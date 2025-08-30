ClassicMACD
- 지표
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 14 12월 2025
- 활성화: 10
MetaTrader 5용 클래식 MACD 이 지표는 Gerald Appel이 원래 설계한 클래식 이동 평균 수렴 발산(MACD)의 충실한 구현을 제공하며, MetaTrader 5에 특화되어 있습니다. MACD 선, 신호 선, 히스토그램의 핵심 구성 요소를 통해 트레이더가 시장 추세, 모멘텀 변화, 잠재적 반전 지점을 식별할 수 있도록 합니다. MACD 선은 두 지수 이동 평균(일반적으로 12주기와 26주기) 간의 차이로 계산되며, 가격 모멘텀의 민감한 측정을 제공합니다. 신호 선은 MACD 자체의 9주기 EMA로, 변동성을 완화하여 교차를 통해 매수/매도 신호를 생성합니다. 한편, 다색 히스토그램은 MACD와 신호 선 간의 격차를 시각적으로 나타내어 추세의 강화 또는 약화를 한눈에 파악하기 쉽게 합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다:
- 강세/약세 교차의 신뢰할 수 있는 탐지로 진입/퇴장 타이밍.
- 가격 행동과 MACD 간의 다이버전스 분석으로 반전 발견.
- 제로 선 위치로 전체 시장 바이어스 평가(위는 강세, 아래는 약세). 조정 가능한 주기, 적용 가격, 색상으로 완전히 사용자 지정 가능하며, 이 지표는 모든 MT5 차트에 원활하게 통합됩니다. 초보자가 기본 추세를 분석하든 고급 트레이더가 복잡한 전략에 통합하든, 불필요한 복잡성 없이 영원한 기술적 통찰력을 제공합니다. 지원이나 질문은 댓글 섹션이나 MQL5 메시지를 사용하세요 – 외부 링크가 필요 없습니다.
Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.
Lieben Dank