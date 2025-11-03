GoldFusion EA Scalper
- Experten
- Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 3 November 2025
- Aktivierungen: 10
GoldFusion Pro - Automatisierter Multi-Strategie Handels EA
GoldFusion Pro ist ein algorithmisches Handelssystem, das mehrere Strategien mit einem doppelten Risikomanagementrahmen kombiniert. Es ist für den automatisierten Handel mit verschiedenen Forex-Paaren und Zeitrahmen konzipiert.
KERNFUNKTIONEN
- Duale Handelsmodi - Einzelhandels- und Multi-Trade-Skalierungssystem
- Flexible Take Profit / Stop Loss - dynamische ATR-basierte oder Festpunkt-Konfiguration
- Umfassendes Risikomanagement - tägliche Verlustlimits, Kontrolle der Positionsgröße und Handelslimits
- Multi-Filter Entry System - Trend-, Momentum- und Volatilitätsbestätigung
- Integriertes Money Management - Breakeven-Funktion, Trailing Stop und Volatilitätsanpassung
TECHNISCHE MERKMALE
- Verwendet Indikatoren wie MACD, EMA, ATR, RSI und ADX
- Adaptive Logik für unterschiedliche Marktbedingungen
- Integrierter Schutz gegen Spread-Ausweitung und übermäßigen Drawdown
- On-Chart-Dashboard für Echtzeit-Übersicht über Handel und Performance
RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN
- Konfigurierbare tägliche Verlust- und Handelslimits
- Margin- und Volatilitätsfilter
- Automatische Handelsschutzfunktionen
GoldFusion Pro ist für Händler geeignet, die einen automatisierten und flexiblen Ansatz für den algorithmischen Handel mit integrierten Kapitalschutz-Tools suchen.