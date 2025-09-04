Korrect Gold EA MT5
- Asesores Expertos
- Korrect Trades
- Versión: 1.50
- Actualizado: 24 septiembre 2025
- Activaciones: 5
Trading de nivel institucional, automatizado para usted
KORRECT GOLD EA es un algoritmo de trading de Smart Money Concepts + Fibonacci para MT5. Analizala estructura del mercado, las zonas de liquidez, los bloques de órdenes, las brechas de valor razonable y los niveles de retroceso de Fibonacci para generar entradas de alta probabilidad, al igual que los operadores profesionales.
Diseñado para los traders que quierenun trading consistente, basado en reglas y sin sesgos emocionales.
Características principales
-
Núcleo de Conceptos de Dinero Inteligente: Detecta cambios en la estructura del mercado, barridos de liquidez y sesgo en el flujo de órdenes.
-
Retrocesos de Fibonacci: Opera desde niveles de retroceso institucionales (38,2, 50, 61,8) para entradas de francotirador.
-
Liquidez y brechas de valor razonable (FVG): Filtra las entradas en torno a inducciones de liquidez y desequilibrios.
-
Análisis Multi-Timeframe: Mayor timeframe (H1) para sesgo de tendencia, menor timeframe (M5/M15) para entradas precisas.
-
Gestión de riesgos integrada: Pérdida máxima diaria, bloqueo de beneficios y trailing stop.
-
Posiciones: 5 posiciones
-
Tamaño de lote: 0.05
-
Funciona con todos los brokers (cobertura + compensación).
-
Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de recuperación peligrosos.
Configuración recomendada
-
Pares: XAUUSD(Oro)
-
Plazos: H1
-
Depósito mínimo: $3000+
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
-
Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5
Backtest y Forward Test
-
Optimizado para más de 10 años de datos de tick
-
Rendimiento constante sólo en XAUUSD
-
Reducción baja con curva de crecimiento constante
Cómo instalarlo
-
Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico H1.
-
Cargue la configuración por defecto (o el archivo proporcionado).
-
Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.
Notas Importantes
-
Esta es unaestrategia institucional basada en reglas.
-
El bot opera sólo cuandola estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.
-
No fuerza las operaciones; la paciencia está integrada en el algoritmo.