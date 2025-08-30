ClassicMACD
- インディケータ
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 14 12月 2025
- アクティベーション: 10
MetaTrader 5 用クラシック MACD このインジケーターは、Gerald Appel が元々設計したクラシックな移動平均収束拡散 (MACD) の忠実な実装を提供し、MetaTrader 5 に特化して調整されています。MACD ライン、シグナルライン、ヒストグラムのコアコンポーネントを通じて、トレーダーが市場トレンド、モメンタムのシフト、潜在的な反転ポイントを特定できるようにします。 MACD ラインは、2 つの指数移動平均 (通常 12 期間と 26 期間) の差として計算され、価格モメンタムの敏感な測定を提供します。シグナルラインは MACD 自体の 9 期間 EMA で、変動を滑らかにしてクロスオーバーによる買い/売りシグナルを生成します。一方、多色ヒストグラムは MACD とシグナルラインのギャップを視覚的に表し、トレンドの強化や弱体化を一目で発見しやすくします。 主な利点には以下が含まれます:
- 強気/弱気クロスオーバーの信頼できる検出で、エントリー/エグジットのタイミングを決定。
- 価格アクションと MACD のダイバージェンス分析で反転を検知。
- ゼロラインの位置で全体的な市場バイアスを評価 (上は強気、下は弱気)。 調整可能な期間、適用価格、カラーで完全にカスタマイズ可能で、このインジケーターは任意の MT5 チャートにシームレスに統合されます。初心者が基本的なトレンドを分析する場合でも、上級トレーダーが複雑な戦略に組み込む場合でも、不必要な複雑さなしに永遠のテクニカルインサイトを提供します。サポートや質問については、コメントセクションまたは MQL5 メッセージを使用してください – 外部リンクは不要です。
Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.
Lieben Dank