Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) ist ein leistungsstarker, innovativer volatilitätsbasierter Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Trendumkehrungen genau zu erkennen. Er wurde mit einem speziellen Algorithmus entwickelt, der eine klare Konstruktion der durchschnittlichen Volatilitätsspanne bietet, ohne deren Werte neu zu zeichnen und sie nicht zu verändern. Der Indikator passt sich jeder Marktvolatilität an und passt die Breite des Bandes je nach den aktuellen Marktbedingungen dynamisch an.

Vorteile des Indikators: Fortgeschrittener Reversal Hunter Pro

100% Signale - OHNE REDRAWING.

Einfache Anzeige der Signale direkt auf dem Chart.

Es definiert Ein- und Ausstiegspunkte einer Position ganz klar.

Generiert Signale auch in einem volatilen Markt.

Funktioniert mit allen Finanzinstrumenten (Forex, Metalle, CFD, Futures, Krypto).

Funktioniert in allen Perioden und Zeitrahmen.

Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader.

Hauptkomponenten des Indikators: ARH

1. spezieller adaptiver Algorithmus: Ermöglicht die Konstruktion eines Bereichs, der seine Werte nicht neu zeichnet. Dies garantiert die Zuverlässigkeit der Signale und ermöglicht es den Händlern, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

2) Algorithmus für Signalpfeile: Erzeugt Pfeile, wenn der Kurs aus der Volatilitätsspanne ausbricht, und signalisiert so mögliche Umkehrungen. Diese Pfeile helfen dabei, Einstiegs- und Ausstiegspunkte schnell zu identifizieren.





3.ЕМА ( Exponential Moving Average): Erkennt effektiv Kauf- und Verkaufssignale bei überkauften und überverkauften Bedingungen und ist damit ein wichtiges Instrument für Handelsentscheidungen.

4 ATR (Average True Range): Schätzt die Volatilität und passt die Breite der Bänder dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an, was eine bessere Anpassung an volatile Marktbedingungen ermöglicht.5.deviations from Average Price and Range Smoothing Factor: Schätzt die Preisvolatilität und ermöglicht die Glättung der Bänder entsprechend den Veränderungen im Preisverhalten. Dies hilft Händlern, falsche Signale zu vermeiden.Benachrichtigungen und Alarme: Der Indikator unterstützt mehrere Arten von akustischen Warnungen:1) Volatilitätsspannen-Ausbruchswarnung. 2. die Benachrichtigung über das Erscheinen von Pfeilen, wenn das Signal vollständig ausgebildet ist. 3) Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte.

4) E-Mail-Benachrichtigungen für die schnelle Reaktion von Händlern auf Handelssignale.

Empfehlungen für die Verwendung des Indikators

Währungspaare: Alle, einschließlich: Forex, Metalle, CFD, Futures, Krypto.

M-1: Ideal für Scalping. Bietet mehr Möglichkeiten, ist aber auch mit einem hohen Maß an Rauschen verbunden.

M-5: Hervorragend geeignet für Scalping und Daytrading, da Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren können.

M-15 M-30 H-1: Die besten Zeitintervalle für den Empfang genauerer Signale.

H-4 D-1: Empfohlen für den positionellen Handel.

Zeitrahmen:

Zusätzliches Tool: Volatility Sniper, dargestellt in den Screenshots № 5 und 10.

Volatility Sniper ist ein Indikator, der die Grenzen der durchschnittlichen Volatilitätsspanne berechnet und die Volumina der großen Marktteilnehmer anzeigt. Er zeigt Volatilitäts- und Liquiditätsspitzen visuell auf einem Diagramm in Form eines Oszillators an, was Händlern hilft, fundiertere Entscheidungen über das Öffnen und Schließen von Positionen zu treffen.

Die kombinierte Verwendung der Indikatoren Advanced Reversal Hunter Pro und Volatility Sniper sorgt für eine hohe Effizienz der Signale und zeigt hervorragende Ergebnisse beim Handel.

Bitte schreiben Sie mir nach vollständigem Kauf! (ohne Zeitmiete)



Um den Bonusindikator Volatility Sniper + EA als Geschenk zu erhalten!



