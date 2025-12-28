Raschke 3 10 und Friends

Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4)

Ein portfolio-orientiertes, regimebewusstes Handelssystem

Entwickelt für Robustheit – nicht für Perfektion

Überblick

Raschke & Friends ist ein Multi-Modul- und Multi-Asset-Expert-Advisor für MetaTrader 4, der konsequent aus einer Portfolio-Perspektive heraus entwickelt wurde – nicht als einzelnes Setup, das überall funktionieren muss.

Das System kombiniert mehrere klassische Handelsansätze – Trend, Mean Reversion, Breakout und Inside Bar – ohne den Anspruch, dass jedes Modul auf jedem Symbol profitabel sein muss.
Der Fokus liegt stattdessen auf robuster Interaktion, Marktregime-Erkennung und langfristiger Stabilität auf Portfolioebene.

Der EA wurde in erster Linie für den Eigenhandel entwickelt.
Eine kommerzielle Nutzung ist nachrangig.

Zentrale Designphilosophie (wichtig)

Dieser EA ist nicht dafür gemacht:

  • jeden Trade zu gewinnen

  • Drawdowns zu vermeiden

  • perfekt an historische Daten angepasst zu sein

  • in kurzen Backtests spektakulär auszusehen

Er ist dafür gemacht:

  • unterschiedliche Marktphasen zu überstehen

  • sich symbolabhängig unterschiedlich zu verhalten

  • strukturelles Overfitting zu vermeiden

  • als Portfolio zu skalieren

  • transparent und nachvollziehbar zu bleiben

Verluste sind Teil des Systems.
Inaktive Phasen sind Teil des Systems.
Schwache Modul-Performance auf einzelnen Symbolen ist erwartet.

Architektur

Handelsmodule

Der EA besteht aus vier unabhängigen Modulen:

  1. Trend (Raschke-Style Pullback)

    • Momentum- und EMA-Struktur

    • ATR-basierte Risikodefinition

    • Haupttreiber der langfristigen Performance

  2. Mean Reversion (Bollinger Bands)

    • Konträrer Ansatz

    • Funktioniert nur in echten Range-Phasen

    • Auf vielen Symbolen bewusst schwach oder inaktiv

  3. Donchian Breakout

    • Volatilitäts- und Ausbruchslogik

    • Pending-Order-basiert

    • Stark in trendigen und volatilen Marktphasen

  4. Inside Bar

    • Struktur-basierte Fortsetzung

    • Opportunistisch, nicht dominant

    • Häufig symbolabhängig inaktiv

Kein Modul wird zum Traden gezwungen.

Regime- und Risikoebenen

Das System enthält mehrere unabhängige Schutz- und Steuerungsebenen:

  • QF-HTF-Regimeklassifikation
    Erkennung von Trend, Range, Chop und Breakout-Strukturen auf höheren Zeitebenen

  • Volatility Gate
    Anpassung der Modulaktivität an das aktuelle ATR-Regime

  • Module Priority Manager (MPM)
    Verhindert Modulkonflikte pro Kerze, ohne die Gesamtzahl der Trades zu begrenzen

  • Allocator / Modulstatistik
    Überwacht Drawdowns und Verlustserien je Modul
    Module können bei Degradation automatisch blockiert werden

  • Session-, Spread- und Margin-Filter

Diese Ebenen sind bewusst konservativ ausgelegt und reduzieren häufig die Trade-Anzahl – absichtlich.

Wichtige Klarstellung: Keine „perfekte Allokation“

Der EA versucht nicht, jederzeit mathematisch optimale Modul-Gewichte oder Richtungen zu erzwingen.

  • Manche Symbole funktionieren primär mit Trend & Breakout

  • Andere unterstützen Mean Reversion kaum

  • Manche Marktphasen belohnen bewusstes Nicht-Handeln

Dieses Verhalten ist gewollt und bereits in der Optimierung sichtbar.

Backtest-Eigenschaften (realistische Erwartungen)

  • Open-Prices-Only- und Every-Tick-Tests liefern sehr ähnliche Ergebnisse

  • Dies zeigt bar-deterministische Logik, keine Tick-Abhängigkeit

  • Visual Mode kann leicht abweichen (MT4-bedingt)

  • Keine Nutzung von Tick-Noise oder Ausführungs-Artefakten

Starke Abweichungen zwischen Open Prices und Every Tick deuten auf ungeeignete Konfigurationen hin.

Was dieser EA nicht ist

  • Kein „Holy Grail“

  • Kein Signalservice

  • Kein Martingale-System

  • Kein Marketing-Produkt

  • Nicht für Einsteiger gedacht

Einsatzbereich

  • Portfolio-Trading über mehrere Symbole

  • Mittlere bis höhere Zeitebenen (H1+ empfohlen)

  • Trader mit Verständnis für Drawdown, Varianz und Regimewechsel

  • Nutzer, die Robustheit über kurzfristige Performance stellen

Preis & Positionierung

Dieser EA ist bewusst hochpreisig positioniert.

Er ist nicht darauf ausgelegt, mit Massen-EAs oder Marketing-Produkten zu konkurrieren.
Sollte er sich nicht verkaufen, ist das akzeptabel – er existiert in erster Linie als persönliches Handelssystem.

Abschließende Bewertung

Dieses System will nicht beeindrucken.
Es wird nicht immer handeln.
Es wird nicht auf jedem Symbol glänzen.

Aber es verhält sich ehrlich, konsistent und vorhersagbar über Marktphasen hinweg.

Das ist sein Vorteil.


Weitere Produkte dieses Autors
Trend Range King
Frank Paetsch
Experten
DE — Trend Range EA: Das Beste aus zwei Welten (Trend + Mean Reversion) Weiterentwicklung des   5-Sterne-bewerteten Trend King EA   – bewährt auf höheren Timeframes (z. B.   H4 ) – jetzt kombiniert mit einer   starken Mean-Reversion-Technik   für Phasen ohne klaren Trend. Ergebnis: ein   robuster, barbasierter   Ansatz, der in beiden Marktregimen arbeiten kann. Highlights 2-Kern-Motor : Trend-Modul (ATR-normalisiertes EMA-Gap + Hysterese + RSI) & Range-Modul (ATR-Abweichung + RSI-Center; optiona
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Stop Raid EA Der Evergreen Stop Raid EA ist ein Präzisionshandelssystem, das auf einem der leistungsstärksten und zuverlässigsten Konzepte in der modernen Kursentwicklung basiert: Liquiditätsüberschwemmungen , auch bekannt als Stop Raids . Diese Ereignisse treten auf, wenn der Markt absichtlich über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausschießt, um Stop-Loss-Orders auszulösen, Liquidität zu erfassen und dann eine scharfe Umkehr einzuleiten. Dieser EA wurde entwi
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Pivot Trader EA Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde. Es erfasst sowohl: Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels) Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups) Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet. Wie es funktioniert An jedem neuen Handelstag berechnet der E
