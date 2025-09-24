Korrect Gold EA MT5
- Experten
- Korrect Trades
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 24 September 2025
- Aktivierungen: 5
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie
KORRECT GOLD EA ist ein Smart Money Concepts + Fibonacci Handelsalgorithmus für MT5. Er analysiert dieMarktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.
Entwickelt für Trader, diekonsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen.
Hauptmerkmale
-
Smart Money-Konzepte als Kern: Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.
-
Fibonacci-Retracements: Handelt ab institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.
-
Liquidität und Fair Value Lücken (FVG): Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.
-
Multi-Timeframe-Analyse: Höherer Zeitrahmen (H1) für Trendvorgaben, niedrigerer Zeitrahmen (M5/M15) für präzise Einstiege.
-
Eingebautes Risikomanagement: Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing-Stop.
-
Positionen: 5 Positionen
-
Losgröße: 0,05
-
Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).
-
Kein Martingal, kein Raster, keine gefährlichen Erholungsmethoden.
Empfohlene Einstellungen
-
Paare: XAUUSD(Gold)
-
Zeitrahmen: H1
-
Mindesteinlage: $3000+
-
Hebelwirkung: 1:100 oder höher
-
VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb
Backtest & Vorwärts-Test
-
Optimiert auf der Grundlage von 10+ Jahren an Tick-Daten
-
Konsistente Leistung nur bei XAUUSD
-
Geringer Drawdown mit stetiger Wachstumskurve
Wie installieren?
-
Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren H1-Chart an.
-
Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei).
-
Für beste Ergebnisse kontinuierlich auf VPS laufen lassen.
Wichtige Hinweise
-
Dies ist eineregelbasierte, institutionelle Strategie.
-
Der Bot handelt nur, wenndie Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.
-
Er erzwingt keinen Handel; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.