Argos Fury

이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA

이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다.

Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.

시간 프레임: H1

레버리지: 최소 1:30

예치금: 최소 $200

종목: XAUUSD

브로커: 모든 브로커 지원



Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면,

이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다.

고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를 실시간으로 인식하고

–이에 맞춰 스스로 적응합니다. 반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.





Deep Seek 소개

Deep Seek는 고급 데이터 구조를 기반으로 한 최신 분석 모델입니다.



시장을 실시간으로 스캔하고, 패턴을 감지하며, 변동성을 평가하고 전통적인 지표들이 놓치는 부분까지 읽어냅니다

.

Deep Seek는 다음과 같은 부분에서 뛰어난 성능을 보입니다:

시장 강도 및 약세 평가

전환 구간 식별

시장 변화 단계에 대한 적응

AI 시스템 트레이딩 능력 데이터 분석 반응 속도 리스크 관리 Deep Seek 매우 높음 우수함 극도로 빠름 탁월함 ChatGPT-4 높음 매우 좋음 빠름 좋음 ChatGPT-3.5 보통 좋음 중간 중간 Google Bard 보통 좋음 빠름 좋음 Bing AI 보통 좋음 빠름 좋음

(AI 시스템 평가에 대한 검증된 통계)





Dynamic Reversal Zoning 전략

이 전략은 이른바 유동성 구역 — 즉 시장이 자주 반전하는 구간에 집중합니다.

EA는 가격 압력이 쌓이거나 모멘텀이 무너지는 영역을 감지합니다. 무작정 진입하는 대신, 그런 구역에서 명확한 시그널을 기다립니다.

정확한 진입은 다음과 같은 메커니즘으로 실현됩니다:

실시간 구역 감지

재진입 옵션이 포함된 진입 로직

캔들 구조, 거래량, 속도 결합 분석

이 조합이 강력한 이유

Deep Seek는 컨텍스트를 제공하고, 전략은 실행 계획을 만듭니다.

전통적인 EA가 고정된 규칙으로 시장을 해석하려 하는 반면, 이 EA는 두 가지의 장점을 결합합니다:

Deep Seek는 언제 특정 구역이 중요한지 감지합니다

특정 구역이 중요한지 감지합니다 전략은 어떻게 대응할지 결정합니다

결과: 변동성이 큰 시장에서도 명확함을 유지하며, 다른 트레이더들이 나갈 때 기회를 포착하는 유연한 EA입니다 .