

Grid-Abstand und maximale Zugaben

Korb TP / SL-Modi

Trend- und Zonenfilter

Ausführungs- und Sicherheitsparameter

Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Risikopräferenzen zu entsprechen.

📊 Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: H1 und höher

Symbole: Wichtige und weniger wichtige Forex-Paare (Testen empfohlen)

Kontotyp: Standard oder ECN

VPS: Empfohlen für Dauerbetrieb

⚠️ Risikohinweis

Der Handel birgt Risiken.

Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Handelsmanagementtechniken, die das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen erhöhen können. Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen, und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren.

🛠️ Aktualisierungen & Unterstützung

Kostenlose Updates inbegriffen

Kontinuierliche Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen

Erfüllt die Qualitätsstandards von MetaTrader Market

✅ Warum diesen EA wählen?