Average Daily Range Scalper
- Indikatoren
- - Md Rashidul Hasan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Superpräzise ADR-Scalping-Maschine für MetaTrader 5
Die 200 FREE Download-Aktion ist beendet. Der Preis ist jetzt aktualisiert worden. Vielen Dank an alle!
Sehen Sie sich hier viele Beispiel-Setups an, die jeden Tag passieren: https://www.mql5.com/en/market/product/154469/comments
Love it? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Rezension wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :)
|Testen Sie "The AUDCAD Trader":
https://www.mql5.com/en/market/product/151841
Was es tut:
Der ADR Lines Indicator berechnet automatisch dieAverage Daily Range (ADR) und stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus direkt auf Ihrem MT5-Chart dar. Durch die Integration von Echtzeitdaten für den heutigen Höchst- und Tiefstkurs sowie die tägliche Eröffnung bietet er eine vollständige visuelle Roadmap für Ihre Intraday-Handelsentscheidungen.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente ADR-Berechnung: Präzise Berechnung der durchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne über einen anpassbaren Zeitraum (Standard: 20 Tage).
-
Flexible Projektionsmodi: Sie können wählen , ob Sie die ADR-Levels vomheutigen Eröffnungskurs ( unter Verwendung von ±50% des ADR) oder vomheutigen Tiefstkurs ( unter Verwendung der gesamten ADR-Spanne)projizieren.
-
Echtzeit-Visualisierung: Die Linien für das heutige Hoch und Tief werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Markt bewegt.
-
Live-Informationspanel: Ein integriertes Dashboard zeigt wichtige Daten an: den ADR-Wert in Pips, die heutige aktuelle Spanne und den ADR-Abschlussprozentsatz.
-
Vollständige Anpassung:Passen Sie alle Linienfarben, -stile und -breiten einfach an Ihren Arbeitsbereich und Ihre Präferenzen an.
-
Nahtlose Steuerung:Aktualisieren Sie die Levels manuell mit der F5-Taste oder aktivieren Sie die automatische Aktualisierung bei jedem neuen Bar.
Trading-Strategien und Anwendungen:
1. Range Breakout (Für Scalper & Day Trader)
-
Setup: Identifizieren Sie eine Konsolidierung in der Nähe der Tageseröffnung während der ersten 1-2 Stunden der Sitzung.
-
Einstieg: Steigen Sie bei einem bestätigten Ausbruch über das ADR-Hoch (Long) oder unter das ADR-Tief (Short) ein .
-
Management: Setzen Sie einen engen Stop-Loss (5-10 Pips). Nehmen Sie den Gewinn auf dem gegenüberliegenden ADR-Niveau mit.
-
Bester Zeitrahmen: M5 , M15, H1
2. Mean Reversion (für Swing Trader)
-
Setup: Erkennen Sie eine potenzielle Erschöpfung, wenn der Kurs das ADR-Hoch oder -Tief früh am Tag berührt.
-
Einstieg:Übergehen Sie die Bewegung, indem Sie beim ADR-Hoch verkaufen oder beim ADR-Tief kaufen, was durch eine Momentumverschiebung bestätigt wird (z. B. ein bärisches/bullisches Candlestick-Muster).
-
Management: Setzen Sie einen breiteren Stop-Loss ein (10-15 Pips über dem Niveau). Zielen Sie auf die Tageseröffnung oder das gegenüberliegende ADR-Niveau.
-
Bester Zeitrahmen: H1 , H4
3. Volatilitätsbasierte Positionsgrößenbestimmung
-
Geringe Volatilität (ADR-Abschluss < 30%): Erwarten Sie kleinere Bewegungen; verwenden Sie engere Stopps und reduzierte Positionsgrößen.
-
Normale Volatilität (30-70%): Handeln Sie mit Ihren Standard-Risikoparametern.
-
Hohe Volatilität (> 70%): Bereiten Sie sich auf größere Schwankungen vor ; ziehen Sie breitere Stopps in Betracht und skalieren Sie möglicherweise in Trends, wenn noch Spielraum vorhanden ist.
4. Tägliche Tendenz & Intraday-Ausführung (Hybrid-Strategie)
-
Bullish Bias: Wenn sich der Kurs über der Tageseröffnung hält, sollten Sie Kursrückgänge in Richtung dieser Marke kaufen und beim ADR-Hoch Gewinne mitnehmen.
-
Bearish Bias: Hält sich der Kurs unter der Tageseröffnung, sollten Sie Erholungen in Richtung dieser Marke verkaufen und beim ADR-Tief eindecken.
-
Bias-Umkehr: Ein bestätigter Bruch eines ADR-Niveausin Verbindung mit einem Schlusskurs über dem Tageseröffnungswert signalisiert eine potenzielle Trendwende.
Profi-Tipps für die optimale Nutzung:
-
ADR-Periode: 20-30 Tage sind für die meisten Forex-Paare ideal, um einen kompletten Volatilitätszyklus zu erfassen.
-
Der Kontext ist entscheidend: ADR-Levels sind am aussagekräftigsten, wenn sie mit traditionellen Unterstützungs-/Widerstandslinien oder wichtigen Fibonacci-Levels übereinstimmen.
-
Sitzungsbewusstsein:Die Eröffnungen der Londoner und New Yorker Sitzungen lösen oft Ausbrüche aus; Bewegungen in den späten Sitzungen führen oft zu Umkehrungen.
Perfekt für Trader, die:
-
Bereichsausbrüche oder Mean-Reversion-Strategien einsetzen.
-
Dynamische, an die Volatilität angepasste Unterstützungs- und Widerstandsniveaus benötigen.
-
das Risiko und die Positionsgröße auf der Grundlage des Echtzeit-Marktkontextes verwalten möchten.
-
die mit Devisen, Kryptowährungen, Aktien oder Indizes handeln.