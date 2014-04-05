Reversal Zones Pro MT5

Reversal Zones Pro - ein Indikator, der speziell für die genaue Identifizierung von wichtigen Trendumkehrzonen entwickelt wurde. Er berechnet die durchschnittliche wahre Spanne der Preisbewegung von der unteren bis zur oberen Grenze und zeigt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart an, was Händlern hilft, entscheidende Wendepunkte im Markt effizient zu erkennen.

Hauptmerkmale:

  • Identifizierung von Umkehrzonen: Der Indikator hebt potenzielle Umkehrzonen direkt auf dem Chart visuell hervor und ermöglicht es Händlern, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren.
  • Mehrere Zeitrahmen: Reversal Zones Pro berechnet die durchschnittliche Preisspanne für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen und bietet somit Flexibilität für die Analyse verschiedener Zeiträume.
  • Vielseitigkeit: Der Indikator kann für verschiedene Handelsstrategien verwendet werden, einschließlich Scalping, Intraday- und Positionshandel. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und der Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung können Händler ihn an ihre individuellen Handelsstile anpassen.

Vorteile:

  • Mehrere Indikatoren auf einem Chart: Sie können mehrere Reversal Zones Pro-Indikatoren auf einem einzigen Chart anwenden, um den Markt genauer zu analysieren.
  • Optimale Reversal-Zonen: Der Indikator hilft, die besten Bereiche für Marktumkehrungen genau zu bestimmen.
  • Unterstützt offene Positionen: Reversal Zones Pro kann zur Verwaltung bestehender Trades verwendet werden, indem er Take-Profit-Referenzpunkte liefert.
  • Ideal für Mean-Reversion-Strategien: Der Indikator eignet sich besonders für Mean-Reversion-Strategien unter starken Trendbedingungen. Wenn ein Vermögenswert seine durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum übersteigt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu seinem Mittelwert zurückkehrt. Dies macht Reversal Zones Pro besonders nützlich für solche Handelsansätze.
  • Kompatibilität mit allen Finanzinstrumenten: Reversal Zones Pro funktioniert auf einer Vielzahl von Finanzmärkten, darunter Forex, Metalle, CFDs, Futures und Kryptowährungen. Händler können den Indikator unter verschiedenen Marktbedingungen und für verschiedene Anlagetypen nutzen.
  • Optimale Währungspaare: Der Indikator funktioniert am besten bei Währungspaaren wie AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP und EURCHF, die anfällig für Preisumkehr sind, was ihn auf diesen Märkten besonders effektiv macht.

Empfehlungen:

Gewinnmitnahme-Methoden:

  • Auf dem Median-Niveau: Sichern Sie sich Gewinne, wenn der Kurs das Median-Niveau erreicht.
  • Bei einem Pullback von 30%: Nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Kurs um 30% von der Bewegung vor dem Auftreten des Signals zurückgegangen ist.
  • Tieferer Pullback: Erwarten Sie einen tieferen Pullback, der der gegenüberliegenden ATR-Zone entspricht.
  • Kombinierter Ansatz: Sichern Sie sich einen Teilgewinn auf dem 30%-Retracement-Niveau und verschieben Sie die verbleibende Position zum Break-even, während Sie die weitere Kursbewegung abwarten.
  • Für erfahrene Trader: Fortgeschrittene Händler können nachrichtenbasierte Strategien integrieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Zone Berechnungsmethoden:

  • Empfohlener ATR-Berechnungszeitraum: 5-10 Tage.
  • Zusätzliche Optionen: Monatliche, vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Berechnung der durchschnittlichen Volatilität.
  • Verwenden Sie diese Methode zusammen mit Ihrem Handelssystem: Um präzisere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, die Statistiken zur durchschnittlichen Volatilität für jedes Handelsinstrument separat zu analysieren.

🔗 Blog Link: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/758908

Reversal Zones Pro bietet Händlern wichtige Werkzeuge für eine genaue Marktanalyse und fundierte Entscheidungsfindung und ist damit ein unschätzbarer Helfer für die Umsetzung verschiedener Strategien und den Handel auf allen Märkten.


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper System MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
The official release price    is $65  only for the first   10   copies,  (   only    3  copies left ). Nächster Preis: $125 Gold Scalper System ist ein multifunktionales Handelssystem, das eine Ausbruchsstrategie für wichtige Liquiditätsniveaus mit Bestätigung und einem eingebauten Smart DOM Pro Modul für die Markttiefenanalyse kombiniert . Das System identifiziert Zonen für die Akkumulation von Limit-Orders, verfolgt die Aktivität auf Unterstützungs- und W
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indikatoren
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Reversal Pattern AI - ein absoluter Durchbruch in der Welt der Indikatorenentwicklung, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, mehrstufige Marktanalysen und klassische Methoden der technischen Analyse kombiniert. Er erkennt nicht nur Umkehrmuster, sondern wertet auch Marktineffizienzen aus und generiert hochpräzise Handelssignale. Dank eines hybriden Modells, das Preisaktionsanalyse, Volumina, Volatilität, VWAP und Volume AVG % verwendet, passt sich der Indikator problemlos an alle Marktbed
Adaptive Volatility Range Mt5
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] - ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrungen. AVR - zeigt die durchschnittliche wahre Volatilitätsspanne unter Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittspreises genau an. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, sich an absolut jede Marktvolatilität anzupassen, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet - dies liefert einen stabilen Indikator für positive Transaktionen. Dank dies
Block Master Pro
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Der Block Master Pro-Indikator wurde entwickelt, um visuell Bereiche auf dem Chart zu identifizieren, in denen sich wahrscheinlich bedeutende Volumina von großen Marktteilnehmern konzentrieren. Diese Bereiche, die als Orderblöcke bezeichnet werden, stellen Preisbereiche dar, in denen große Marktteilnehmer ihre Orders platzieren und damit möglicherweise eine Preisumkehr und eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung signalisieren. Hauptmerkmale: Identifizierung von Orderblöcken: Block Master
Gold Scalper System MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
The official release price      is $65      only for the first   10 Exemplare , der nächste Preis ist $125 Gold Scalper System ist ein multifunktionales Handelssystem, das eine Ausbruchsstrategie für wichtige Liquiditätsniveaus mit Bestätigung und einem eingebauten Smart DOM Pro Modul für die Markttiefenanalyse kombiniert . Das System identifiziert Zonen für die Akkumulation von Limit-Orders, verfolgt die Aktivität auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und generiert
Reversal Zones Pro
Stanislav Konin
Indikatoren
Reversal Zones Pro ist ein Indikator, der speziell für die genaue Identifizierung wichtiger Trendumkehrzonen entwickelt wurde. Er berechnet die durchschnittliche tatsächliche Spanne der Kursbewegung von der unteren bis zur oberen Grenze und zeigt potenzielle Zonen direkt auf dem Chart an, was Händlern hilft, wichtige Trendumkehrpunkte effektiv zu identifizieren. Hauptmerkmale: Identifizierung von Umkehrzonen: Der Indikator zeigt potenzielle Umkehrzonen visuell direkt auf dem Chart an. Dies hilf
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indikatoren
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) ist ein leistungsstarker, innovativer volatilitätsbasierter Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Trendumkehrungen genau zu erkennen. Er wurde mit einem speziellen Algorithmus entwickelt, der eine klare Konstruktion der durchschnittlichen Volatilitätsspanne bietet, ohne deren Werte neu zu zeichnen und sie nicht zu verändern. Der Indikator passt sich jeder Marktvolatilität an und passt die Breite des Bandes je nach den aktuellen Marktbedingungen
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Reversal Pattern AI ist ein bahnbrechender Fortschritt in der Indikatorenentwicklung, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, mehrstufige Marktanalysen und klassische technische Analysemethoden kombiniert. Dank seines hybriden Modells, das Preisaktionsanalyse, Volumen, Volatilität, VWAP und Volume AVG % nutzt, passt sich der Indikator problemlos an alle Marktbedingungen an. Reversal Pattern AI wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und ausgiebig auf realen Konten getestet. Dies hat sein
Quantum Profile System MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Quantum Profile System ist ein vollwertiges professionelles Handelssystem mit fortschrittlichen Algorithmen, das alles vereint, was für einen sicheren und stabilen Handel erforderlich ist. Dieser Indikator vereint die Analyse der Trendrichtung, die Konzentration des Volumens auf Schlüsselebenen, die dynamische Anpassung an die Marktvolatilität und die Generierung von Handelssignalen ohne Verzögerung oder Neulackierung. Quantum Profile System integriert ein Linear Regression Volume Profile mit ei
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkaufsvolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - und präzise Einstiegspunkte auf der Grundlage der Aktionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu finden. Dieses Tool stellt einen einzigartigen Analysestil dar, der auf dem Verhältnis von Nachfrage- und Angebotsvolum
Golden Trend Pulse
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Golden Trend Pulse - ein Trendindikator, der speziell für Gold entwickelt wurde und auch für die Märkte für Kryptowährungen und Aktien anwendbar ist. Der Indikator wurde für die präzise Bestimmung von Markttrends mithilfe fortschrittlicher Analysemethoden entwickelt. Das Tool kombiniert eine multifaktorielle Analyse der Preisdynamik und eine adaptive Filterung des Marktrauschens, was eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung von wichtigen Ein- und Ausstiegspunkten gewährleistet. Dank seines
Ultimate Volatility Insight
Stanislav Konin
Indikatoren
Ultimate Volatility Insight ist ein hochprofessionelles Tool zur Analyse und zum umfassenden Verständnis der Marktaktivitäten auf der Grundlage einer fortschrittlichen ATR mit verbesserten Algorithmen und Berechnungsformeln. Der Indikator hilft Händlern, die Marktdynamik genau einzuschätzen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und Risiken effektiv zu verwalten. Ultimate Volatility Insight arbeitet ausschließlich mit realen Daten und Live-Statistiken. Der Indikator w
Patriot EA
Stanislav Konin
Experten
Patriot EA ist ein fortschrittliches Mesh-System mit verbesserter Leistung. Patriot EA nutzt eine ausgeklügelte Technologie, um unrentable Positionen effektiv zu verwalten. Wenn eine verlustbringende Serie von Aufträgen auftritt, wird ein Algorithmus zur Schließung unrentabler Positionen aktiviert. Der Expert Advisor unterteilt die Aufträge in mehrere unabhängige Raster und schließt den langfristigen (unrentablen) Auftrag, indem er nacheinander einen Teil der Aufträge mit einem bestimmten Take
Volume Pro Mt 4
Stanislav Konin
Indikatoren
Volume PRO ist ein innovativer und modernisierter Indikator für die Analyse des Handelsvolumens, der eine fortschrittliche Version der traditionellen Analysetools darstellt. Dieser Hightech-Indikator ermöglicht es Händlern, die Handelsaktivität effektiv zu überwachen, ohne komplexe Berechnungen durchführen zu müssen. Er zeigt die Ticks für das ausgewählte Zeitintervall, das dem ausgewählten Zeitrahmen entspricht, in Form eines dynamischen kumulativen Histogramms an, das in Echtzeit aktualisiert
Scalper Inside Volume Pro
Stanislav Konin
Indikatoren
Scalper Inside Volume Pro ist ein professionelles Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert, um ein zusammengesetztes Gesamtsignal zu berechnen. Es basiert auf einem Algorithmus, der sich auf das Volumen, den Money Flow Index und das Smart Money Konzept konzentriert. Der Indikator berücksichtigt strukturelle Swing-Punkte, an denen Preisumkehrungen auftreten. Scalper Inside Volume Pro bietet alle notwendigen Werkzeuge für erfolgreiches Scalping. Dieses umfassende Handelssystem eignet sich
Bull and Bear Zones
Stanislav Konin
Indikatoren
Der Bull and Bear Zones Indikator wurde speziell für die automatische Identifizierung und visuelle Anzeige von Unterstützungs- und Widerstandszonen direkt auf dem Chart entwickelt. Sein einzigartiger Algorithmus ermöglicht es ihm, nicht nur die bereits vom Markt getesteten Zonen anzuzeigen, sondern auch potenzielle Zielzonen, die noch nicht getestet wurden. Der Indikator verfolgt Bereiche, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage besteht. Hauptmerkmale: Automatische Identifizi
Adaptive Reversal Star
Stanislav Konin
Indikatoren
Bitte kontaktieren Sie mich nach Ihrem vollständigen Kauf für tolle Boni. Adaptive Reversal Star Expert Advisor und ein zusätzlicher Indikator als Geschenk Info Panel warten auf Sie. Adaptive Reversal Star ist ein Indikator der neuen Generation mit einem fortschrittlichen adaptiven Algorithmus , der zusätzlich potenzielle Umkehrpunkte verfolgt und die Werte der aktuellen Marktvolatilität vergleicht, wenn er die Hauptsignale des Indikators bildet, und der genaue Signale in Echtzeit ohne Verzöger
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
Adaptive Reversal Star ist ein Indikator der neuen Generation mit einem fortschrittlichen adaptiven Algorithmus , der zusätzlich potenzielle Umkehrpunkte verfolgt und die Werte der aktuellen Marktvolatilität vergleicht, wenn er die Hauptsignale des Indikators bildet.er liefert genaue Signale in Echtzeit ohne Verzögerungen und Redraws.Adaptive Reversal Star erfordert keine komplexen Einstellungen und zusätzliche Berechnungen, stellen Sie ihn einfach auf den gewünschten Zeitrahmen ein und wählen S
Golden Trend Pulse MT5
Stanislav Konin
Indikatoren
Golden Trend Pulse - ein Trendindikator, der speziell für Gold entwickelt wurde und auch für die Märkte für Kryptowährungen und Aktien anwendbar ist. Der Indikator wurde für die präzise Bestimmung von Markttrends mithilfe fortschrittlicher Analysemethoden entwickelt. Das Tool kombiniert eine multifaktorielle Analyse der Preisdynamik und eine adaptive Filterung des Marktrauschens, was eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung von wichtigen Ein- und Ausstiegspunkten gewährleistet. Dank seines
