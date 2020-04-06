The Breakout King
- Experten
- - Md Rashidul Hasan
- Version: 4.0
- Aktivierungen: 20
Eine Chart Multi Symbol Set Datei: https: //c.mql5.com/31/1524/The-Breakout-King-V4-MultiSym-1-Percent-Risk.set
Haftungsausschluss: Indem wir das Risikomanagement (1% pro Handel) über alles andere stellen, stellen wir sicher, dass wir lange genug im Spiel bleiben, um unseren Vorteil auszuspielen. BENUTZEN SIE DEN EA ZUERST AUF EINEM DEMO-KONTO.
Lieben Sie ihn? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind sehr willkommen. Schicken Sie mir eine SMS, wenn es gekauft ist. Ich habe ein Geschenk für Sie!
"Risiko entsteht, wenn man nicht weiß, was man tut." - Warren Buffett
Geduld, Disziplin, Ausführung. Ein ausgeklügelter Multi-Symbol Daily Breakout EA, der systematisch das Marktmomentum in Ihrem gesamten Portfolio ausnutzt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie nicht mehr als 1 % pro Handel riskieren. Realistische Performanceziele sind 1-2% monatliche Gewinne mit 1-2% maximalem Drawdown. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt ein erhebliches Risiko. Dieser EA enthält Risikomanagement-Tools, ist aber keine Garantie gegen Verluste. Es ist unbedingt erforderlich, den EA auf einem Demokonto gründlich zu testen und seine Funktionsweise vollständig zu verstehen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Beginnen Sie immer mit minimalem Risiko.
Vollständige Beschreibung
"Der Markt ist so konzipiert, dass er die meisten Menschen die meiste Zeit über täuscht. Der Schlüssel ist nicht die Vorhersage, sondern die Vorbereitung.
Im Handel ist Geduld nicht nur eine Tugend - sie ist eine Strategie.Der Breakout King basiert auf dieser Kernphilosophie. Er jagt nicht dem Markt hinterher, sondern wartet darauf, dass der Markt auf ihn zukommt. Durch die strategische Platzierung von Aufträgen auf psychologischen Schlüsselebenen und den Einsatz strenger Filter verkörpert dieser EA den disziplinierten Ansatz eines erfahrenen Händlers und verwandelt den täglichen Rhythmus der Märkte in einen systematischen Vorteil.
"Das große Geld liegt nicht im Kaufen und Verkaufen, sondern im Warten". - Jesse Livermore
Daher können Sie mit 1 bis 2 hochwertigen Trades pro Woche rechnen.
Dieser EA automatisiert die Kunst des Abwartens und ermöglicht es Ihnen, ohne Emotionen oder Zögern hochwahrscheinliche Ausbruchschancen über mehrere Instrumente hinweg zu nutzen.
🚀 Kernstrategie & Funktionsweise
Der EA arbeitet nach einem bewährten täglichen Ausbruchsprinzip:
-
Tägliche Berechnung des Kursniveaus: Zu Beginn jedes neuen Handelstages werden für jedes Symbol in Ihrem Portfolio das Hoch und das Tief des Vortages berechnet - die heutigen Unterstützungs- und Widerstandsmarken.
-
Orderplatzierung: Es platziert geduldig Kauf-Stopp-Orders über dem Höchststand des Vortages und Verkaufs-Stopp-Orders unter dem Tiefststand des Vortages und wartet auf ein bestätigtes Momentum.
-
Ausführung von Ausbrüchen: Wenn der Kurs diese Schlüsselniveaus durchbricht, werden Orders ausgelöst, die das Momentum der neuen Bewegung einfangen.
-
Risikogesteuerter Ausstieg: Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss und einen Take-Profit geschützt, die entweder über einen festen Pip-Wert oder dynamisch unter Verwendung der durchschnittlichen Tagesspanne (ADR) berechnet werden, um sicherzustellen, dass das Risiko immer vor dem Einstieg definiert ist.
Multi-Symbol DailyBreakout EA - Eingabeparameter
|Gruppe
|Standardwert
|Beschreibung
|Multi-Symbol-Einstellungen
|false
|Hauptschalter: Aktiviert oder deaktiviert den Handel mit mehreren Symbolen.
|"EURUSD"
|Liste der zu überwachenden Symbole, dieals kommagetrennte Zeichenkette anzugeben ist (z. B. "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD" ).
|3
|Maximale Anzahl dergleichzeitig zu handelndenSymbole.Begrenzt die Anzahl der verwendeten Symbole aus der SymbolList .
|Grundeinstellungen
|0.0
|Risikomanagement: Prozentsatz des Kontokapitals, der pro Handel riskiert wird. Wenn >0 , wird FixedLotSize außer Kraft gesetzt .
|0.01
|Festes Handelsvolumen: Wird verwendet , wenn RiskPercentage 0,0 ist .
|1392510
|Eindeutiger Bezeichner für die von diesem EA erteilten Aufträge. Entscheidend für die Verwaltung mehrerer EAs auf einem Konto.
|3
|Erlaubter Slippage in Pips für die Auftragsausführung.
|"TheBreakOutKing"
|Kommentar, deran jede vom EA erteilte Order angehängt wird.
|SL/TP-Einstellungen
|wahr
|Use Average Daily Range: Wenn true , wird SL/TP basierend auf dem ADR berechnet. Wenn false , werden feste Pip-Werte verwendet.
|70
|Lookback-Periode ( in Tagen), die zur Berechnung der Average Daily Range verwendet wird.
|0.5
|Multiplikator für Stop Loss: SL-Abstand = ADR-Wert × dieser Multiplikator.
|3.0
|Multiplikator für Take Profit: TP-Abstand = ADR-Wert × dieser Multiplikator.
|50
|Fester Stop Loss in Pips (wird nur verwendet, wenn UseADR = false ).
|100
|Fester Take Profit in Pips (wird nur verwendet, wenn UseADR = false ).
|Positionsverwaltung
|falsch
|Aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität .
|30
|Abstand in Pips, der zwischen dem Preis und dem Trailing-Stop-Level eingehalten werden soll.
|50
|Gewinn in Pips, der erforderlich ist , bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.
|falsch
|Aktiviert den Break-Even-Stopp und verschiebt den SL auf den Einstiegskurs, sobald das Gewinnniveau erreicht ist.
|30
|Gewinn in Pips, der erforderlich ist , um den Stop Loss auf den Breakeven-Kurs zu verschieben.
|Zeitmanagement
|12
|Häufigkeit ( in Stunden), mit der der EA ausstehende Aufträge überprüft und neu erstellt.
|18
|Stunde (Serverzeit), um alle ausstehenden Orders für den Tag zu löschen.
|true
|Cancel opposite order: Wenn eine BUY-Order ausgelöst wird, wird die SELL-Order automatisch storniert und umgekehrt.
|23
|Stunde (Serverzeit), um alle offenen Positionen zu schließen. Zum Deaktivieren auf -1setzen .
|true
|Aufträge an jedem neuen Tag neu erstellen; bei false werden Aufträge nur ersetzt, wenn sie nicht vorhanden sind.
|Handelstage
|false
|Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel am Sonntag.
|true
|Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel am Montag.
|wahr
|Aktivieren/Deaktivieren des Handels am Dienstag.
|wahr
|Aktivieren/Deaktivieren des Handels am Mittwoch.
|falsch
|Aktivieren/Deaktivieren des Handels am Donnerstag.
|falsch
|Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel am Freitag.
|false
|Aktivieren/Deaktivieren des Handels am Samstag.
|Marktfilter-Einstellungen
|true
|Hauptschalter für den Filter zur Analyse der Marktbedingungen.
|PERIOD_D1
|Zeitrahmen, der für alle Marktanalysen verwendet wird (Bollinger Bands, ATR, EMA).
|20
|Zeitraum für den Bollinger Bands Indikator.
|2.0
|Abweichung für den Bollinger Bands Indikator.
|0.3
|Schwellenwert für die "Squeeze"-Erkennung. Niedrigere Werte bedeuten, dass ein engerer Squeeze erforderlich ist.
|5
|Zeitraum für den Average True Range (ATR) Indikator.
|50
|Periode für den Trend EMA.
|2
|Schwellenwert für die Trendstärke: Ein höherer Wert bedeutet einen stärkeren Trend.
|100
|Rückblickzeitraum ( in Takten), um nach nahe gelegenen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu suchen.
|10
|Toleranz in Pips, um den Preis als "nahe" einem Unterstützungs-/Widerstandsniveau zu betrachten.
|Dashboard-Einstellungen
|wahr
|Schaltet das Informations-Dashboard auf dem Bildschirm ein oder aus.
|20
|X-Koordinate für die Position des Dashboards auf dem Diagramm.
|30
|Y-Koordinate für die Position des Dashboards auf dem Diagramm.
|clrWhite
|Standardtextfarbe für das Dashboard.
|9
|Schriftgröße für den Dashboardtext.
|true
|Schaltet die Anzeige von Leistungsmetriken ( GuV, Gewinnrate usw.) auf dem Dashboardein.
📊 Empfohlene Einstellungen & Symbole
-
Symbole: Funktioniert am besten bei volatilen Forex-Majors(EURUSD, GBPUSD), Gold(XAUUSD). Verwenden Sie den EA NICHT für Indizes. Zukünftige Updates können Indizes einschließen .
-
Zeitrahmen: H1 oder höher für die Chartplatzierung. Der EA verwendet intern D1 für seine Berechnungen.
-
Konto: ECN/Raw Spread-Konten werden empfohlen.
-
VPS: Sehr empfehlenswert für einen ununterbrochenen 24/5 Betrieb.
Machen Sie sich die Geduld eines Königs zu eigen. Lassen Sie The Breakout King Ihre Strategie mit unerschütterlicher Disziplin ausführen. Laden Sie die Demo herunter und beherrschen Sie Ihren Markt.
SR (Support/Resistance) Timeframes, HTF/LTF Extremes (High/Low Timeframe), DWM High-Low (Daily-Weekly-Monthly),
Swing Points, Key Levels Pro, Smart Reversal Zones, Levels Spotlight, Zone Scann