Korrect Gold EA MT5

Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie

KORRECT GOLD EA ist ein Smart Money Concepts + Fibonacci Handelsalgorithmus für MT5. Er analysiert dieMarktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.

Entwickelt für Trader, diekonsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen.


Hauptmerkmale

  • Smart Money-Konzepte als Kern: Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.

  • Fibonacci-Retracements: Handelt ab institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.

  • Liquidität und Fair Value Lücken (FVG): Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.

  • Multi-Timeframe-Analyse: Höherer Zeitrahmen (H1) für Trendvorgaben, niedrigerer Zeitrahmen (M5/M15) für präzise Einstiege.

  • Eingebautes Risikomanagement: Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing-Stop.

  • Positionen: 5 Positionen

  • Losgröße: 0,05

  • Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).

  • Kein Martingal, kein Raster, keine gefährlichen Erholungsmethoden.


Empfohlene Einstellungen

  • Paare: XAUUSD(Gold)

  • Zeitrahmen: H1

  • Mindesteinlage: $3000+

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb


Backtest & Vorwärts-Test

  • Optimiert auf der Grundlage von 10+ Jahren an Tick-Daten

  • Konsistente Leistung nur bei XAUUSD

  • Geringer Drawdown mit stetiger Wachstumskurve


Wie installieren?

  1. Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren H1-Chart an.

  2. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei).

  3. Für beste Ergebnisse kontinuierlich auf VPS laufen lassen.


Wichtige Hinweise

  • Dies ist eineregelbasierte, institutionelle Strategie.

  • Der Bot handelt nur, wenndie Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.

  • Er erzwingt keinen Handel; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.


