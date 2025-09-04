Korrect Gold EA MT5

Trading de nivel institucional, automatizado para usted

KORRECT GOLD EA es un algoritmo de trading de Smart Money Concepts + Fibonacci para MT5. Analizala estructura del mercado, las zonas de liquidez, los bloques de órdenes, las brechas de valor razonable y los niveles de retroceso de Fibonacci para generar entradas de alta probabilidad, al igual que los operadores profesionales.

Diseñado para los traders que quierenun trading consistente, basado en reglas y sin sesgos emocionales.


Características principales

  • Núcleo de Conceptos de Dinero Inteligente: Detecta cambios en la estructura del mercado, barridos de liquidez y sesgo en el flujo de órdenes.

  • Retrocesos de Fibonacci: Opera desde niveles de retroceso institucionales (38,2, 50, 61,8) para entradas de francotirador.

  • Liquidez y brechas de valor razonable (FVG): Filtra las entradas en torno a inducciones de liquidez y desequilibrios.

  • Análisis Multi-Timeframe: Mayor timeframe (H1) para sesgo de tendencia, menor timeframe (M5/M15) para entradas precisas.

  • Gestión de riesgos integrada: Pérdida máxima diaria, bloqueo de beneficios y trailing stop.

  • Posiciones: 5 posiciones

  • Tamaño de lote: 0.05

  • Funciona con todos los brokers (cobertura + compensación).

  • Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de recuperación peligrosos.


Configuración recomendada

  • Pares: XAUUSD(Oro)

  • Plazos: H1

  • Depósito mínimo: $3000+

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5


Backtest y Forward Test

  • Optimizado para más de 10 años de datos de tick

  • Rendimiento constante sólo en XAUUSD

  • Reducción baja con curva de crecimiento constante


Cómo instalarlo

  1. Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico H1.

  2. Cargue la configuración por defecto (o el archivo proporcionado).

  3. Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.


Notas Importantes

  • Esta es unaestrategia institucional basada en reglas.

  • El bot opera sólo cuandola estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.

  • No fuerza las operaciones; la paciencia está integrada en el algoritmo.


