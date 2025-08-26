AI Swing Yen

AI Swing Yen es una solución de trading inteligente creada para el swing trading a largo plazo en USDJPY. Diseñada para capturar los principales movimientos del mercado, abre operaciones que suelen durar desde unas pocas horas hasta varios días, lo que le permite aprovechar las oscilaciones rentables sin una supervisión constante.

La estrategia se basa en señales, cerrando posiciones cuando se detecta un claro cambio de tendencia. Y al no utilizar métodos arriesgados como la cuadrícula o la martingala, AI Swing Yen se centra en entradas y salidas seguras y calculadas para un crecimiento sostenible en el tiempo.

Características

- Operativa totalmente automatizada - No requiere intervención manual

- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo

- Actualizaciones del modelo de IA 3 veces al día: se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real.

- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

Requisitos

Par de operaciones: USDJPY

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $500

Tipo de cuenta: Cobertura

Configurar

- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la opción "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api. vuecs . com. (Es necesario eliminar los espacios). Por favor, consulte la imagen https://c.mql5.com/31/1503/ai-swing-yen-screen-8530.png

- Abrir gráfico H1 para USDJPY

Filtro:
Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.09.30 02:24 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tran Vinh Vu
1847
Respuesta del desarrollador Tran Vinh Vu 2025.12.20 10:33
The performance has improved significantly since version v28
Respuesta al comentario