AI Swing Yen
- Asesores Expertos
- Tran Vinh Vu
- Versión: 28.19
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 10
La estrategia se basa en señales, cerrando posiciones cuando se detecta un claro cambio de tendencia. Y al no utilizar métodos arriesgados como la cuadrícula o la martingala, AI Swing Yen se centra en entradas y salidas seguras y calculadas para un crecimiento sostenible en el tiempo.
Características
- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual
- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo
- Actualizaciones del modelo de IA 3 veces al día: se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real.
- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia
- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor
Requisitos
Par de operaciones: USDJPY
Marco temporal: H1
Depósito mínimo: $500
Tipo de cuenta: Cobertura
Configurar
- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la opción "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api. vuecs . com. (Es necesario eliminar los espacios). Por favor, consulte la imagen https://c.mql5.com/31/1503/ai-swing-yen-screen-8530.png
- Abrir gráfico H1 para USDJPY
