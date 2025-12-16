LFA TDI entry

TDI Signal Engine (3 Signaltypen)

  • Haifischflosse (ReEntry)

  • MBL-Kreuz

  • MA Cross (grünes/rotes Kreuz)

Level Guide Filter

  • Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen:

    • ZONE-Modus

    • CROSS50-Modus

  • Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz

Trend-Filter

  • Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA)

  • Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert)

Einstiegsmodi

  • Konservativer Modus: jeweils ein Korb pro Symbol

  • Aggressiver Modus: erlaubt mehrere Baskets


Empfohlene Produkte
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
Indikatoren
BinaryPin ist ein Indikator, der speziell für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen entwickelt und angepasst wurde. Der Algorithmus des Indikators analysiert vor der Ausgabe des Signals viele Faktoren, wie z.B. die Marktvolatilität, sucht nach dem PinBar-Muster und berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Abschluss eines Geschäfts. Die Einstellung des Indikators erfolgt auf die übliche Weise. Der Indikator selbst besteht aus einem Informationsfenster, in dem der Name des Handelsinst
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf dem Forex-Markt und den Handel mit binären Optionen konzipiert. Ein Signal erscheint bei der Eröffnung einer neuen Kerze. Empfehlungen für die Verwendung: Für binäre Optionen: Es wird empfohlen, Trades zu eröffnen, wenn ein Signal auf der ersten Kerze erscheint. Ein Kaufsignal erscheint, wenn das blaue X das rote ersetzt, während ein Verkaufssignal erscheint, wenn das rote X das blaue ersetzt, wie in den Screenshots gezeigt. Für den Devisenmarkt: Tätige
FREE
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indikatoren
Hallo Trader, Wir sind Strategie-Entwicklung für binäre und Forex-Tools, unser Produkt haben Erfolg für den binären Handel 1 min - 2 min Erfahrung. Im Moment baue ich Indikator für den Handel den ganzen Tag, nicht wie Bonosu Serie mit bestimmten Zeit. Wir starten A-Boss Stats Indikator für den Handel 1 Minute bis 5 Minuten experation bedeutet, kann der Handel von 1 Minuten - 5 Minuten. Spezifikation von A Boss Stats Handel mit binären Optionen: Arbeit mit allen MT4 Broker. Chart Time Frame M1 nu
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Scalper 6 – Leistungsstarker Indikator für binäre Optionen für MT4 Binary Scalper 6 ist ein fortschrittliches Tool zur Trendanalyse und zum Handel mit binären Optionen auf MetaTrader 4 (MT4) . Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen, bietet er klare Signale und detaillierte Statistiken. Hauptmerkmale: Trend-Erkennung : Präzise Identifikation von Trendmärkten. Unterstützt alle Währungspaare : Flexibilität für bevorzugte Märkte. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen : Von 1-Minuten- bis zu
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indikatoren
Lord Auto Fibonnaci ist ein kostenloser Indikator für Meta Trader, um das berühmteste Diagramm auf dem Finanzmarkt als "Fibonnaci" bekannt zu zeigen. Wie wir in den Bildern unten sehen können, wird die Fibonnaci Tabelle automatisch den Graphen für Sie analysieren, mit Trendfaktoren durch Prozentsatz, fast unfehlbar verwenden, können Sie immer arbeiten, wenn der Prozentsatz niedrig oder hoch ist, starten Sie Einkäufe und Verkäufe auf Zeit, ideal für die Analyse der Einträge! In den Bildern unt
FREE
Trendscout indicator MT4
Chinedu Peter
Indikatoren
Erhalten Sie Benachrichtigungen bei Ausbrüchen aus mehreren Trendlinien oder einer einzelnen Trendlinie. Ja! Sie haben richtig gehört: Sie werden benachrichtigt, sobald der Kurs eine der von Ihnen gewählten Zeitrahmen-Trendlinien durchbricht. 1. HINZUFÜGEN MEHRERER ODER EINZELNER TRENDLINIEN IN DIESELBE RICHTUNG Um eine bessere Handelsmöglichkeit auszulösen, können Sie verlangen, dass der Kurs eine oder mehrere Trendlinien verschiedener Zeitrahmen in dieselbe Richtung durchbricht. Navigieren Sie
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
4.58 (12)
Indikatoren
Der Indikator eines professionellen Traders ist ein Pfeilindikator zur Vorhersage der Richtung der Kursbewegung. Ich habe seit 2014 an diesem Indikator gearbeitet. Sie können diesen Indikator als Ihren Hauptindikator verwenden, seine Einstiegssignale nutzen und ihn als einzigen Indikator verwenden, um Einstiegspunkte zu finden. Über das Produkt: Empfohlener TF [H4-D1-W1] . Der Indikator sagt die Richtung der nächsten Kerze voraus. Passt zu einer Vielzahl von Instrumenten; Flexibilität bei den
FREE
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Momentum System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Eine sehr wichtige Tatsache, die beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Martingale ist nicht erforderlich. Das macht es für Händler sicherer und profitabler. Ein
TrendCompass
Artem Koliada
Indikatoren
TrendCompass ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit Währungen und Kryptowährungen auf der Plattform MetaTrader 4. Dieses innovative Tool wurde entwickelt, um die Analyse und Entscheidungsfindung beim Handel zu vereinfachen. Der Indikator kombiniert verschiedene technische Indikatoren und Algorithmen, um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern. Hauptmerkmale: Multilevel-Strategie: TrendCompass basiert auf einer umfassenden Strategie, die die Analyse der wichtigsten Trends,
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indikatoren
Dies ist ein Sharkfin Arrows Indikator. Ausführliche Erklärung und TDI-Extras: h ttps://www.mql5 .com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (kostenpflichtig): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 Über: Dieser Indikator findet das Shark Fin Pattern. Er zeigt einen Pfeil
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
CurrencyMeter Pro
Solomon M Gindi
Indikatoren
# CurrencyMeter Pro - Professioneller Multi-Market Strength Analyzer ## Überblick CurrencyMeter Pro ist ein leistungsstarker Echtzeit-Momentum-Analysator, der die Stärke von Währungen, Kryptowährungen, Indizes, Metallen und Energiemärkten auf einen Blick erfasst. Treffen Sie klügere Handelsentscheidungen, indem Sie sofort die stärksten und schwächsten Instrumente in verschiedenen Anlageklassen identifizieren. Egal, ob Sie ein Devisenhändler sind, der starke Währungen gegen schwache eintausch
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.3 (79)
Indikatoren
Der Forex TPA Indikator deckt die wahren Aktionen der Marktmacher auf, immer dann wenn sie passieren. "Kämpfe nicht gegen die Marktmacher an, sondern folge ihnen", ist wohl der beste Rat, den ein Trader bekommen kann. Der TPA Indikator zeigt jedesmal seine Signale an wenn die Bullen definitiv stärker sind als die Bären und umgekehrt. Dieser Indikator wurde VON Tradern FÜR Trader gemacht und ist 100% NICHT NACHZEICHNEND! Signale werden STRENG am Schluss einer Kerze  generiert. Das sagen unsere Ku
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Force Directional
Jan Carlos Pagano
Indikatoren
Kraftrichtungsindikator Der technische Indikator für die Kraftrichtung basiert auf der Idee, eine Reihe von Elementen zu sammeln, die dazu verwendet werden können, dem Trader zu helfen, die relative Stärke der Preisbewegung zu messen und gleichzeitig die Richtung des Trends zu identifizieren und zu verfolgen. Der Indikator besteht aus einem langsamen Oszillator (schwarze Linie), einem schnellen Oszillator (graue Linie) und einer exponentiellen Mittellinie mit reduzierten Werten, die als Signa
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indikatoren
ECM Elite Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Zeitalgorithmus entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu finden. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Kanaltheorie helfen soll, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühre
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indikatoren
GoldRush Trend Arrow Signal Der GoldRush Trend Arrow Signal Indikator bietet präzise Echtzeit-Trendanalysen, die speziell auf schnelle, kurzfristige Scalper im XAU/USD zugeschnitten sind. Dieses Tool wurde speziell für den 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und zeigt Richtungspfeile für klare Einstiegspunkte an, sodass Scalper sich sicher in volatilen Marktbedingungen bewegen können. Der Indikator besteht aus PRIMÄREN und SEKUNDÄREN Warnpfeilen. Die PRIMÄREN Signale sind weiße und schwarze Rich
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indikatoren
Algo-Handels-Indikator Mit diesem Indikator haben Sie Zonen und Trends, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird umgekehrt von ihm. so wird Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen Warum sollten Sie sich uns anschließen? 1-Dieser Indikator ist logisch, da er mit den Bewegungen der vergangenen Tage arbeitet, um die zukünftigen Bewegungen vorherzusagen. 2-Algo Handelsindikator wird Ihnen helfen, Trends zu zeichnen, die speziell sind und zu stark als die Grundlagen Trend, Trends werden mit de
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indikatoren
"Dragon's Tail" ist ein integriertes Handelssystem, nicht nur ein Indikator. Dieses System analysiert jede Kerze auf Minutenbasis, was besonders bei hoher Marktvolatilität effektiv ist. Das "Dragon's Tail"-System identifiziert Schlüsselmomente des Marktes, die als "Bullen- und Bärenschlachten" bezeichnet werden. Auf der Grundlage dieser "Kämpfe" gibt das System Empfehlungen für die Handelsrichtung. Erscheint ein Pfeil auf dem Chart, signalisiert dies die Möglichkeit, zwei Trades in der angegeben
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indikatoren
Wir haben alle unsere beliebten Indikatoren, wie z.B.: Key-Level-Order-Block , Key-Level-Angebot und -Nachfrage , Key-Level-Liquiditätsgrab und Key-Level-Keil in einem einzigen Indikator und Dashboard. Was ist neu? Dashboard : Es gibt ein leicht zugängliches Dashboard für alle Ihre Bedürfnisse. Multi-Timeframe-Schaltfläche : Es gibt jetzt eine Multi-Timeframe-Option für Order-Blöcke und Angebots- und Nachfragezonen, die es einfach macht, höhere Timeframe-Zonen auf dem aktuellen Timeframe zu seh
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
Dies ist eine einfache Strategie, die auf den Ebenen BREAKOUT und FIBONACCI basiert. Nach einem Ausbruch, Entweder setzt der Markt die Bewegung direkt zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort oder es geht auf das 50 %-Niveau zurück (auch Korrektur genannt) und setzt danach höchstwahrscheinlich die Bewegung in die ursprüngliche Richtung bis zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort. Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des Breakout-Balkens, der durch ein grünes (AUFWÄRTS-TREND) oder rotes (ABW
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indikatoren
#EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indikatoren
Trend AI Indicator Beschreibung: Der Trend AI Indicator ist ein leistungsstarkes Marktanalysetool, das künstliche Intelligenz verwendet, um Trends und Schlüssellevels zu identifizieren. Der Indikator passt sich automatisch an sich ändernde Marktbedingungen an und liefert präzise Daten für die Entscheidungsfindung. Hauptfunktionen: Trendidentifikation:   Der Indikator verwendet Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Trendrichtung (Aufwärts-, Abwärts-, Seitwärtstrend) genau zu bestimmen. Sc
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indikatoren
Der Precision Index Oscillator (Pi-Osc) von Roger Medcalf von Precision Trading Systems Version 2 wurde sorgfältig neu codiert, um extrem schnell auf Ihrem Chart geladen zu werden, und es wurden einige andere technische Verbesserungen eingearbeitet, um die Erfahrung zu verbessern. Pi-Osc wurde entwickelt, um genaue Handelstimingsignale bereitzustellen, die darauf abzielen, extreme Erschöpfungspunkte zu finden, an die die Märkte gezwungen werden, um einfach die Stops aller herauszunehmen. Die
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indikatoren
Hören Sie auf, mit Zufallssignalen zu handeln. Fangen Sie an, mit echter Confluence zu handeln Haben Sie genug von Indikatoren, die sich wiederholen, widersprüchliche Signale geben und Sie mehr verwirren als überzeugen? Der Quantum Regime Indicator ist ein professionelles, eigenständiges Trading-Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die einen systematischen Vorteil suchen. Er löst das größte Problem der technischen Analyse - falsche Signale - durch den Einsatz eines leistungsstarken
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indikatoren
Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit. Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indikatoren
Wie verwendet man die Pair Trading Station? Die Pair Trading Station wird für den H1-Zeitrahmen empfohlen und Sie können sie für alle Währungspaare verwenden. Um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Pair Trading Station auf Ihrem MetaTrader-Terminal anzuwenden. Wenn Sie die Pair Trading Station auf Ihren Chart laden, wird die Pair Trading Station die verfügbaren historischen Daten auf Ihrer MetaTrader-Plattform für jedes Währungspaar auswerten. Auf
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indikatoren
Angebot 249 statt 350 für die nächsten 3 Exemplare. dann wieder 350 $ Sind Sie es leid, veraltete Indikatoren zu verwenden, die Sie raten lassen, wo Sie Ihre Gewinnziele setzen sollen? Dann ist der AK CAP Opening Range Breakout Indicator genau das Richtige für Sie. Dieses leistungsstarke Tool ist durch ein US-Patent geschützt und hat bereits zahllosen Händlern geholfen, finanzierte Herausforderungen wie FTMO zu bestehen. Wir verwenden ihn täglich bei unseren Prop-Tradern und internen Fonds, und
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Zweck des Indikators: Oracle Flow wurde entwickelt, um mithilfe einer Kombination aus technischen Indikatoren und Filtern Einstiegspunkte für Käufe und Verkäufe auf dem Markt zu identifizieren. Der Indikator zeigt Pfeile auf dem Chart an, um mögliche Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu signalisieren. Verwendete Hauptelemente: Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) - Es werden zwei Perioden verwendet: Schneller und Langsamer. Diese werden verwendet, um Kreuzungen zu erkennen, di
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Dual Momentum ist ein moderner Pfeilindikator für MetaTrader 4, der speziell für die genaue Erkennung von Marktumkehrungen und starken Impulsbewegungen entwickelt wurde. Der Indikator basiert auf einer Kombination aus zwei leistungsstarken Oszillatoren - Williams %R und RSI, die es Ihnen ermöglichen, Rauschen zu filtern und zuverlässigere Signale zu generieren. Dadurch zeigt Dual Momentum nur wichtige Einstiegspunkte an, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels am höchsten
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
Weitere Produkte dieses Autors
TDI Pro Grid Basket EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick: TDI Pro Grid Basket EA ist ein Grid-basierter Expert Advisor, der die Stärke der Traders Dynamic Index (TDI) Signale mit intelligentem Basket Money Management kombiniert. Er ist für den Trendhandel mit flexiblen Grid Adds, risikobasierter Losgröße und kumulativem Basket-Level Take Profit konzipiert. Hauptmerkmale: TDI-Signale: Sharkfin, MBL cross und MA cross (konfigurierbar, ANY/ALL). Trend-Filter: EMA 50/200 Bestätigungsfilter. Intelligente Größenbestimmung: Festes Lot oder % des
LFA EA Pro
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Grid Basket v2.30a ist ein Multi-Basket Grid EA, der auf den Traders Dynamic Index (TDI) Signalen basiert. Er eröffnet einen ersten Handel, wenn die TDI-Bedingungen übereinstimmen, und verwaltet dann die Position als Korb , indem er nur dann Grid-Einträge hinzufügt, wenn sich der Preis um einen definierten Grid-Schritt gegen den letzten Eintrag bewegt. Der EA zielt auf einen Take-Profit auf Basket-Ebene (ab Break-Even) ab und bietet ein übersichtliches Dashboard für die Performance
TDI Smart EA
Oluwasegun Emmanuel Banjo
Experten
Überblick TDI Smart Money - MultiBasket Grid EA v4.4 ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf dem Traders Dynamic Index (TDI) und dem Smart Money Style Confluence basiert. Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn die von Ihnen ausgewählten TDI-Signalbedingungen mit optionalen Filtern wie Angebots-/Nachfragezonen , Fibonacci-Prämien/Abschlägen und Trendfiltern übereinstimmen. Jedes Signal kann seinen eigenen, unabhängigen Korb erstellen, was bedeutet, dass der EA mehrere Körbe gleichzeitig ver
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension