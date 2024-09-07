Der Block Master Pro-Indikator wurde entwickelt, um visuell Bereiche auf dem Chart zu identifizieren, in denen sich wahrscheinlich bedeutende Volumina von großen Marktteilnehmern konzentrieren. Diese Bereiche, die als Orderblöcke bezeichnet werden, stellen Preisbereiche dar, in denen große Marktteilnehmer ihre Orders platzieren und damit möglicherweise eine Preisumkehr und eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung signalisieren.

Hauptmerkmale:



Identifizierung von Orderblöcken: Block Master Pro identifiziert effektiv Orderblöcke, indem es Preisbereiche aufspürt, in denen große Aufträge platziert werden. Der Indikator verwendet eine Reihe von Filtern, um Signale zu bestätigen, einschließlich Fraktalanalyse, Kerzenkörperprüfungen und Identifizierung von Blöcken mit Kerzen, die nur Dochte haben.

Zusätzliche Filterung: Sie können den Indikator so konfigurieren, dass nur die Orderblöcke angezeigt werden, bei denen die Kerze ein Engulfing-Muster aufweist, was eine genauere Bewertung der Signalstärke ermöglicht.

Smart Money-Konzept: Block Master Pro basiert auf dem Smart Money-Konzept, das es dem Benutzer ermöglicht, die Aktionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu verfolgen.

Akustische Warnungen: Der Indikator ist mit akustischen Signalen ausgestattet, die Sie benachrichtigen, wenn sich ein Orderblock bildet, damit Sie keine wichtige Handelsmöglichkeit verpassen.

Vorteile der Verwendung von Orderblöcken:



Analyse der Kapitalausrichtung: Mit Hilfe von Orderblöcken lässt sich die Richtung wichtiger Kapitalströme bestimmen, die als Signal für potenzielle Kursänderungen dienen können.

Verfolgung der Aktivitäten der wichtigsten Händler: Der Indikator zeigt an, wo die wichtigsten Marktteilnehmer ihre Aufträge platzieren, und hilft so, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Vielseitigkeit: Block Master Pro eignet sich für den Handel auf verschiedenen Märkten, einschließlich Forex, Börsen, Kryptowährungen und mehr. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie auf jeden Anlagetyp zuzuschneiden.

Handelsflexibilität: Der Indikator kann sowohl für den Intraday-Handel als auch für längerfristige Positionen auf Wochen- und Monatscharts verwendet werden.

Bequemlichkeit und Risikomanagement: Die Möglichkeit, Limit-Orders zu platzieren, hilft bei der effektiven Verwaltung von Positionen ohne ständige Überwachung. Diese Funktion bietet ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis, wobei die Möglichkeit besteht, mit einem Verhältnis von Take-Profit zu Stop-Loss von 1:3 oder höher zu arbeiten.

Block Master Pro ist ein leistungsfähiges Tool für die Marktanalyse, das Händlern hilft, wichtige Niveaus genauer zu identifizieren und fundierte Entscheidungen für einen erfolgreichen Handel zu treffen.





Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um tolle Boni zu erhalten!



Zusätzlich erhalten Sie separat:

1.Neue Version des Expert Advisor - Block Master Pro EA.

2.Separater Indikator - den der EA verwendet.

3.Benutzerhandbuch.







































