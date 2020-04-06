The Breakout King

Descargo de responsabilidad: Al priorizar la gestión del riesgo (1% por operación) por encima de todo, nos aseguramos de permanecer en el juego el tiempo suficiente para que nuestra ventaja se desarrolle. UTILICE EL EA EN UNA CUENTA DEMO PRIMERO.

¿Le gusta? ¿Odiarlo? Házmelo saber en un comentario. Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas. Envíame un mensaje cuando esté comprado. Tengo un regalo para ti.

⚠️ Advertencia de riesgo ⚠️

"El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo". - Warren Buffett

Paciencia, Disciplina, Ejecución. Un sofisticado EA Daily Breakout multisímbolo que capitaliza sistemáticamente el impulso del mercado en toda su cartera. Para obtener los mejores resultados, no arriesgue más del 1% por operación. Los objetivos de rendimiento realistas son ganancias mensuales del 1-2% con una reducción máxima del 1-2%. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Operar con instrumentos apalancados conlleva un riesgo significativo. Este EA incluye herramientas de gestión de riesgos, pero no es una garantía contra pérdidas. Es imperativo probar el EA a fondo en una cuenta demo y entender su funcionalidad completamente antes de utilizar capital real. Comience siempre con un riesgo mínimo.

Descripción completa

"El mercado está diseñado para engañar a la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo. La clave no está en predecir, sino en prepararse".

En el trading, la paciencia no es sólo una virtud, es una estrategia.The Breakout King se basa en esta filosofía fundamental. No persigue al mercado, sino que espera a que el mercado venga a él. Mediante la colocación estratégica de órdenes en niveles psicológicos clave y el empleo de filtros rigurosos, este EA encarna el enfoque disciplinado de un trader experimentado, convirtiendo el ritmo diario de los mercados en una ventaja sistemática.

"El gran dinero no está en comprar y vender, sino en esperar". - Jesse Livermore

Por lo tanto, puede esperar de 1 a 2 operaciones de calidad por semana.

Este EA automatiza el arte de esperar, lo que le permite capitalizar las oportunidades de ruptura de alta probabilidad a través de múltiples instrumentos sin emoción o vacilación.


Estrategia principal y cómo funciona

El EA opera sobre un principio de ruptura diaria probado:

  1. Cálculo del nivel diario: Al comienzo de cada nuevo día de negociación, calcula el máximo y mínimo del día anterior para cada símbolo de su cartera, el soporte y la resistencia de hoy en día.

  2. Colocación de órdenes: Coloca pacientemente órdenes Buy Stop por encima del máximo del día anterior y órdenes Sell Stop por debajo del mínimo del día anterior, a la espera de que se confirme el impulso.

  3. Ejecución de rupturas: Cuando el precio rompe estos niveles clave, las órdenes se activan, capturando el impulso del nuevo movimiento.

  4. Salida gestionada por riesgo: Cada operación está protegida por un stop loss y un take profit, calculados mediante un valor fijo de pips o dinámicamente utilizando el Average Daily Range (ADR), lo que garantiza que el riesgo esté siempre definido antes de la entrada.


    EA multisímbolo DailyBreakout - Parámetros de entrada

    Grupo Valor por defecto Descripción
    Configuración multisímbolo falso Interruptor maestro: Activa o desactiva la negociación en múltiples símbolos.
    "EURUSD Lista de símbolos a supervisar. Proporcionar como una cadena separada por comas (por ejemplo, "EURUSD,GBPUSD,XAUUSD" ).
    3 Número máximo de símbolos para operar simultáneamente. Limita el número de símbolos utilizados de la SymbolList .
    Configuración básica 0.0 Gestión del riesgo: Porcentaje del capital de la cuenta a arriesgar por operación. Si >0 , anula FixedLotSize .
    0.01 Se utiliza si el porcentaje de riesgo es 0,0 .
    1392510 Identificador único para las órdenes colocadas por este EA. Crucial para gestionar múltiples EAs en una cuenta.
    3 Deslizamiento permitido en pips para la ejecución de la orden.
    "TheBreakOutKing Comentario adjunto a cada orden colocada por el EA.
    Ajustes SL/TP verdadero Use Average Daily Range: Si es true , calcula SL/TP basado en el ADR. Si es falso , utiliza valores de pip fijos.
    70 Periodo de retrospectiva ( en días) utilizado para calcular el Average Daily Range.
    0.5 Multiplicador para Stop Loss:Distancia SL = valor ADR × este multiplicador.
    3.0 Multiplicador para Take Profit:distancia TP = valor ADR × este multiplicador.
    50 Stop Loss fijo en pips (sólo se utiliza si UseADR = false ).
    100 Take Profit fijo en pips (sólo se utiliza si UseADR = false ).
    Gestión de posiciones falso Activa la funcionalidad de trailing stop.
    30 Distancia en pips a mantener entre el precio y el nivel de trailing stop.
    50 Beneficio en pips necesario antes de activar el trailing stop.
    falso Activa el breakeven stop. Mueve el SL al precio de entrada una vez que se alcanza un nivel de beneficio.
    30 Beneficio en pips requerido para mover el stop loss al precio de equilibrio.
    Gestión del Tiempo 12 Frecuencia ( en horas) para que el EA compruebe y vuelva a crear órdenes pendientes.
    18 Hora (hora del servidor) para cancelar todas las órdenes pendientes del día.
    verdadero Cancelar orden contraria: Si se activa una orden de COMPRA, automáticamente cancela la orden de VENTA, y viceversa.
    23 Hora (hora del servidor) para cerrar todas las posiciones abiertas. Establezca -1 para desactivar.
    verdadero Recrea las órdenes cada nuevo día. Si es false , las órdenes sólo se reemplazan si faltan.
    Días de negociación falso Activar/desactivar la negociación en domingo.
    verdadero Activar/desactivar la negociación en lunes.
    verdadero Activar/desactivar la negociación el martes.
    verdadero Activar/desactivar la negociación el miércoles.
    falso Activar/desactivar la negociación el jueves.
    falso Activar/desactivar la negociación el viernes.
    falso Activar/desactivar la negociación el sábado.
    Configuración del filtro de mercado verdadero Interruptor maestro para el filtro de análisis de las condiciones del mercado.
    PERIOD_D1 Marco de tiempo utilizado para todos los análisis de mercado (Bandas de Bollinger, ATR, EMA).
    20 Periodo para el indicador de Bandas de Bollinger.
    2.0 Desviación para el indicador de Bandas de Bollinger.
    0.3 Umbral para la detección de "squeeze". Valores más bajos significan que se requiere un "squeeze" más ajustado.
    5 Periodo para el indicador Average True Range (ATR).
    50 Periodo para la EMA de tendencia.
    2 Umbral de fuerza de latendencia. Un valor más alto indica una tendencia más fuerte.
    100 Periodo de retrospectiva ( en barras) para comprobar los niveles de soporte/resistencia cercanos.
    10 Tolerancia en pips para considerar el precio "cerca" de un nivel de soporte/resistencia.
    Configuración del panel true Activa o desactivael panel de información en pantalla.
    20 Coordenada X para la posición del tablero en el gráfico.
    30 Coordenada Y de la posición del panel en el gráfico.
    clrWhite Color por defecto del textodel cuadro de mandos.
    9 Tamaño de letra para el texto del cuadro de mando.
    true Activa la visualización de las métricas de rendimiento ( P&L, Win Rate, etc.) en el panel de control.


    Configuración y símbolos recomendados

    • Símbolos: Funciona mejor con divisas volátiles(EURUSD, GBPUSD), oro(XAUUSD). NO utilice el EA para los índices. Futura actualización puede incluir índices.

    • Timeframe: H1 o superior para la colocación de gráficos. El EA utiliza D1 para sus cálculos internos.

    • Cuenta:Se recomiendan cuentas ECN/Raw Spread.

    • VPS: Altamente recomendado para un funcionamiento ininterrumpido 24/5.


    Tenga la paciencia de un rey. Deje que The Breakout King ejecute su estrategia con una disciplina inquebrantable. Descargue la demo y domine su mercado.


    "Price Pulse High/Low, Timeframe Extremes, Cycle Highs & Lows, Periodic Peaks, Zone Boundaries, Fractal High-Low,
    SR (Support/Resistance) Timeframes, HTF/LTF Extremes (High/Low Timeframe), DWM High-Low (Daily-Weekly-Monthly),
    Swing Points, Key Levels Pro, Smart Reversal Zones, Levels Spotlight, Zone Scann


