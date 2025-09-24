Korrect Gold EA MT5

Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie

KORRECT GOLD EA ist ein Smart Money Concepts + Fibonacci Handelsalgorithmus für MT5. Er analysiert dieMarktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.

Entwickelt für Trader, diekonsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen.





Hauptmerkmale

Smart Money-Konzepte als Kern : Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.

Fibonacci-Retracements : Handelt ab institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.

Liquidität und Fair Value Lücken (FVG) : Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.

Multi-Timeframe-Analyse : Höherer Zeitrahmen (H1) für Trendvorgaben, niedrigerer Zeitrahmen (M5/M15) für präzise Einstiege.

Eingebautes Risikomanagement : Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing-Stop.

Positionen: 5 Positionen

Losgröße: 0,05

Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).

Kein Martingal, kein Raster, keine gefährlichen Erholungsmethoden.





Empfohlene Einstellungen Paare : XAUUSD(Gold)

Zeitrahmen : H1

Mindesteinlage : $3000+

Hebelwirkung : 1:100 oder höher

VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb



Backtest & Vorwärts-Test

Optimiert auf der Grundlage von 10+ Jahren an Tick-Daten

Konsistente Leistung nur bei XAUUSD

Geringer Drawdown mit stetiger Wachstumskurve





Wie installieren? Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren H1-Chart an. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei). Für beste Ergebnisse kontinuierlich auf VPS laufen lassen.



Wichtige Hinweise

Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie .

Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.

Er erzwingt keinen Handel; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.



