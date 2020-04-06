GOLD Dominator AI ist eine Handelsmaschine der nächsten Generation, die speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Expert Advisors, die sich auf veraltete Indikatoren stützen, nutzt dieses System eine auf neuronalen Netzwerken basierende Architektur, um die Marktvolatilität, Trendvektoren und institutionelle Strömungen in Echtzeit zu analysieren.

Version 4.0 wurde mit Blick auf die Herausforderungen professioneller Händler und Prop-Firmen entwickelt und führt einen erweiterten Aktienschutz und eine tägliche Drawdown-Begrenzung ein, was ihn zu einem der sichersten und gleichzeitig aggressivsten Gold-Scalper auf dem Markt macht.

Kerntechnologie: Das Neuronale Gitter

Das Herzstück von GOLD Dominator ist die proprietäre "Neural Link" Engine. Sie rät nicht, sie analysiert.

Vektorielle Vorhersage: Verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die zukünftige Preisdynamik zu prognostizieren, bevor sie eintritt.

Trend-Filterung: Filtert automatisch "Fake-outs" und Rauschen heraus und handelt nur, wenn die Marktrichtung mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmt.

Holografisches Dashboard: Eine atemberaubende, futuristische Oberfläche, die neuronale Aktivität, Marktstimmung und Kontostatus in Echtzeit anzeigt.

Professionelles Risikomanagement

Sicherheit ist unsere Priorität Nr. 1. Dieser EA ist mit Schutzmechanismen von institutioneller Qualität ausgestattet:

Daily Drawdown Limiter: [NEU] Beendet den Handel automatisch, wenn ein bestimmter täglicher Verlustprozentsatz erreicht wird. Perfekt für das Bestehen von Prop Firm Challenges (FTMO, FundedNext, etc.) .

Intelligentes Wiederherstellungssystem: Ein dynamisches Erholungsraster, das verlustreiche Trades in Break-even oder Gewinn umwandelt, ohne gefährliche Martingale.

Hard Stop Loss: Jeder Handel hat einen festen SL, um Ihr Kapital vor schwarzen Schwänen zu schützen.

Nachrichten-Filter: Integrierte Volatilitätsfilter, um den Handel während chaotischer Nachrichtenereignisse mit hohem Einfluss zu vermeiden.

Strategie-Übersicht

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15 oder H1 (Optimiert für H1)

Handelsstil: Multi-Strategie (Scalping, Day Trading und Swing)

Empfehlungen:

Mindestguthaben: $1000 (Cent-Konten werden für niedrigere Guthaben empfohlen).

Makler: Für XAUUSD wird ein ECN-Broker mit niedrigem Spread empfohlen.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für den 24/7-Betrieb dringend empfohlen.

Warum GOLD Dominator AI wählen?

Keine komplizierten Setfiles: Die AI kalibriert sich automatisch auf den Markt. Prop Firm Ready: Der integrierte Drawdown-Schutz stellt sicher, dass Sie sich an die Regeln halten. Visuelles Erlebnis: Das fortschrittlichste Dashboard auf dem Markt. Plug & Play: Installieren Sie, legen Sie Ihr Risiko fest, und lassen Sie die KI dominieren.

"Handeln Sie nicht nur Gold. Beherrschen Sie es."