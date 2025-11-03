Average Daily Range Scalper

Superpräzise ADR-Scalping-Maschine für MetaTrader 5

Was es tut:

Der ADR Lines Indicator berechnet automatisch dieAverage Daily Range (ADR) und stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus direkt auf Ihrem MT5-Chart dar. Durch die Integration von Echtzeitdaten für den heutigen Höchst- und Tiefstkurs sowie die tägliche Eröffnung bietet er eine vollständige visuelle Roadmap für Ihre Intraday-Handelsentscheidungen.

Hauptmerkmale:

Intelligente ADR-Berechnung: Präzise Berechnung der durchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne über einen anpassbaren Zeitraum (Standard: 20 Tage).

Flexible Projektionsmodi: Sie können wählen , ob Sie die ADR-Levels vom heutigen Eröffnungskurs ( unter Verwendung von ±50% des ADR) oder vom heutigen Tiefstkurs ( unter Verwendung der gesamten ADR-Spanne)projizieren.

Echtzeit-Visualisierung : Die Linien für das heutige Hoch und Tief werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Markt bewegt.

Live-Informationspanel: Ein integriertes Dashboard zeigt wichtige Daten an: den ADR-Wert in Pips, die heutige aktuelle Spanne und den ADR-Abschlussprozentsatz.

Vollständige Anpassung: Passen Sie alle Linienfarben, -stile und -breiten einfach an Ihren Arbeitsbereich und Ihre Präferenzen an.

Nahtlose Steuerung:Aktualisieren Sie die Levels manuell mit der F5-Taste oder aktivieren Sie die automatische Aktualisierung bei jedem neuen Bar.

Trading-Strategien und Anwendungen:

1. Range Breakout (Für Scalper & Day Trader)

Setup: Identifizieren Sie eine Konsolidierung in der Nähe der Tageseröffnung während der ersten 1-2 Stunden der Sitzung.

Einstieg: Steigen Sie bei einem bestätigten Ausbruch über das ADR-Hoch (Long) oder unter das ADR-Tief (Short) ein .

Management: Setzen Sie einen engen Stop-Loss (5-10 Pips). Nehmen Sie den Gewinn auf dem gegenüberliegenden ADR-Niveau mit.

Bester Zeitrahmen: M5 , M15, H1

2. Mean Reversion (für Swing Trader)

Setup: Erkennen Sie eine potenzielle Erschöpfung, wenn der Kurs das ADR-Hoch oder -Tief früh am Tag berührt.

Einstieg: Übergehen Sie die Bewegung, indem Sie beim ADR-Hoch verkaufen oder beim ADR-Tief kaufen, was durch eine Momentumverschiebung bestätigt wird (z. B. ein bärisches/bullisches Candlestick-Muster).

Management: Setzen Sie einen breiteren Stop-Loss ein (10-15 Pips über dem Niveau). Zielen Sie auf die Tageseröffnung oder das gegenüberliegende ADR-Niveau.

Bester Zeitrahmen: H1 , H4

3. Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung

Geringe Volatilität (ADR-Abschluss < 30%): Erwarten Sie kleinere Bewegungen; verwenden Sie engere Stopps und reduzierte Positionsgrößen.

Normale Volatilität (30-70%): Handeln Sie mit Ihren Standard-Risikoparametern.

Hohe Volatilität (> 70%): Bereiten Sie sich auf größere Schwankungen vor ; ziehen Sie breitere Stopps in Betracht und skalieren Sie möglicherweise in Trends, wenn noch Spielraum vorhanden ist.

4. Tägliche Tendenz & Intraday-Ausführung (Hybrid-Strategie)

Bullish Bias: Wenn sich der Kurs über der Tageseröffnung hält, sollten Sie Kursrückgänge in Richtung dieser Marke kaufen und beim ADR-Hoch Gewinne mitnehmen.

Bearish Bias: Hält sich der Kurs unter der Tageseröffnung, sollten Sie Erholungen in Richtung dieser Marke verkaufen und beim ADR-Tief eindecken.

Bias-Umkehr: Ein bestätigter Bruch eines ADR-Niveausin Verbindung mit einem Schlusskurs über dem Tageseröffnungswert signalisiert eine potenzielle Trendwende.

Profi-Tipps für die optimale Nutzung:

ADR-Periode: 20-30 Tage sind für die meisten Forex-Paare ideal, um einen kompletten Volatilitätszyklus zu erfassen.

Der Kontext ist entscheidend: ADR-Levels sind am aussagekräftigsten, wenn sie mit traditionellen Unterstützungs-/Widerstandslinien oder wichtigen Fibonacci-Levels übereinstimmen.

Sitzungsbewusstsein:Die Eröffnungen der Londoner und New Yorker Sitzungen lösen oft Ausbrüche aus; Bewegungen in den späten Sitzungen führen oft zu Umkehrungen.

Perfekt für Trader, die:

Bereichsausbrüche oder Mean-Reversion-Strategien einsetzen.

Dynamische, an die Volatilität angepasste Unterstützungs- und Widerstandsniveaus benötigen.

das Risiko und die Positionsgröße auf der Grundlage des Echtzeit-Marktkontextes verwalten möchten.

die mit Devisen, Kryptowährungen, Aktien oder Indizes handeln.



