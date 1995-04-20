Scalper Inside Volume Pro ist ein professionelles Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert, um ein zusammengesetztes Gesamtsignal zu berechnen. Es basiert auf einem Algorithmus, der sich auf das Volumen, den Money Flow Index und das Smart Money Konzept konzentriert. Der Indikator berücksichtigt strukturelle Swing-Punkte, an denen Preisumkehrungen auftreten.

Scalper Inside Volume Pro bietet alle notwendigen Werkzeuge für erfolgreiches Scalping. Dieses umfassende Handelssystem eignet sich sowohl für Trader im Forex-Markt als auch für den Einsatz in binären Optionen. Mit seiner Hilfe können Sie fundierte Entscheidungen treffen und die Effektivität Ihres Handels steigern.

Hauptmerkmale:

Volumen-Analyse : Der Indikator nutzt die Daten des Handelsvolumens, um versteckte Trends und Umkehrpunkte zu identifizieren und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Geldfluss-Index : Die Einbeziehung des Money Flow Index ermöglicht die Beurteilung der Stärke des aktuellen Trends und die Vorhersage seiner weiteren Entwicklung.

Smart Money Konzept : Scalper Inside Volume Pro basiert auf intelligenten Managementprinzipien, die es dem Händler ermöglichen, das Verhalten des "intelligenten Geldes" auf dem Markt besser zu verstehen. Der Indikator analysiert die Aktionen der wichtigsten Marktteilnehmer und hilft dabei, die Richtungen zu erkennen, in die sich großes Kapital bewegt, was zu fundierteren Handelsentscheidungen führt.

Strukturelle Swing-Punkt-Analyse: Der Indikator identifiziert effektiv wichtige strukturelle Swing-Hoch- und Swing-Tiefpunkte, an denen Preisumkehrungen auftreten. Dies ermöglicht es Händlern, Gewinne auf den günstigsten Niveaus zu sichern und Verluste anhand von Daten über potenzielle Umkehrpunkte zu minimieren.

Vorteile:

Breite Anwendbarkeit : Scalper Inside Volume Pro eignet sich sowohl für den Forex-Handel als auch für binäre Optionen und ist somit vielseitig für verschiedene Handelsstrategien einsetzbar.

Umfassender Ansatz : Der Indikator bietet Händlern alle notwendigen Werkzeuge für die Analyse und Entscheidungsfindung und vereinfacht den Handelsprozess erheblich.

Sofortige Benachrichtigungen : Der Indikator unterstützt alle Arten von Benachrichtigungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen an Ihr Telefon, die Sie über wichtige Signale auf dem Laufenden halten und schnelle Marktreaktionen ermöglichen.

Anpassbare Signale: Durch die Möglichkeit, einen Signalbalken für Warnungen auszuwählen, können Sie den Indikator an Ihre individuellen Präferenzen anpassen.

Empfehlungen



Für präzisere Signale verwenden Sie die Level-Einstellungen. Zeitrahmen:M-1 im BereichLevel Overbought von 50 bis 55,Level Oversold von -50 bis -55 Zeitrahmen:M-5 im BereichLevel Overbought von 45 bis 50,Level Oversold von -45 bis -50 Zeitrahmen:M-15 im Bereich vonLevel Overbought von 40 bis 45,Level Oversold von -40 bis -45

Schlussfolgerung:

Scalper Inside Volume Pro ist das ideale Werkzeug für Trader, die ihre Effizienz und Rentabilität steigern wollen. Entdecken Sie neue Horizonte im Scalping und verbessern Sie Ihre Handelsergebnisse mit diesem zuverlässigen Indikator, der Volumenanalyse, das Smart Money-Konzept und Swing-Strukturpunkte kombiniert.











