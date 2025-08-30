Argos Fury
- Experts
- Aleksandar Prutkin
- 버전: 1.3
- 업데이트됨: 29 10월 2025
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA
이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다.
Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.
시간 프레임: H1
Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면,
이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다.
고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를 실시간으로 인식하고
–이에 맞춰 스스로 적응합니다. 반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.
Deep Seek 소개Deep Seek는 고급 데이터 구조를 기반으로 한 최신 분석 모델입니다.
시장을 실시간으로 스캔하고, 패턴을 감지하며, 변동성을 평가하고 전통적인 지표들이 놓치는 부분까지 읽어냅니다.
Deep Seek는 다음과 같은 부분에서 뛰어난 성능을 보입니다:
-
시장 강도 및 약세 평가
-
전환 구간 식별
-
시장 변화 단계에 대한 적응
|AI 시스템
|트레이딩 능력
|데이터 분석
|반응 속도
|리스크 관리
|Deep Seek
|매우 높음
|우수함
|극도로 빠름
|탁월함
|ChatGPT-4
|높음
|매우 좋음
|빠름
|좋음
|ChatGPT-3.5
|보통
|좋음
|중간
|중간
|Google Bard
|보통
|좋음
|빠름
|좋음
|Bing AI
|보통
|좋음
|빠름
|좋음
(AI 시스템 평가에 대한 검증된 통계)
Dynamic Reversal Zoning 전략
이 전략은 이른바 유동성 구역 — 즉 시장이 자주 반전하는 구간에 집중합니다.
EA는 가격 압력이 쌓이거나 모멘텀이 무너지는 영역을 감지합니다. 무작정 진입하는 대신, 그런 구역에서 명확한 시그널을 기다립니다.
정확한 진입은 다음과 같은 메커니즘으로 실현됩니다:
- 실시간 구역 감지
- 재진입 옵션이 포함된 진입 로직
-
캔들 구조, 거래량, 속도 결합 분석
이 조합이 강력한 이유
Deep Seek는 컨텍스트를 제공하고, 전략은 실행 계획을 만듭니다.
전통적인 EA가 고정된 규칙으로 시장을 해석하려 하는 반면, 이 EA는 두 가지의 장점을 결합합니다:
- Deep Seek는 언제 특정 구역이 중요한지 감지합니다
- 전략은 어떻게 대응할지 결정합니다
결과: 변동성이 큰 시장에서도 명확함을 유지하며, 다른 트레이더들이 나갈 때 기회를 포착하는 유연한 EA입니다.
이 EA는 누구에게 적합한가요?
단기든 중장기든 — 이 EA는 유연하게 적응합니다. 특히 다음과 같은 경우에 적합합니다:
- 명확한 진입 타이밍을 중시하는 트레이더
- 변동성이 높은 시기
- 횡보장이 자주 나타나는 시장
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)