UT Bot LineReg EA (M5) - Strategie Beschreibung

Der UT Bot LineReg EA (v9.3.4) ist ein fortschrittliches , trendfolgendes und reversal-geschütztes automatisiertes Handelssystem, das in MQL5 entwickelt wurde und für den M5-Zeitrahmen optimiert ist.
Er kombiniert lineare Regressionspreisverfolgung, adaptive ATR-Volatilitätskontrolle und eine sichere Reversal-Engine, um kontrollierte, risikogeleitete Einstiege mit starker Trendbestätigung zu liefern.

Kern-Handelslogik

1. Lineare Regression Preiskanal

Der EA berechnet eine lineare Regressionsbasislinie über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum.
Handelssignale werden generiert, wenn sich der Preis außerhalb der dynamischen Regressionsabweichungszone bewegt, was auf ein starkes Momentum hinweist.

  • Oberes Band: Lineare Regression + ATR-Abweichung

  • Unteres Band: Lineare Regression - ATR-Abweichung

Dieser Ansatz reduziert die Verzögerung und reagiert schneller als klassische gleitende Durchschnitte.

2. Adaptive ATR-Volatilitäts-Engine

Der EA verwendet ein adaptives ATR-System, das die Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren automatisch auf Basis der aktuellen Marktvolatilität skaliert.

  • Geringe Volatilität → breitere ATR-Skalierung

  • Hohe Volatilität → engere ATR-Skalierung

  • Verhindert überdimensionierte Stops während Nachrichtenspitzen

  • Verbessert die Konsistenz bei unterschiedlichen Marktbedingungen

3. Trendfilter für höhere Zeitrahmen

Bevor der EA in einen Handel einsteigt, bestätigt er die Trendrichtung mit Hilfe der linearen Regressionsneigung auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig M15).

  • Kaufgeschäfte sind nur erlaubt, wenn die HTF-Steigung positiv ist.

  • Verkaufen ist nur erlaubt, wenn die HTF-Steigung negativ ist

  • Verhindert den Einstieg in den Gegentrend und Verluste im Seitwärtsmarkt

4. Erkennung von bestätigten Trendumkehrungen

Ein Multi-Bar-Steilheitsbestätigungsfilter stellt sicher, dass Trendumkehrungen echt sind:

  • Erfordert mehrere aufeinanderfolgende Steigungsbestätigungen

  • Filtert schwache Pullbacks und falsche Ausbrüche

  • Verbessert die Signalqualität in unruhigen Märkten

Sichere Umkehr-Engine (v9.3.4 - behoben)

Der EA enthält eine Safe Reverse Engine, die Positionen nur unter strengen, hochwahrscheinlichen Bedingungen umkehrt:

✔ Bestätigung einer neuen Kerze (keine Intrabar-Flips)
✔ Starkes Candle-Body-to-Range-Verhältnis
✔ Validierung der Candle-Body- vs. ATR-Stärke
✔ Spread-Filter-Schutz
✔ Bestätigung einer Trendumkehr in einem höheren Zeitrahmen

Dies verhindert emotionale oder verfrühte Umkehrungen und vermeidet Spread-basierte Fallen.

Risiko & Geldmanagement

Risikobasierte Losgrößenberechnung

  • Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf:

    • Kontokapital

    • Benutzerdefinierter Risikoprozentsatz

    • Tatsächlicher Stop-Loss-Abstand

  • Gewährleistet ein gleichbleibendes Risiko pro Handel, unabhängig von Symbol oder Volatilität

Sicherheitskontrollen

  • Durchsetzung eines ATR-basierten Stop-Loss-Mindestabstands

  • Absoluter Mindest-Stop-Abstandsschutz

  • Limit für maximal offene Positionen

  • Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Ausführung

Gewinnmanagement-Funktionen

  • Optionaler No-Take-Profit-Modus (reiner Management-Ausstieg)

  • Teilgewinnschließung bei definierten Levels

  • Break-even mit Puffer

  • Trailing-Stop-Aktivierung nach Gewinnschwelle

  • Floating-Profit-Drop-Schutz (sperrt Gewinne bei Umkehrungen)

Zusammenfassung der Einstiegsbedingungen

KAUFEN

  • Der Preis schließt über dem oberen Band der linearen Regression

  • Höhere Zeitrahmenneigung bestätigt Aufwärtstrend

  • Optionale strenge Candle-Cross-Logik

  • ATR-Volatilitätsbedingungen erfüllt

VERKAUFEN

  • Kurs schließt unterhalb des unteren Bandes der linearen Regression

  • Höhere Neigung im Zeitrahmen bestätigt Abwärtstrend

  • Optionale strenge Candle-Cross-Logik

  • ATR-Volatilitätsbedingungen erfüllt

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M5

  • Trend-Zeitrahmen: M15

  • Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

  • Risiko: 1-2% pro Handel

  • Konto-Typ: Hedging (empfohlen)

Wichtigste Vorteile

✔ Schnell reagierende lineare Regressionslogik
✔ Volatilitätsadaptiver ATR-Schutz
✔ Starke Trend- und Umkehrfilterung
✔ Professionelles risikobasiertes Money Management
✔ Entwickelt für VPS und Ausführung mit niedriger Latenz
✔ Vermeidet Übertrading und falsche Umkehrungen


