Raschke 3 10 und Friends

Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4)

Ein portfolio-orientiertes, regimebewusstes Handelssystem

Entwickelt für Robustheit – nicht für Perfektion

Überblick

Raschke & Friends ist ein Multi-Modul- und Multi-Asset-Expert-Advisor für MetaTrader 4, der konsequent aus einer Portfolio-Perspektive heraus entwickelt wurde – nicht als einzelnes Setup, das überall funktionieren muss.

Das System kombiniert mehrere klassische Handelsansätze – Trend, Mean Reversion, Breakout und Inside Bar – ohne den Anspruch, dass jedes Modul auf jedem Symbol profitabel sein muss.

Der Fokus liegt stattdessen auf robuster Interaktion, Marktregime-Erkennung und langfristiger Stabilität auf Portfolioebene.

Der EA wurde in erster Linie für den Eigenhandel entwickelt.

Eine kommerzielle Nutzung ist nachrangig.

Zentrale Designphilosophie (wichtig)

Dieser EA ist nicht dafür gemacht:

jeden Trade zu gewinnen

Drawdowns zu vermeiden

perfekt an historische Daten angepasst zu sein

in kurzen Backtests spektakulär auszusehen

Er ist dafür gemacht:

unterschiedliche Marktphasen zu überstehen

sich symbolabhängig unterschiedlich zu verhalten

strukturelles Overfitting zu vermeiden

als Portfolio zu skalieren

transparent und nachvollziehbar zu bleiben

Verluste sind Teil des Systems.

Inaktive Phasen sind Teil des Systems.

Schwache Modul-Performance auf einzelnen Symbolen ist erwartet.

Architektur

Handelsmodule

Der EA besteht aus vier unabhängigen Modulen:

Trend (Raschke-Style Pullback) Momentum- und EMA-Struktur

ATR-basierte Risikodefinition

Haupttreiber der langfristigen Performance Mean Reversion (Bollinger Bands) Konträrer Ansatz

Funktioniert nur in echten Range-Phasen

Auf vielen Symbolen bewusst schwach oder inaktiv Donchian Breakout Volatilitäts- und Ausbruchslogik

Pending-Order-basiert

Stark in trendigen und volatilen Marktphasen Inside Bar Struktur-basierte Fortsetzung

Opportunistisch, nicht dominant

Häufig symbolabhängig inaktiv

Kein Modul wird zum Traden gezwungen.

Regime- und Risikoebenen

Das System enthält mehrere unabhängige Schutz- und Steuerungsebenen:

QF-HTF-Regimeklassifikation

Erkennung von Trend, Range, Chop und Breakout-Strukturen auf höheren Zeitebenen

Volatility Gate

Anpassung der Modulaktivität an das aktuelle ATR-Regime

Module Priority Manager (MPM)

Verhindert Modulkonflikte pro Kerze, ohne die Gesamtzahl der Trades zu begrenzen

Allocator / Modulstatistik

Überwacht Drawdowns und Verlustserien je Modul

Module können bei Degradation automatisch blockiert werden

Session-, Spread- und Margin-Filter

Diese Ebenen sind bewusst konservativ ausgelegt und reduzieren häufig die Trade-Anzahl – absichtlich.

Wichtige Klarstellung: Keine „perfekte Allokation“

Der EA versucht nicht, jederzeit mathematisch optimale Modul-Gewichte oder Richtungen zu erzwingen.

Manche Symbole funktionieren primär mit Trend & Breakout

Andere unterstützen Mean Reversion kaum

Manche Marktphasen belohnen bewusstes Nicht-Handeln

Dieses Verhalten ist gewollt und bereits in der Optimierung sichtbar.

Backtest-Eigenschaften (realistische Erwartungen)

Open-Prices-Only- und Every-Tick-Tests liefern sehr ähnliche Ergebnisse

Dies zeigt bar-deterministische Logik , keine Tick-Abhängigkeit

Visual Mode kann leicht abweichen (MT4-bedingt)

Keine Nutzung von Tick-Noise oder Ausführungs-Artefakten

Starke Abweichungen zwischen Open Prices und Every Tick deuten auf ungeeignete Konfigurationen hin.

Was dieser EA nicht ist

Kein „Holy Grail“

Kein Signalservice

Kein Martingale-System

Kein Marketing-Produkt

Nicht für Einsteiger gedacht

Einsatzbereich

Portfolio-Trading über mehrere Symbole

Mittlere bis höhere Zeitebenen (H1+ empfohlen)

Trader mit Verständnis für Drawdown, Varianz und Regimewechsel

Nutzer, die Robustheit über kurzfristige Performance stellen

Preis & Positionierung

Dieser EA ist bewusst hochpreisig positioniert.

Er ist nicht darauf ausgelegt, mit Massen-EAs oder Marketing-Produkten zu konkurrieren.

Sollte er sich nicht verkaufen, ist das akzeptabel – er existiert in erster Linie als persönliches Handelssystem.

Abschließende Bewertung

Dieses System will nicht beeindrucken.

Es wird nicht immer handeln.

Es wird nicht auf jedem Symbol glänzen.

Aber es verhält sich ehrlich, konsistent und vorhersagbar über Marktphasen hinweg.

Das ist sein Vorteil.