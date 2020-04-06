PrevBreak Trader EA – Intelligente Breakout-Strategie

PrevBreak Trader EA ist ein Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die strategische Einstiege bei Breakouts der vorherigen Kerze automatisieren möchten – mit hoher Präzision und intelligenten Bestätigungsfiltern. Der Roboter kombiniert Preisaktion mit unterstützenden Indikatoren und liefert konsistente Trades sowie robustes Risikomanagement.

Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatische Auftragserteilung. In diesem Modus erhalten Sie klare Signale direkt auf dem Chart und können Ihre Trades manuell mit eigenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Leveln ausführen.

⚙️ Trading-Einstellungen

Konfigurierbare Losgröße – manuell setzen oder an dein Risikoprofil anpassen.

– manuell setzen oder an dein Risikoprofil anpassen. Tägliches Limit für Gewinn- und Verlusttrades – automatische Disziplin zur Vermeidung von Overtrading.

– automatische Disziplin zur Vermeidung von Overtrading. Flexibles Take Profit – einstellbare Mindest- und Maximalziele in Punkten, angepasst an die Volatilität.

– einstellbare Mindest- und Maximalziele in Punkten, angepasst an die Volatilität. Ziel-Stop-Loss – stets aktiv zum Schutz deines Kapitals.

📈 Breakout-Logik

Der EA überwacht die vorherige Kerze und erkennt Breakout-Punkte an Hochs und Tiefs. Orders werden nur ausgeführt, wenn Bestätigungsbedingungen erfüllt sind. So arbeitet der Roboter selektiv und vermeidet Trades in wenig relevanten Situationen.

🔍 Intelligente Filter

Schnelle und langsame gleitende Durchschnitte – erkennen die vorherrschende Marktrichtung.

– erkennen die vorherrschende Marktrichtung. HiLo-Indikator – unterstützt die Trendbestätigung.

🛡️ Fortgeschrittener Trailing-Stop

Aktiviert nach Erreichen eines konfigurierbaren Mindestgewinns.

Dynamische Anpassung des Stops mit dem Preisverlauf.

Anpassbare Distanz und Schrittgröße für das Trailing.

Zusätzliche Validierung mittels RSI und ADX vor Aktivierung des Trailing-Stops, zur Erhöhung des Gewinnpotenzials.

⏰ Handelszeitsteuerung

Definiere spezifische Einstiegsfenster (Beginn und Ende).

Automatisches Schließen aller offenen Positionen zur festgelegten Zeit.

🚀 Vorteile

PrevBreak Trader EA ist nicht nur ein weiterer Breakout-Roboter. Er bietet eine zusätzliche Intelligenz-Schicht durch Indikatorfilter und Analyse der vorherigen Kerze, um selektivere und konsistentere Einstiege zu finden. Eingebautes Risikomanagement unterstützt Disziplin und Kapitalerhalt.

📋 Anforderungen

Funktioniert auf allen Instrumenten (Forex, Indizes, Rohstoffe).

Ideal für kurze bis mittlere Timeframes (M5, M15, H1).

Empfohlen: Broker mit schneller Orderausführung und wettbewerbsfähigen Spreads.

💡 Anwendung

Füge den EA einem MetaTrader-5-Chart hinzu. Konfiguriere Parameter wie Lot, Risiko, Ziele und Handelszeiten. Starte im Demo-Konto, um das Verhalten kennenzulernen. Nach Validierung in Live-Konto einsetzen unter Beachtung deines Risikomanagements.

Wenn du einen verlässlichen Breakout-EA mit Risikomanagement, fortgeschrittenem Trailing-Stop und Bestätigungsfiltern suchst, ist PrevBreak Trader EA die richtige Wahl.