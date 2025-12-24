Sonderangebot zum Jahresende!

Für die nächsten zwei Monate sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich.

Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern...





BTC Dominator ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der von Grund auf mit einem Ziel entwickelt wurde: hochwertige Handelsmöglichkeiten auf dem Bitcoin-Markt (BTCUSD) zu finden und zu verwalten.

Es handelt sich nicht um einen einfachen EA mit nur einem Indikator. BTC Dominator ist ein Quadruple-Strategy-System, das vier unabhängige, proprietäre Handelsmodelle in einem einzigen Experten vereint. Jedes Modell analysiert den Markt in einem anderen zeitlichen Rahmen.

Dieser mehrschichtige Ansatz bietet eine interne Diversifizierung und ist so aufgebaut, dass er sich an das einzigartige, hochvolatile Bitcoin-Umfeld anpasst.

BTC Dominator Live Signal Jetzt klicken *****

Kernphilosophie

Die Logik des EA basiert auf einer proprietären Analyse der reinen Preisaktion und der Marktstruktur. Durch die Untersuchung des Marktverhaltens auf vier zeitlichen Schlüsselebenen identifiziert der EA spezifische Momente der Richtungsausrichtung und des Momentums.

Anstatt sich auf herkömmliche Indikatoren zu verlassen, entschlüsselt er den eigenen Rhythmus des Marktes. Sie haben die vollständige Kontrolle über die Aktivierung oder Deaktivierung jeder der vier Strategien, so dass Sie das Verhalten des EA genau auf Ihre Risikobereitschaft abstimmen können.

Strategie 01 ******

Strategie 02 ******

Strategie 03 ******

Strategie 04 *******

Empfehlungen

Vermögenswert: BTCUSD

Mindesteinlage: $500 in Konten mit einem Hebel von 1:500.

Empfohlene Ersteinlage: $1000 in Konten mit einem Hebel von 1:500.

Zeitrahmen: Der EA ist ein Multi-Timeframe. Er kann auf jedem Chart platziert werden (H1 wird für einen reibungslosen Betrieb empfohlen).

Konto: Ein ECN- oder Raw Spread-Konto mit geringer Streuung ist für eine optimale Leistung unerlässlich.

VPS: Ein hochwertiger VPS mit niedriger Latenz ist für den 24/7-Betrieb erforderlich.





Hauptmerkmale