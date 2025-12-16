LFA TDI entry
- Indikatoren
- Oluwasegun Emmanuel Banjo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
✅ TDI Signal Engine (3 Signaltypen)
Haifischflosse (ReEntry)
MBL-Kreuz
MA Cross (grünes/rotes Kreuz)
✅ Level Guide Filter
Legen Sie fest, wie die Signale um den mittleren Pegel (Standardwert 50) herum bewertet werden sollen:
ZONE-Modus
CROSS50-Modus
Benutzerdefinierter Mittenpegel und Toleranz
✅ Trend-Filter
Optionaler EMA-Trendfilter (Fast/Slow EMA)
Optionaler HMA-Filter (erfordert den HMA-Indikator, falls aktiviert)
✅ Einstiegsmodi
Konservativer Modus: jeweils ein Korb pro Symbol
Aggressiver Modus: erlaubt mehrere Baskets