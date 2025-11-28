Gold Scalper System MT4

                                     The official release price is $65 only for the first 10 copies, (only 3 copies left).

Nächster Preis: $125

Gold Scalper System ist ein multifunktionales Handelssystem, das eine Ausbruchsstrategie für wichtige Liquiditätsniveaus mit Bestätigung und einem eingebautenSmart DOM Pro Modul für die Markttiefenanalysekombiniert. Das System identifiziert Zonen für die Akkumulation von Limit-Orders, verfolgt die Aktivität auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und generiert Signale im Moment ihres Ausbruchs. Smart DOM Pro visualisiert Bid/Ask-Volumen, identifiziert Liquiditätscluster und hilft, die Absichten der wichtigsten Marktteilnehmer zu ermitteln.

Das Gold Scalper System wurde speziell für das Scalping auf Gold (XAUUSD) entwickelt, kann aber auch effektiv auf Indizes, Kryptowährungen und hochvolatile Währungspaare angewendet werden. Der Indikator erfordert keine komplexen Einstellungen - er ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet. Installieren Sie den Indikator einfach auf dem Chart, wählen Sie einen Zeitrahmen, und das System beginnt automatisch zu arbeiten.

Hauptmerkmale:

Einzigartiger Smart DOM Pro Algorithmus:

  • Identifiziert die Ebenen mit der höchsten Auftragskonzentration durch ein Multi-Level-Scanning-System.

  • Analysiert die Verteilung von Limit-Orders auf Kursniveaus auf beiden Seiten des aktuellen Kurses.

  • Zeigt mit Hilfe der neuesten Algorithmen interessante Bereiche für wichtige Akteure auf.

  • Zeigt die Marktdynamik durch Überwachung der Tick-Aktivität in Echtzeit.

Markttiefe Visualisierung der Konzentration großer Aufträge.

  • Das System analysiert die Markttiefe und zeigt die Zonen mit der höchsten Ansammlung von Limit-Orders an.


Hochpräzise Breakout-Logik

  • Signale erscheinen nur bei echten Ausbrüchen signifikanter Niveaus, wodurch falsche Impulse und Marktrauschen eliminiert werden.
100% nicht wiederholende Signale

  • Alle Signale werden dauerhaft auf dem Chart fixiert - eine wichtige Voraussetzung für Scalper.

Integriertes Smart DOM Pro

  • Intelligente Markttiefenanalyse, Identifizierung großer Orders und farbliche Darstellung der Bid/Ask-Flows.

Professionelles Analyse-Panel

  • Das Panel zeigt an:

    • Smart DOM Pro Status

    • Broker Zeit

    • Gehandeltes Instrument

    • Aktueller Zeitrahmen

    • Zeit bis Bar Close

    • Käufer- und Verkäuferaktivität

    • Spanne

Das Panel kann vollständig deaktiviert werden.


📢 Warnungen und Benachrichtigungen

Das Gold Scalper System unterstützt alle Arten von Benachrichtigungen:

🔔 Pop-up-Benachrichtigungen

🔔 E-Mail-Benachrichtigungen

🔔 Push-Benachrichtigungen

Die Signale treffen genau im Moment eines bestätigten Liquiditätsausbruchs ein, ohne Verzögerungen oder Übermalungen.

⚙️ Grundsätze des Algorithmusbetriebs:

  • Bid/Ask Distribution Analysis Model Definiert die verborgenen Aktivitäten der wichtigsten Akteure und ihre Schutzniveaus.

  • Liquiditätsniveau-Clustering-Algorithmus Identifiziert Zonen, in denen sich Limit-Orders häufen.

  • Tick Impulse Monitoring Bewertet plötzliche Aktivitätsschübe - ein wichtiges Zeichen für den Beginn einer Bewegung.

  • Dynamische Marktdruckanalyse Vergleicht die Stärke der Käufer/Verkäufer in Echtzeit.

  • True Breakout Detection Erfasst nur die Momente, in denen der Ausbruch von Volumen und Momentum begleitet wird.

Verwendungsempfehlungen:
Handelsinstrumente:

  • Gold / XAUUSD (Hauptinstrument)

  • Indizes: US30, NASDAQ, SP500

  • Krypto: BTCUSD / ETHUSD

  • Sehr volatile Währungspaare: GBPJPY / XAUJPY

Zeitrahmen:

  • M1-M5: Skalpieren

  • M15: Intraday-Einstiege

  • H1: Handel mit dem Trend innerhalb einer Sitzung

Das Gold Scalper System ist ein leistungsstarkes, modernes und professionelles Handelssystem, das die Liquiditätsanalyse auf die nächste Stufe hebt. Es zeigt die realen Zonen an, in denen sich das Geld der wichtigsten Akteure befindet und gibt Signale im Moment eines echten Level-Ausbruchs. Wenn Sie ein Maximum an Genauigkeit, Geschwindigkeit und ein echtes Verständnis der Marktstruktur benötigen, wird Gold Scalper SystemIhr wichtigstes Werkzeug beim Scalping werden.


Bewertungen 1
Yulia8919
93
Yulia8919 2025.12.03 19:05 
 

покупаю уже 3 продукт данного разработчика.все продукты крайне высокого качества. Gold Scalper отлично вписался и отлично дополняет мои индикаторы где именно этого продукта не хватало для целостности системы.Я использую этот индикатор немного нестандартно но и моя система и торговля по сигналам от этого индикатора работают как часы точно. Отдельно хочется отметить поддержку автора....она просто на отличной высоте! Буду ещё покупать продукты данного разработчика.

