Entfesseln Sie die Kraft des Portfolio-Handels mit dem Maka Maka Multi EA. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde entwickelt, um mehrere Währungspaare gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu handeln, Ihren Ansatz zu diversifizieren und mehr Chancen auf dem Markt zu nutzen. Mithilfe einer bewährten Kombination klassischer Indikatoren identifiziert der Maka Maka Multi EA Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit und verwaltet alle Trades mit einem ausgeklügelten, automatisierten System, das auf stetiges Wachstum ausgelegt ist.

Anstatt sich auf ein einziges Instrument zu verlassen, können Sie mit diesem EA ein robustes Handelsportfolio aufbauen, das rund um die Uhr läuft, ohne dass Sie sich ständig darum kümmern müssen.

Hauptmerkmale:

Multi-Symbol-Portfolio-Handel Handeln Sie jede beliebige Kombination von Symbolen (z.B. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD) von nur einem Chart aus. Der EA verwaltet jedes Symbol unabhängig.

Bewährte Indikatorstrategie Einstiegssignale werden durch das Zusammenspiel des Relative Strength Index (RSI) und des Stochastik Oszillators generiert und zielen auf zuverlässige Marktumkehrpunkte.

Intelligentes Basket-Management Der EA behandelt alle offenen Positionen für ein einzelnes Währungspaar als einen kombinierten "Basket". Das primäre Ziel ist es, diesen gesamten Korb zu verwalten und ihn mit einem Gesamtgewinn zu schließen.

Intelligenter Erholungsalgorithmus Wenn sich der Markt gegen eine Ausgangsposition bewegt, aktiviert der EA seinen ausgeklügelten Erholungsalgorithmus. Er eröffnet strategisch zusätzliche, gut kalkulierte Positionen, um den durchschnittlichen Einstiegskurs des Korbs anzupassen, und verwaltet die Handelsreihe geschickt, um auf einen profitablen Ausstieg hinzuarbeiten. Dadurch entfällt der Stress, der mit der manuellen Verwaltung von Verlustgeschäften verbunden ist.

ATR-Volatilitätsfilter Ein optionaler ATR-Filter hilft dem EA, bei übermäßig volatilen oder unvorhersehbaren Marktbedingungen inaktiv zu bleiben, was eine zusätzliche Sicherheit für Ihren Handel darstellt.

Umfassendes Risikomanagement Ihr Kapital wird durch leistungsstarke, integrierte Risikokontrollen geschützt. Legen Sie Ihre eigenen Grenzen für den maximalen gleitenden Drawdown und den maximalen täglichen Drawdown (in Prozent) fest, um sicherzustellen, dass der EA innerhalb Ihrer persönlichen Komfortzone handelt.

Vollständige Zeit- und Sitzungskontrolle Definieren Sie genau, zu welchen Stunden des Tages und an welchen Wochentagen der EA handeln darf. So können Sie bestimmte Marktphasen vermeiden oder nur dann handeln, wenn Sie es möchten.

Wie es funktioniert:

Die Kernstrategie basiert auf klassischen Umkehrprinzipien. Der EA wartet geduldig darauf, dass sowohl der RSI- als auch der Stochastik-Indikator klare überkaufte oder überverkaufte Bedingungen auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen (H1 wird für Stabilität empfohlen) anzeigen. Sobald ein gültiger Einstieg identifiziert ist, eröffnet er den ersten Handel. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt sein fortschrittliches Handelsmanagementsystem die Überwachung des gesamten Handelskorbs für dieses Symbol, bis das kollektive Take-Profit-Ziel erreicht ist.

Empfehlungen:

Broker: Ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads und Provisionen wird für eine optimale Performance empfohlen.

Zeitrahmen: Der EA läuft auf jedem Zeitrahmen, aber es wird empfohlen, den Parameter Indicator_Timeframe auf H1 zu setzen, um stabile und zuverlässige Signale zu erhalten.

Paare: Funktioniert gut bei Range-Paaren wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD

Kapital-Empfehlungen:

Sicheres Set: Um eine optimale Performance zu erzielen und das volle Potenzial des EAs mit einem Höchstmaß an Sicherheit auszuschöpfen, empfehlen wir ein Startkapital von 10.000 USD. Damit kann der EA bequem Handelskörbe über mehrere Paare mit konservativem Risiko verwalten.

Mindesteinlage: Es ist auch möglich, den Handel mit einem kleineren Konto zu beginnen. Der EA kann mit einer Mindesteinlage von $1.000 USD betrieben werden. Wenn Sie mit diesem Kapital beginnen, empfehlen wir, weniger Paare gleichzeitig zu handeln oder eine niedrigere Risikoeinstellung (Fixed Lot oder Deposit Load) für ein effektives Risikomanagement zu verwenden.





Zeitrahmen : H1

Alle Einstellungen sind vollständig anpassbar. Sie haben die vollständige Kontrolle über die Losgröße, die Indikatorparameter, die Risikostufen und das Handelsmanagementsystem. Passen Sie den Maka Maka Multi EA an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihre Risikobereitschaft an.

Lassen Sie den Maka Maka Multi EA die harte Arbeit der Überwachung mehrerer Charts und der Verwaltung komplexer Handelskörbe erledigen. Er ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Händler, die ihr Devisenhandelsportfolio automatisieren und diversifizieren möchten.



