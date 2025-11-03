Average Daily Range Scalper

Superpräzise ADR-Scalping-Maschine für MetaTrader 5
 Die 200 FREE Download-Aktion ist beendet. Der Preis ist jetzt aktualisiert worden. Vielen Dank an alle!

Sehen Sie sich hier viele Beispiel-Setups an, die jeden Tag passieren: https://www.mql5.com/en/market/product/154469/comments
Love it? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Rezension wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :)

Testen Sie "The AUDCAD Trader":
https://www.mql5.com/en/market/product/151841

Was es tut:
Der ADR Lines Indicator berechnet automatisch dieAverage Daily Range (ADR) und stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus direkt auf Ihrem MT5-Chart dar. Durch die Integration von Echtzeitdaten für den heutigen Höchst- und Tiefstkurs sowie die tägliche Eröffnung bietet er eine vollständige visuelle Roadmap für Ihre Intraday-Handelsentscheidungen.

Hauptmerkmale:

  • Intelligente ADR-Berechnung: Präzise Berechnung der durchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne über einen anpassbaren Zeitraum (Standard: 20 Tage).

  • Flexible Projektionsmodi: Sie können wählen , ob Sie die ADR-Levels vomheutigen Eröffnungskurs ( unter Verwendung von ±50% des ADR) oder vomheutigen Tiefstkurs ( unter Verwendung der gesamten ADR-Spanne)projizieren.

  • Echtzeit-Visualisierung: Die Linien für das heutige Hoch und Tief werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Markt bewegt.

  • Live-Informationspanel: Ein integriertes Dashboard zeigt wichtige Daten an: den ADR-Wert in Pips, die heutige aktuelle Spanne und den ADR-Abschlussprozentsatz.

  • Vollständige Anpassung:Passen Sie alle Linienfarben, -stile und -breiten einfach an Ihren Arbeitsbereich und Ihre Präferenzen an.

  • Nahtlose Steuerung:Aktualisieren Sie die Levels manuell mit der F5-Taste oder aktivieren Sie die automatische Aktualisierung bei jedem neuen Bar.

Trading-Strategien und Anwendungen:

1. Range Breakout (Für Scalper & Day Trader)

  • Setup: Identifizieren Sie eine Konsolidierung in der Nähe der Tageseröffnung während der ersten 1-2 Stunden der Sitzung.

  • Einstieg: Steigen Sie bei einem bestätigten Ausbruch über das ADR-Hoch (Long) oder unter das ADR-Tief (Short) ein .

  • Management: Setzen Sie einen engen Stop-Loss (5-10 Pips). Nehmen Sie den Gewinn auf dem gegenüberliegenden ADR-Niveau mit.

  • Bester Zeitrahmen: M5 , M15, H1

2. Mean Reversion (für Swing Trader)

  • Setup: Erkennen Sie eine potenzielle Erschöpfung, wenn der Kurs das ADR-Hoch oder -Tief früh am Tag berührt.

  • Einstieg:Übergehen Sie die Bewegung, indem Sie beim ADR-Hoch verkaufen oder beim ADR-Tief kaufen, was durch eine Momentumverschiebung bestätigt wird (z. B. ein bärisches/bullisches Candlestick-Muster).

  • Management: Setzen Sie einen breiteren Stop-Loss ein (10-15 Pips über dem Niveau). Zielen Sie auf die Tageseröffnung oder das gegenüberliegende ADR-Niveau.

  • Bester Zeitrahmen: H1 , H4

3. Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung

  • Geringe Volatilität (ADR-Abschluss < 30%): Erwarten Sie kleinere Bewegungen; verwenden Sie engere Stopps und reduzierte Positionsgrößen.

  • Normale Volatilität (30-70%): Handeln Sie mit Ihren Standard-Risikoparametern.

  • Hohe Volatilität (> 70%): Bereiten Sie sich auf größere Schwankungen vor ; ziehen Sie breitere Stopps in Betracht und skalieren Sie möglicherweise in Trends, wenn noch Spielraum vorhanden ist.

4. Tägliche Tendenz & Intraday-Ausführung (Hybrid-Strategie)

  • Bullish Bias: Wenn sich der Kurs über der Tageseröffnung hält, sollten Sie Kursrückgänge in Richtung dieser Marke kaufen und beim ADR-Hoch Gewinne mitnehmen.

  • Bearish Bias: Hält sich der Kurs unter der Tageseröffnung, sollten Sie Erholungen in Richtung dieser Marke verkaufen und beim ADR-Tief eindecken.

  • Bias-Umkehr: Ein bestätigter Bruch eines ADR-Niveausin Verbindung mit einem Schlusskurs über dem Tageseröffnungswert signalisiert eine potenzielle Trendwende.

Profi-Tipps für die optimale Nutzung:

  • ADR-Periode: 20-30 Tage sind für die meisten Forex-Paare ideal, um einen kompletten Volatilitätszyklus zu erfassen.

  • Der Kontext ist entscheidend: ADR-Levels sind am aussagekräftigsten, wenn sie mit traditionellen Unterstützungs-/Widerstandslinien oder wichtigen Fibonacci-Levels übereinstimmen.

  • Sitzungsbewusstsein:Die Eröffnungen der Londoner und New Yorker Sitzungen lösen oft Ausbrüche aus; Bewegungen in den späten Sitzungen führen oft zu Umkehrungen.

Perfekt für Trader, die:

  • Bereichsausbrüche oder Mean-Reversion-Strategien einsetzen.

  • Dynamische, an die Volatilität angepasste Unterstützungs- und Widerstandsniveaus benötigen.

  • das Risiko und die Positionsgröße auf der Grundlage des Echtzeit-Marktkontextes verwalten möchten.

  • die mit Devisen, Kryptowährungen, Aktien oder Indizes handeln.


#ADR #AverageDailyRange #Levels #MT5 #Indicator #Scalping #Forex #Crypto #TradingTools #Volatilität #RangeTrading #DayTrading #MeanReversion
Empfohlene Produkte
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indikatoren
Price Edge – Sehen Sie den Preis, bevor sich der Markt bewegt Im Trading kann eine einzige Sekunde den Unterschied zwischen einem profitablen Trade und einer verpassten Gelegenheit ausmachen . Mit Price Edge auf MetaTrader 5 (MT5) werden Sie keinen Tick mehr verpassen. Price Edge ist nicht nur ein Indikator – es ist Ihr Trading-Vorteil. Es liefert Echtzeit-Preisaktualisierungen , sodass Ihre Entscheidungen stets präzise, schnell und selbstbewusst sind. Warum Price Edge wählen Live Price Ind
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indikatoren
Einführung Der Bounce-Zone-Indikator ist ein hochmodernes technisches Instrument, das nicht nachzeichnet, sondern dazu dient, Schlüsselbereiche auf dem Kurschart zu identifizieren, in denen die Marktstimmung wahrscheinlich eine bedeutende Kursumkehr verursachen wird. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und der Analyse historischer Kursdaten zeigt dieser Indikator potenzielle Bounce-Zonen auf. In Kombination mit anderen Einstiegssignalen kann dieser Indikator Devisenhändlern helfen, die best
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indikatoren
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fortgeschrittene Bollinger Bands: 1. Die Bollinger-Schiene ändert ihre Farbe mit der Richtung
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Kann der Zyklus für andere Sorte
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT5 DEMO Der homöopathische Indikator w
FREE
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Fibo: von KTrade 1. Automatisches
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Advanced Economic Calendar
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Erweiterter Wirtschaftskalender-Indikator Dieser Indikator zeigt alle bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisse direkt im Chart an und hebt die relevanten Nachrichten für das gewählte Währungspaar oder Instrument hervor. So können Trader Phasen hoher Volatilität frühzeitig erkennen und ihre Handelsstrategien präziser planen. Hauptfunktionen Anzeige zukünftiger Ereignisse bis zu 5 Tage im Voraus (anpassbar). Filterung nach Nachrichtenrelevanz (hoch, mittel, niedrig). Option zur Anzeige von verti
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Indikator zur Erkennung harmonischer Muster, der auf die Erkennung fortgeschrittener Muster ausgerichtet ist. Das Gartley-Muster, das Fledermaus-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysewerkzeuge, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte auf dem Markt zu identifizieren. Unser Ultimate Harmonic Patterns Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muste
Market Shift and FVG MT5
Cruz Molina William Alberto
Indikatoren
Marktstrukturverschiebung mit FVG-Indikator für MT5 Dieser MT5-Indikator aus der apexfintech. net-Suite identifiziert Marktstrukturverschiebungen und Fair Value Gaps (FVGs), um Händlern potenzielle Handelsmöglichkeiten zu bieten. Der Indikator benachrichtigt den Nutzer über mobile Benachrichtigungen, so dass er schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann. Hauptmerkmale: Erkennung von Marktstrukturverschiebungen: Identifiziert bullishe und bearishe Marktstrukturverschiebungen auf der G
FREE
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine automatisierte Version des Fibonacci-Retracement-Indikators (Fib). Die Entscheidung, welche Bereiche am besten zum Zeichnen des Fib zu verwenden sind, kann schwierig sein, und dieser Indikator wurde im Hinblick darauf entwickelt. Wenn Sie ihn auf dem Chart ablegen, wählt er automatisch die besten Punkte aus, um das Fib zu zeichnen, aber falls Sie mit diesen Regionen nicht zufrieden sind, können Sie ihn nach Belieben anpassen.
FREE
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Weitere Produkte dieses Autors
Daily Weekly Monthly High Low
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Täglich Wöchentlich Monatlich Hoch Tief - Ihr ultimatives Werkzeug für präzise Marktanalysen Die 200 Gratis-Download-Aktion ist beendet. Der Preis ist jetzt aktualisiert worden. Vielen Dank an alle! Sie lieben es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind sehr willkommen :) Probieren Sie "Der AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Überblick: Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit Daily Weekly Monthly
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Candle Countdown Pro
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Candle Countdown Pro - Echtzeit-Zeitrahmen & Spread Tracker Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Verpassen Sie nie wieder einen Kerzenschluss! Candle Countdown Pro ist ein unverzichtbares Handelswerkzeug, das Echtzeit-Countdowns für mehrere Zeitrahmen, Live-Spread-Überwachung und wichtige Handelsinformationen anzeig
FREE
OverTrading Blocker
- Md Rashidul Hasan
Utilitys
Auto-Shutdown MT5 Terminal - Bewahrt Sie vor Over-Trading durch automatisches Schließen des MT5 Terminals bei Überschreitung der täglichen Verlustgrenzen Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 ️ Ihr automatischer Disziplin-Vollstrecker "Ich werde einfach zurückholen, was ich verloren habe..." "Noch ein Handel, u
FREE
The Breakout King
- Md Rashidul Hasan
Experten
LIVE-SIGNAL Eine Chart Multi Symbol Set Datei: https: //c.mql5.com/31/1524/The-Breakout-King-V4-MultiSym-1-Percent-Risk.set Haftungsausschluss : Indem wir das Risikomanagement (1% pro Handel) über alles andere stellen, stellen wir sicher, dass wir lange genug im Spiel bleiben, um unseren Vorteil auszuspielen. BENUTZEN SIE DEN EA ZUERST AUF EINEM DEMO-KONTO. Lieben Sie ihn? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind sehr willkom
Timed Exit Pro
- Md Rashidul Hasan
Utilitys
Zeitbasierter Trade Closer EA - Risikofrei über Nacht? Ja! Time-Based Trade Closer macht es für Sie. Lieben Sie ihn? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 ️ TESTEN SIE DIESES EA IMMER AUF EINEM DEMOKONTO, BEVOR SIE ES LIVE EINSETZEN! Überblick Der Time-Based Trade Closer EA ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, de
FREE
Engulfing Fib Master
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
70% AUSVERKAUF! Jetzt nur $39 ( ursprünglich $99) Die profitabelste Daily Bias Strategie [EBP- 88% Proven Win Rate] https://youtu.be/XiU9JHUM5NE?si=TRJzXKjfVNO4tdsh&t=422 Love it? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Engulfing Fib Master ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator , der hochwahrscheinliche bullische und bearische Engulfing-Muster erkennt und automatisch Fibonacci-Retracement-Levels
Close All Pro
- Md Rashidul Hasan
5 (1)
Utilitys
Haben Sie es satt, Dutzende von Charts manuell zu schließen oder mehrere Positionen einzeln zu verwalten? Mit Close All Pro können Sie Ihren Arbeitsbereich blitzschnell aufräumen - das spart Zeit, reduziert das Durcheinander und rationalisiert Ihren Trading-Workflow. Sie lieben es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind sehr willkommen :) Probieren Sie "The AUDCAD Trader" aus : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 ️
FREE
Symbol QuickSwitch
- Md Rashidul Hasan
Utilitys
Ultimate Chart Navigator - Sofortiger Symbolwechsler für MetaTrader 5 Sie lieben es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Probieren Sie "The AUDCAD Trader" aus : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Sind Sie es leid, Zeit mit dem Wechseln von Charts zu verschwenden? Sparen Sie Zeit und beschleunigen Sie Ihren Trading-Workflow mit dem Ultimate Chart Navigator - einem professionellen Tool, das Ihnen d
FREE
The AudCad Trader
- Md Rashidul Hasan
Experten
Um das zu feiern und mein Produkt in eure Hände zu bekommen, mache ich "THE AUDCAD TRADER" für ein paar Tage komplett kostenlos . Keine Bedingungen! LIVE-SIGNAL Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) JOIN USER GROUP und ASK YOUR QUESTIONS: https: //www.mql5.com/en/messages/018eb0b0f43cdc01 Der AUDCAD Trader ist ein hochentwickelter gitterbasierter Expert Advisor, der speziell für den Han
Average Daily Weekly Monthly Range Dashboard
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
ADR, AWR & AMR Indikator: Umfassender Handelsleitfaden Probieren Sie den "Average Daily Range Scalper" aus : https://www.mql5.com/en/market/product/154469 Kern-Konzepte ADR (Durchschnittliche tägliche Spanne) Definition : Der durchschnittliche Abstand zwischen den täglichen Höchst- und Tiefstkursen über einen bestimmten Rückblickzeitraum (in der Regel 14-20 Tage) Zweck : Misst die täglichen Volatilitätserwartungen, identifiziert Rangebound- versus Trendtage, setzt realistische Intraday-Gewinnzi
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension