Ultimate Volatility Insight

Ultimate Volatility Insight ist ein hochprofessionelles Tool zur Analyse und zum umfassenden Verständnis der Marktaktivitäten auf der Grundlage einer fortschrittlichen ATR mit verbesserten Algorithmen und Berechnungsformeln. Der Indikator hilft Händlern, die Marktdynamik genau einzuschätzen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und Risiken effektiv zu verwalten.

Ultimate Volatility Insight arbeitet ausschließlich mit realen Daten und Live-Statistiken. Der Indikator wurde über zwei Jahre lang entwickelt, und seine Effektivität wurde in Tausenden von Tests auf realen und Demo-Konten nachgewiesen. Mit diesem Indikator werden Sie zu einem professionellen Analysten!

Vorteile:

Der Indikator hat eine Reihe von Vorteilen. Hier sind nur einige von ihnen:

  • Hohe Genauigkeit auf der Grundlage realer Marktdaten.

  • Professionelles Dashboard zur Überwachung.

  • Überwachung mehrerer Währungspaare in Echtzeit in einem einzigen Fenster.

  • Anpassbare Auswahl von Währungspaaren.

  • Interaktive Symbolauswahl.

  • Visualisierung des Prozentsatzes der erreichten ATR-Stufe.

  • Visuelle Alarmanzeige - Alert Visual, angezeigt auf dem Dashboard.

  • Automatische Berechnung der ATR-Levels 80-100%, die als Ziellevels verwendet werden.

  • Flexible visuelle Einstellungen - Farben, Schriftarten, Linienstile.

  • Einfache Anzeige der Zielniveaus direkt auf dem Chart.

  • Funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Metalle, CFD, Futures, Kryptowährungen).

  • Effektiv bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.

  • Alarme über Smartphone, E-Mail und MetaTrader-Benachrichtigungen verfügbar.

  • Einfach einzurichten und zu installieren.

  • Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

Intelligente visuelle Warnungen

🚥Fa rbliche Abstufung der ATR% Volatilitätsniveaus (von sehr niedrig bis sehr hoch).
🔋 Visuelle Alarme, wenn kritische Niveaus erreicht werden.
📣 Visuelle Alarmanzeige - 💡 Visuelle Alarme - Benutzer können die Farbe des Alarmbeschriftungsfeldes und die Blinkgeschwindigkeit in Millisekunden anpassen ⏰ (Alert Blink Speed).
📢 Mehrere Alarmtypen:

  • 🔔 Pop-up-Benachrichtigungen

  • 🔔 E-Mail-Benachrichtigungen

  • 🔔 Push-Benachrichtigungen

  • 🎵 Auswahl einer benutzerdefinierten akustischen Benachrichtigungsdatei

Zusätzliche interaktive Symbolauswahlfunktionen:

S chnelles Umschalten - Durch Anklicken eines Symbols im Indikator-Panel wird es sofort in den Chart geladen.
Auswahl mehrerer Instrumente zur Überwachung - Benutzer können eine Liste aktiver Paare festlegen.
Farbige Anzeige des aktiven Symbols - Das aktuell ausgewählte Instrument wird in einer anderen Farbe hervorgehoben.
Visuelle Alarmanzeige - Benutzer können die Farbe des Alarm-Labels und die Blinkgeschwindigkeit (Alert Blink Speed) anpassen.

Algorithmus-Funktionalität:

Dynamischer Algorithmus - Daten werden auf dem Bedienfeld angezeigt: Verwendet eine eigene Entwicklung.

  1. Verbesserte ATR-Berechnung mit zusätzlichen Komponenten für erhöhte Genauigkeit.

  2. Verwendet die wahre Spanne (Hoch-Tief, Hoch-Prev Close, Tief-Prev Close).

  3. Berücksichtigt kontinuierliche Kursbewegungen, einschließlich Gaps.

Dank der Verwendung echter Daten erreicht der Indikator eine Gesamtgenauigkeit der ATR von fast 99%.

Algorithmus zur Berechnung der statistischen Ebene: Verwendet mathematische Berechnungen der durchschnittlichen Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum, um die Marktdynamik zu bewerten und wichtige Volatilitätsniveaus zu identifizieren.

📍 80% ATR - Eine potenzielle Preisreaktionszone (Korrektur, Konsolidierung oder Beschleunigung der Bewegung).
📍 100% ATR - Die maximale durchschnittliche tägliche Spanne, nach der die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung zunimmt.
📍 Daily Open Line - Hilft bei der Bewertung der aktuellen Preisbewegung im Verhältnis zum Eröffnungsniveau des Tages und ermöglicht ein besseres Verständnis des gesamten Marktkontextes.

Die statistischen Niveaus haben eine Vorhersagegenauigkeit von ca. 85-90%.

Gesamt-Genauigkeit:

  • Währungsübergreifende Paare: Genauigkeit 85-90%

  • Wichtige Währungspaare: Genauigkeit 80-85%

  • Kryptowährungen: Genauigkeit 75-80%

Empfehlungen für die Nutzung:

Beobachten Sie das im Dashboard angezeigte Gesamt-ATR%-Niveau, da der dynamische Algorithmus die Volatilität mit höchster Genauigkeit berechnet. Wenn der Preis noch nicht die 80-100% statistischen Levels erreicht hat , aber das Dashboard eine Überschreitung der Gesamt-ATR% anzeigt , kann dies auf eine mögliche teilweise Positionsschließung hinweisen. Das Bewegungspotenzial ist noch nicht kritisch, aber das Momentum schwächt sich ab, was auf eine mögliche Umkehr hinweist.

Dies ist besonders relevant für Cross-Paare wie (AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP und EURCHF), die eine starke Tendenz zur Rückkehr zu ihren Mittelwerten haben.

Bei Major-Paaren in einer Trendfolgestrategie empfiehlt es sich, zumindest eine minimale Berührung des statistischen 80%-ATR-Levels abzuwarten , bevor man sich für eine teilweise oder vollständige Positionsschließung entscheidet. Achten Sie auf Umkehrmuster und nutzen Sie diese in Verbindung mit Ihrem Handelssystem.

Allgemeine Empfehlungen:

  • Empfohlener ATR-Berechnungszeitraum: 3-5 Tage.

  • Verwenden Sie sie in Kombination mit Ihrem Handelssystem.

  • Für Trendstrategien: Legen Sie den Take Profit innerhalb der festgelegten Grenzen fest und schließen Sie Positionen teilweise, wenn die Gesamt-ATR 80 % überschreitet.

  • Für Mean-Reversion-Strategien: Gehen Sie zum Break-Even, wenn der Kurs 30-50% der Gesamt-ATR% zurückgeht .

  • Sichern Sie die Gewinne teilweise auf den Eröffnungskursniveaus ab.

  • Der Stop-Loss sollte jenseits der ATR-100%-Niveaus platziert werden.

Ultimate Volatility Insight ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes Analysetool, das Ihnen helfen wird, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, Risiken zu minimieren und die Effizienz Ihrer Strategie zu verbessern.

Nutzen Sie die Vorteile von Ultimate Volatility Insight und gewinnen Sie noch heute die Kontrolle über die Marktvolatilität!

Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Empfehlungen.
Wenn Sie Ultimate Volatility Insight kaufen, erhalten Sie Reversal Zones Pro kostenlos!
Bitte kontaktieren Sie mich in privaten Nachrichten für weitere Details.


