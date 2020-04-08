Advanced Reversal Hunter Pro

Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) ist ein leistungsstarker, innovativer volatilitätsbasierter Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Trendumkehrungen genau zu erkennen. Er wurde mit einem speziellen Algorithmus entwickelt, der eine klare Konstruktion der durchschnittlichen Volatilitätsspanne bietet, ohne deren Werte neu zu zeichnen und sie nicht zu verändern. Der Indikator passt sich jeder Marktvolatilität an und passt die Breite des Bandes je nach den aktuellen Marktbedingungen dynamisch an.

Vorteile des Indikators: Fortgeschrittener Reversal Hunter Pro

  • 100% Signale - OHNE REDRAWING.
  • Einfache Anzeige der Signale direkt auf dem Chart.
  • Es definiert Ein- und Ausstiegspunkte einer Position ganz klar.
  • Generiert Signale auch in einem volatilen Markt.
  • Funktioniert mit allen Finanzinstrumenten (Forex, Metalle, CFD, Futures, Krypto).
  • Funktioniert in allen Perioden und Zeitrahmen.
  • Geeignet für Anfänger und erfahrene Trader.

Hauptkomponenten des Indikators: ARH

1. spezieller adaptiver Algorithmus: Ermöglicht die Konstruktion eines Bereichs, der seine Werte nicht neu zeichnet. Dies garantiert die Zuverlässigkeit der Signale und ermöglicht es den Händlern, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

2) Algorithmus für Signalpfeile: Erzeugt Pfeile, wenn der Kurs aus der Volatilitätsspanne ausbricht, und signalisiert so mögliche Umkehrungen. Diese Pfeile helfen dabei, Einstiegs- und Ausstiegspunkte schnell zu identifizieren.


3.ЕМА ( Exponential Moving Average): Erkennt effektiv Kauf- und Verkaufssignale bei überkauften und überverkauften Bedingungen und ist damit ein wichtiges Instrument für Handelsentscheidungen.


4 ATR (Average True Range): Schätzt die Volatilität und passt die Breite der Bänder dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an, was eine bessere Anpassung an volatile Marktbedingungen ermöglicht.
5.deviations from Average Price and Range Smoothing Factor: Schätzt die Preisvolatilität und ermöglicht die Glättung der Bänder entsprechend den Veränderungen im Preisverhalten. Dies hilft Händlern, falsche Signale zu vermeiden.
Benachrichtigungen und Alarme: Der Indikator unterstützt mehrere Arten von akustischen Warnungen:
1) Volatilitätsspannen-Ausbruchswarnung. 2. die Benachrichtigung über das Erscheinen von Pfeilen, wenn das Signal vollständig ausgebildet ist. 3) Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte.

4) E-Mail-Benachrichtigungen für die schnelle Reaktion von Händlern auf Handelssignale.

Empfehlungen für die Verwendung des Indikators

  • Währungspaare: Alle, einschließlich: Forex, Metalle, CFD, Futures, Krypto.
Zeitrahmen:
  • M-1: Ideal für Scalping. Bietet mehr Möglichkeiten, ist aber auch mit einem hohen Maß an Rauschen verbunden.
  • M-5: Hervorragend geeignet für Scalping und Daytrading, da Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren können.
  • M-15 M-30 H-1: Die besten Zeitintervalle für den Empfang genauerer Signale.
  • H-4 D-1: Empfohlen für den positionellen Handel.

Zusätzliches Tool: Volatility Sniper, dargestellt in den Screenshots № 5 und 10.

Volatility Sniper ist ein Indikator, der die Grenzen der durchschnittlichen Volatilitätsspanne berechnet und die Volumina der großen Marktteilnehmer anzeigt. Er zeigt Volatilitäts- und Liquiditätsspitzen visuell auf einem Diagramm in Form eines Oszillators an, was Händlern hilft, fundiertere Entscheidungen über das Öffnen und Schließen von Positionen zu treffen.

Die kombinierte Verwendung der Indikatoren Advanced Reversal Hunter Pro und Volatility Sniper sorgt für eine hohe Effizienz der Signale und zeigt hervorragende Ergebnisse beim Handel.

Bitte schreiben Sie mir nach vollständigem Kauf! (ohne Zeitmiete)

Um den Bonusindikator Volatility Sniper + EA als Geschenk zu erhalten!


Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indikatoren
BONUSINDIKATOR HIER : https://linktr.ee/ARFXTools Handelsfluss mit Fibo Eminence Signal 1️⃣ Warten Sie auf den automatischen Fibonacci-Draw Das System erkennt automatisch Schwankungen (vom Hoch zum Tief oder umgekehrt) Sobald die Fibonacci-Levels erscheinen, sendet der Indikator eine Warnmeldung "Fibonacci erkannt! Zone ist bereit." 2️⃣ Überprüfen Sie die Einstiegszone Schauen Sie sich die ENTRY LINE (blaue Zone) an. Dies ist der empfohlene SELL-Einstiegsbereich (wenn die Fibonacci-Linie
Market Trend Catcher
Alexander Fedosov
Indikatoren
Der Market Trend Catcher Indikator analysiert die Dauer von Trendbewegungen und bietet bei einer bestimmten Entwicklung des aktuellen Trends Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen mit empfohlenen Gewinnzielen an. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und erfordert nicht viele Informationen, um zu verstehen, wie er funktioniert. Er verfügt über ein Minimum an Einstellungen und ist transparent, was das Verständnis seines Funktionsprinzips angeht. Er zeigt vollständig die Informationen an, a
Arriator
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Algorithmus des Forex-Indikators Arriator ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Trend am Markt schnell zu bestimmen. Der Elephant-Indikator begleitet langfristige Trends und kann ohne Einschränkung von Instrumenten oder Zeitrahmen verwendet werden. Dieser Indikator hilft nicht nur bei der Vorhersage zukünftiger Werte, sondern generiert auch Kauf- und Verkaufssignale. Er verfolgt Markttrends und ignoriert wilde Ausschläge und Marktgeräusche um den Durchschnittspreis herum. Der Indikator implemen
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indikatoren
Reversal Pattern AI ist ein bahnbrechender Fortschritt in der Indikatorenentwicklung, der Algorithmen der künstlichen Intelligenz, mehrstufige Marktanalysen und klassische technische Analysemethoden kombiniert. Dank seines hybriden Modells, das Preisaktionsanalyse, Volumen, Volatilität, VWAP und Volume AVG % nutzt, passt sich der Indikator problemlos an alle Marktbedingungen an. Reversal Pattern AI wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und ausgiebig auf realen Konten getestet. Dies hat sein
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Da HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der schnellste, optimierte und effizienteste HA-Indikator des MetaTrader 4. Sie können wä
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
The Funicular
Daniil Kurmyshev
Indikatoren
Der Funicular ist ein funktioneller Indikator, der alle Regeln des Marktes kennt und Konstruktionen genauer und schneller durchführt als jeder professionelle Analyst. Der Funicular hilft Ihnen, die genauen Punkte des "Einstiegs" zu sehen, und er zeichnet Trends mit großer Genauigkeit, indem er deren Stärke und Fluktuationszeit bestimmt. Der Hauptunterschied zu den anderen Programmen besteht darin, dass es Linien bildet, die unabhängig vom Zeitrahmen sind, so dass Sie den Chart als Ganzes wahrneh
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Trendindikator mit Berechnung der dynamischen Niveaus und Signalisierung ihres Schnittpunkts. Beschreibung der Eingabeparameter: StepTF = true; - Berechnung des Indikators durch Schließen des Balkens (true) oder durch jeden Tick (false) BarsCount = 300; - Anzahl der Abrechnungsbalken Price = PRICE_CLOSE; - Art des verwendeten Preises TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Geschätzter Zeitrahmen TrendPeriod = 9; - Trendberechnungszeitraum TrendDeviations = 4.9; - Koeffizient der Abweichung Period
