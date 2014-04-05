Reversal Zones Pro MT5

Reversal Zones Pro - ein Indikator, der speziell für die genaue Identifizierung von wichtigen Trendumkehrzonen entwickelt wurde. Er berechnet die durchschnittliche wahre Spanne der Preisbewegung von der unteren bis zur oberen Grenze und zeigt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart an, was Händlern hilft, entscheidende Wendepunkte im Markt effizient zu erkennen.

Hauptmerkmale:

Identifizierung von Umkehrzonen: Der Indikator hebt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart visuell hervor und ermöglicht es Händlern, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren.

Der Indikator hebt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart visuell hervor und ermöglicht es Händlern, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren. Mehrere Zeitrahmen: Reversal Zones Pro berechnet die durchschnittliche Preisspanne für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen und bietet somit Flexibilität für die Analyse verschiedener Zeiträume.

Reversal Zones Pro berechnet die durchschnittliche Preisspanne für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen und bietet somit Flexibilität für die Analyse verschiedener Zeiträume. Vielseitigkeit: Der Indikator kann für verschiedene Handelsstrategien verwendet werden, einschließlich Scalping, Intraday- und Positionshandel. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und der Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung können Händler ihn an ihre individuellen Handelsstile anpassen.

Vorteile:

Mehrere Indikatoren auf einem Chart: Sie können mehrere Reversal Zones Pro-Indikatoren auf einem einzigen Chart anwenden, um den Markt genauer zu analysieren.

Sie können mehrere Reversal Zones Pro-Indikatoren auf einem einzigen Chart anwenden, um den Markt genauer zu analysieren. Optimale Reversal-Zonen: Der Indikator hilft, die besten Bereiche für Marktumkehrungen genau zu bestimmen.

Der Indikator hilft, die besten Bereiche für Marktumkehrungen genau zu bestimmen. Unterstützt offene Positionen: Reversal Zones Pro kann zur Verwaltung bestehender Trades verwendet werden, indem er Take-Profit-Referenzpunkte liefert.

Reversal Zones Pro kann zur Verwaltung bestehender Trades verwendet werden, indem er Take-Profit-Referenzpunkte liefert. Ideal für Mean-Reversion-Strategien: Der Indikator eignet sich besonders für Mean-Reversion-Strategien unter starken Trendbedingungen. Wenn ein Vermögenswert seine durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum übersteigt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu seinem Mittelwert zurückkehrt. Dies macht Reversal Zones Pro besonders nützlich für solche Handelsansätze.

Der Indikator eignet sich besonders für Mean-Reversion-Strategien unter starken Trendbedingungen. Wenn ein Vermögenswert seine durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum übersteigt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu seinem Mittelwert zurückkehrt. Dies macht Reversal Zones Pro besonders nützlich für solche Handelsansätze. Kompatibilität mit allen Finanzinstrumenten: Reversal Zones Pro funktioniert auf einer Vielzahl von Finanzmärkten, darunter Forex, Metalle, CFDs, Futures und Kryptowährungen. Händler können den Indikator unter verschiedenen Marktbedingungen und für verschiedene Anlagetypen nutzen.

Reversal Zones Pro funktioniert auf einer Vielzahl von Finanzmärkten, darunter Forex, Metalle, CFDs, Futures und Kryptowährungen. Händler können den Indikator unter verschiedenen Marktbedingungen und für verschiedene Anlagetypen nutzen. Optimale Währungspaare: Der Indikator funktioniert am besten bei Währungspaaren wie AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP und EURCHF, die anfällig für Preisumkehr sind, was ihn auf diesen Märkten besonders effektiv macht.

Empfehlungen:

Gewinnmitnahme-Methoden:

Auf dem Median-Niveau: Sichern Sie sich Gewinne, wenn der Kurs das Median-Niveau erreicht.

Sichern Sie sich Gewinne, wenn der Kurs das Median-Niveau erreicht. Bei einem Pullback von 30%: Nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Kurs um 30% von der Bewegung vor dem Auftreten des Signals zurückgegangen ist.

Nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Kurs um 30% von der Bewegung vor dem Auftreten des Signals zurückgegangen ist. Tieferer Pullback: Erwarten Sie einen tieferen Pullback, der der gegenüberliegenden ATR-Zone entspricht.

Erwarten Sie einen tieferen Pullback, der der gegenüberliegenden ATR-Zone entspricht. Kombinierter Ansatz: Sichern Sie sich einen Teilgewinn auf dem 30%-Retracement-Niveau und verschieben Sie die verbleibende Position zum Break-even, während Sie die weitere Kursbewegung abwarten.

Sichern Sie sich einen Teilgewinn auf dem 30%-Retracement-Niveau und verschieben Sie die verbleibende Position zum Break-even, während Sie die weitere Kursbewegung abwarten. Für erfahrene Trader: Fortgeschrittene Händler können nachrichtenbasierte Strategien integrieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Zone Berechnungsmethoden:

Empfohlener ATR-Berechnungszeitraum: 5-10 Tage.

5-10 Tage. Zusätzliche Optionen: Monatliche, vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Berechnung der durchschnittlichen Volatilität.

Monatliche, vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Berechnung der durchschnittlichen Volatilität. Verwenden Sie diese Methode zusammen mit Ihrem Handelssystem: Um präzisere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, die Statistiken zur durchschnittlichen Volatilität für jedes Handelsinstrument separat zu analysieren.

🔗 Blog Link: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Reversal Zones Pro bietet Händlern wichtige Werkzeuge für eine genaue Marktanalyse und fundierte Entscheidungsfindung und ist damit ein unschätzbarer Helfer für die Umsetzung verschiedener Strategien und den Handel auf allen Märkten.



