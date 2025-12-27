UT Bot LineReg EA (M5) - Strategie Beschreibung

Der UT Bot LineReg EA (v9.3.4) ist ein fortschrittliches , trendfolgendes und reversal-geschütztes automatisiertes Handelssystem, das in MQL5 entwickelt wurde und für den M5-Zeitrahmen optimiert ist.

Er kombiniert lineare Regressionspreisverfolgung, adaptive ATR-Volatilitätskontrolle und eine sichere Reversal-Engine, um kontrollierte, risikogeleitete Einstiege mit starker Trendbestätigung zu liefern.

Kern-Handelslogik

1. Lineare Regression Preiskanal

Der EA berechnet eine lineare Regressionsbasislinie über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum.

Handelssignale werden generiert, wenn sich der Preis außerhalb der dynamischen Regressionsabweichungszone bewegt, was auf ein starkes Momentum hinweist.

Oberes Band : Lineare Regression + ATR-Abweichung

Unteres Band: Lineare Regression - ATR-Abweichung

Dieser Ansatz reduziert die Verzögerung und reagiert schneller als klassische gleitende Durchschnitte.

2. Adaptive ATR-Volatilitäts-Engine

Der EA verwendet ein adaptives ATR-System, das die Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren automatisch auf Basis der aktuellen Marktvolatilität skaliert.

Geringe Volatilität → breitere ATR-Skalierung

Hohe Volatilität → engere ATR-Skalierung

Verhindert überdimensionierte Stops während Nachrichtenspitzen

Verbessert die Konsistenz bei unterschiedlichen Marktbedingungen

3. Trendfilter für höhere Zeitrahmen

Bevor der EA in einen Handel einsteigt, bestätigt er die Trendrichtung mit Hilfe der linearen Regressionsneigung auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig M15).

Kaufgeschäfte sind nur erlaubt, wenn die HTF-Steigung positiv ist.

Verkaufen ist nur erlaubt, wenn die HTF-Steigung negativ ist

Verhindert den Einstieg in den Gegentrend und Verluste im Seitwärtsmarkt

4. Erkennung von bestätigten Trendumkehrungen

Ein Multi-Bar-Steilheitsbestätigungsfilter stellt sicher, dass Trendumkehrungen echt sind:

Erfordert mehrere aufeinanderfolgende Steigungsbestätigungen

Filtert schwache Pullbacks und falsche Ausbrüche

Verbessert die Signalqualität in unruhigen Märkten

Sichere Umkehr-Engine (v9.3.4 - behoben)

Der EA enthält eine Safe Reverse Engine, die Positionen nur unter strengen, hochwahrscheinlichen Bedingungen umkehrt:

✔ Bestätigung einer neuen Kerze (keine Intrabar-Flips)

✔ Starkes Candle-Body-to-Range-Verhältnis

✔ Validierung der Candle-Body- vs. ATR-Stärke

✔ Spread-Filter-Schutz

✔ Bestätigung einer Trendumkehr in einem höheren Zeitrahmen

Dies verhindert emotionale oder verfrühte Umkehrungen und vermeidet Spread-basierte Fallen.

Risiko & Geldmanagement

Risikobasierte Losgrößenberechnung

Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf: Kontokapital Benutzerdefinierter Risikoprozentsatz Tatsächlicher Stop-Loss-Abstand

Gewährleistet ein gleichbleibendes Risiko pro Handel, unabhängig von Symbol oder Volatilität

Sicherheitskontrollen

Durchsetzung eines ATR-basierten Stop-Loss-Mindestabstands

Absoluter Mindest-Stop-Abstandsschutz

Limit für maximal offene Positionen

Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Ausführung

Gewinnmanagement-Funktionen

Optionaler No-Take-Profit-Modus (reiner Management-Ausstieg)

Teilgewinnschließung bei definierten Levels

Break-even mit Puffer

Trailing-Stop-Aktivierung nach Gewinnschwelle

Floating-Profit-Drop-Schutz (sperrt Gewinne bei Umkehrungen)

Zusammenfassung der Einstiegsbedingungen

KAUFEN

Der Preis schließt über dem oberen Band der linearen Regression

Höhere Zeitrahmenneigung bestätigt Aufwärtstrend

Optionale strenge Candle-Cross-Logik

ATR-Volatilitätsbedingungen erfüllt

VERKAUFEN

Kurs schließt unterhalb des unteren Bandes der linearen Regression

Höhere Neigung im Zeitrahmen bestätigt Abwärtstrend

Optionale strenge Candle-Cross-Logik

ATR-Volatilitätsbedingungen erfüllt

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen : M5

Trend-Zeitrahmen : M15

Symbole : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Risiko : 1-2% pro Handel

Konto-Typ: Hedging (empfohlen)

Wichtigste Vorteile

✔ Schnell reagierende lineare Regressionslogik

✔ Volatilitätsadaptiver ATR-Schutz

✔ Starke Trend- und Umkehrfilterung

✔ Professionelles risikobasiertes Money Management

✔ Entwickelt für VPS und Ausführung mit niedriger Latenz

✔ Vermeidet Übertrading und falsche Umkehrungen