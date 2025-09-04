Price Hunter EA

PriceHunter EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das Preisaktionsanalyse mit adaptiven gleitenden Durchschnitten, Volatilitätsfiltern und Momentum-Bestätigung kombiniert. Der Expert Advisor wurde entwickelt, um kurz- und mittelfristige Marktchancen zu identifizieren und gleichzeitig Signale von geringer Qualität zu vermeiden.





Hauptmerkmale der Handelslogik:





- Trenderkennung - identifiziert die Hauptrichtung mithilfe dynamischer EMA-basierter Filter.

- Momentum Confirmation - validiert Eingaben durch Oszillatoren und Volumenanalyse, um falsche Signale zu reduzieren.

- Volatilitätsanpassung - ATR-basierte Filter helfen, den Handel unter instabilen oder volatilitätsarmen Bedingungen zu vermeiden.

- Intelligente Ausstiegsstrategie - dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Levels passen sich automatisch an die Marktstruktur an.





Risiko- und Geldmanagement:





- Feste oder dynamische Losgröße auf der Grundlage von Saldo oder Eigenkapital.

- ATR-basierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Breakeven-Optionen.

- Partielle Schließungsfunktion und Handelsfilter zur Kontrolle von Spread und Slippage.

- Eingebauter Schutz gegen übermäßigen Drawdown.





Zusätzliche Funktionen:





- Funktioniert bei Forex-Paaren, Indizes, Metallen und Krypto-Instrumenten.

- Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading.

- Kompatibel mit jedem Zeitrahmen von M1 bis D1.

- Nicht-Martingale- und Nicht-Grid-Ansatz für kontrollierte Risikoexposition.

- Enthält ein On-Chart-Handels-Panel und Alarm-Benachrichtigungen.





PriceHunter EA bietet einen automatisierten Rahmen für disziplinierten Handel und effizientes Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen.



