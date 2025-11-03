GoldFusion EA Scalper

GoldFusion Pro - Automatisierter Multi-Strategie Handels EA

GoldFusion Pro ist ein algorithmisches Handelssystem, das mehrere Strategien mit einem doppelten Risikomanagementrahmen kombiniert. Es ist für den automatisierten Handel mit verschiedenen Forex-Paaren und Zeitrahmen konzipiert.

KERNFUNKTIONEN

- Duale Handelsmodi - Einzelhandels- und Multi-Trade-Skalierungssystem

- Flexible Take Profit / Stop Loss - dynamische ATR-basierte oder Festpunkt-Konfiguration

- Umfassendes Risikomanagement - tägliche Verlustlimits, Kontrolle der Positionsgröße und Handelslimits

- Multi-Filter Entry System - Trend-, Momentum- und Volatilitätsbestätigung

- Integriertes Money Management - Breakeven-Funktion, Trailing Stop und Volatilitätsanpassung

TECHNISCHE MERKMALE

- Verwendet Indikatoren wie MACD, EMA, ATR, RSI und ADX

- Adaptive Logik für unterschiedliche Marktbedingungen

- Integrierter Schutz gegen Spread-Ausweitung und übermäßigen Drawdown

- On-Chart-Dashboard für Echtzeit-Übersicht über Handel und Performance

RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN

- Konfigurierbare tägliche Verlust- und Handelslimits

- Margin- und Volatilitätsfilter

- Automatische Handelsschutzfunktionen


GoldFusion Pro ist für Händler geeignet, die einen automatisierten und flexiblen Ansatz für den algorithmischen Handel mit integrierten Kapitalschutz-Tools suchen.


