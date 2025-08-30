Argos Fury

3.9

이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA

이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다.
Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.

실시간 시그널

__________

 세팅 보기
시간 프레임: H1
레버리지: 최소 1:30
예치금: 최소 $200
종목: XAUUSD
브로커: 모든 브로커 지원

Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면,
이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다.

고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를 실시간으로 인식하고
이에 맞춰 스스로 적응합니다. 반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.


Deep Seek 소개

Deep Seek는 고급 데이터 구조를 기반으로 한 최신 분석 모델입니다.
시장을 실시간으로 스캔하고, 패턴을 감지하며, 변동성을 평가하고 전통적인 지표들이 놓치는 부분까지 읽어냅니다.

Deep Seek는 다음과 같은 부분에서 뛰어난 성능을 보입니다:

  • 시장 강도 및 약세 평가

  • 전환 구간 식별

  • 시장 변화 단계에 대한 적응

AI 시스템 트레이딩 능력 데이터 분석 반응 속도 리스크 관리
Deep Seek 매우 높음 우수함 극도로 빠름 탁월함
ChatGPT-4 높음 매우 좋음 빠름 좋음
ChatGPT-3.5 보통 좋음 중간 중간
Google Bard 보통 좋음 빠름 좋음
Bing AI 보통 좋음 빠름 좋음

(AI 시스템 평가에 대한 검증된 통계)


Dynamic Reversal Zoning 전략

이 전략은 이른바 유동성 구역 — 즉 시장이 자주 반전하는 구간에 집중합니다.
EA는 가격 압력이 쌓이거나 모멘텀이 무너지는 영역을 감지합니다. 무작정 진입하는 대신, 그런 구역에서 명확한 시그널을 기다립니다.

정확한 진입은 다음과 같은 메커니즘으로 실현됩니다:

  • 실시간 구역 감지
  • 재진입 옵션이 포함된 진입 로직

  • 캔들 구조, 거래량, 속도 결합 분석

이 조합이 강력한 이유

Deep Seek는 컨텍스트를 제공하고, 전략은 실행 계획을 만듭니다.
전통적인 EA가 고정된 규칙으로 시장을 해석하려 하는 반면, 이 EA는 두 가지의 장점을 결합합니다:

  • Deep Seek는 언제 특정 구역이 중요한지 감지합니다
  • 전략은 어떻게 대응할지 결정합니다

결과: 변동성이 큰 시장에서도 명확함을 유지하며, 다른 트레이더들이 나갈 때 기회를 포착하는 유연한 EA입니다.

이 EA는 누구에게 적합한가요?

단기든 중장기든 — 이 EA는 유연하게 적응합니다. 특히 다음과 같은 경우에 적합합니다:

  • 명확한 진입 타이밍을 중시하는 트레이더
  • 변동성이 높은 시기
  • 횡보장이 자주 나타나는 시장
리뷰 40
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:22 
 

This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)

Grkic Dragan
49
Grkic Dragan 2025.11.21 11:55 
 

I bought Fury two months ago. At first I had big doubts because the positions do not match the backtest. It is definitely clear to me that this is due to the AI ​​that works flawlessly with this bot, which has been proven in previous trades. In two months of trading I had only one stop loss and over 20 trades with TP. The bot gives stable and reliable signals. It does not trade often, 1-2 times a week, but when it does trade, it is with a high probability of TP. Given that I know about technical analysis, I can conclude that the entries into positions are almost perfect. All recommendations for Argos Fury.

Benigno Batista Junior
126
Benigno Batista Junior 2025.11.11 20:47 
 

Argos Fury has impressed me not only with its good performance and adaptability, but also with the outstanding support provided by Aleksandar. Every question I had was answered quickly and thoroughly, making me feel confident and valued as a user. It has delivered reliable results and the level of transparency and care from the support team truly sets it apart from others in the market. That's unique!

