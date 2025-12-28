Raschke 3 10 und Friends
- Experten
- Frank Paetsch
- Version: 2.705
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4)
Ein portfolio-orientiertes, regimebewusstes Handelssystem
Entwickelt für Robustheit – nicht für Perfektion
Überblick
Raschke & Friends ist ein Multi-Modul- und Multi-Asset-Expert-Advisor für MetaTrader 4, der konsequent aus einer Portfolio-Perspektive heraus entwickelt wurde – nicht als einzelnes Setup, das überall funktionieren muss.
Das System kombiniert mehrere klassische Handelsansätze – Trend, Mean Reversion, Breakout und Inside Bar – ohne den Anspruch, dass jedes Modul auf jedem Symbol profitabel sein muss.
Der Fokus liegt stattdessen auf robuster Interaktion, Marktregime-Erkennung und langfristiger Stabilität auf Portfolioebene.
Der EA wurde in erster Linie für den Eigenhandel entwickelt.
Eine kommerzielle Nutzung ist nachrangig.
Zentrale Designphilosophie (wichtig)
Dieser EA ist nicht dafür gemacht:
-
jeden Trade zu gewinnen
-
Drawdowns zu vermeiden
-
perfekt an historische Daten angepasst zu sein
-
in kurzen Backtests spektakulär auszusehen
Er ist dafür gemacht:
-
unterschiedliche Marktphasen zu überstehen
-
sich symbolabhängig unterschiedlich zu verhalten
-
strukturelles Overfitting zu vermeiden
-
als Portfolio zu skalieren
-
transparent und nachvollziehbar zu bleiben
Verluste sind Teil des Systems.
Inaktive Phasen sind Teil des Systems.
Schwache Modul-Performance auf einzelnen Symbolen ist erwartet.
Architektur
Handelsmodule
Der EA besteht aus vier unabhängigen Modulen:
-
Trend (Raschke-Style Pullback)
-
Momentum- und EMA-Struktur
-
ATR-basierte Risikodefinition
-
Haupttreiber der langfristigen Performance
-
-
Mean Reversion (Bollinger Bands)
-
Konträrer Ansatz
-
Funktioniert nur in echten Range-Phasen
-
Auf vielen Symbolen bewusst schwach oder inaktiv
-
-
Donchian Breakout
-
Volatilitäts- und Ausbruchslogik
-
Pending-Order-basiert
-
Stark in trendigen und volatilen Marktphasen
-
-
Inside Bar
-
Struktur-basierte Fortsetzung
-
Opportunistisch, nicht dominant
-
Häufig symbolabhängig inaktiv
-
Kein Modul wird zum Traden gezwungen.
Regime- und Risikoebenen
Das System enthält mehrere unabhängige Schutz- und Steuerungsebenen:
-
QF-HTF-Regimeklassifikation
Erkennung von Trend, Range, Chop und Breakout-Strukturen auf höheren Zeitebenen
-
Volatility Gate
Anpassung der Modulaktivität an das aktuelle ATR-Regime
-
Module Priority Manager (MPM)
Verhindert Modulkonflikte pro Kerze, ohne die Gesamtzahl der Trades zu begrenzen
-
Allocator / Modulstatistik
Überwacht Drawdowns und Verlustserien je Modul
Module können bei Degradation automatisch blockiert werden
-
Session-, Spread- und Margin-Filter
Diese Ebenen sind bewusst konservativ ausgelegt und reduzieren häufig die Trade-Anzahl – absichtlich.
Wichtige Klarstellung: Keine „perfekte Allokation“
Der EA versucht nicht, jederzeit mathematisch optimale Modul-Gewichte oder Richtungen zu erzwingen.
-
Manche Symbole funktionieren primär mit Trend & Breakout
-
Andere unterstützen Mean Reversion kaum
-
Manche Marktphasen belohnen bewusstes Nicht-Handeln
Dieses Verhalten ist gewollt und bereits in der Optimierung sichtbar.
Backtest-Eigenschaften (realistische Erwartungen)
-
Open-Prices-Only- und Every-Tick-Tests liefern sehr ähnliche Ergebnisse
-
Dies zeigt bar-deterministische Logik, keine Tick-Abhängigkeit
-
Visual Mode kann leicht abweichen (MT4-bedingt)
-
Keine Nutzung von Tick-Noise oder Ausführungs-Artefakten
Starke Abweichungen zwischen Open Prices und Every Tick deuten auf ungeeignete Konfigurationen hin.
Was dieser EA nicht ist
-
Kein „Holy Grail“
-
Kein Signalservice
-
Kein Martingale-System
-
Kein Marketing-Produkt
-
Nicht für Einsteiger gedacht
Einsatzbereich
-
Portfolio-Trading über mehrere Symbole
-
Mittlere bis höhere Zeitebenen (H1+ empfohlen)
-
Trader mit Verständnis für Drawdown, Varianz und Regimewechsel
-
Nutzer, die Robustheit über kurzfristige Performance stellen
Preis & Positionierung
Dieser EA ist bewusst hochpreisig positioniert.
Er ist nicht darauf ausgelegt, mit Massen-EAs oder Marketing-Produkten zu konkurrieren.
Sollte er sich nicht verkaufen, ist das akzeptabel – er existiert in erster Linie als persönliches Handelssystem.
Abschließende Bewertung
Dieses System will nicht beeindrucken.
Es wird nicht immer handeln.
Es wird nicht auf jedem Symbol glänzen.
Aber es verhält sich ehrlich, konsistent und vorhersagbar über Marktphasen hinweg.
Das ist sein Vorteil.