Korrect Gold EA MT5

Trading de nivel institucional, automatizado para usted

KORRECT GOLD EA es un algoritmo de trading de Smart Money Concepts + Fibonacci para MT5. Analizala estructura del mercado, las zonas de liquidez, los bloques de órdenes, las brechas de valor razonable y los niveles de retroceso de Fibonacci para generar entradas de alta probabilidad, al igual que los operadores profesionales.

Diseñado para los traders que quierenun trading consistente, basado en reglas y sin sesgos emocionales.





Características principales

Núcleo de Conceptos de Dinero Inteligente : Detecta cambios en la estructura del mercado, barridos de liquidez y sesgo en el flujo de órdenes.

Retrocesos de Fibonacci : Opera desde niveles de retroceso institucionales (38,2, 50, 61,8) para entradas de francotirador.

Liquidez y brechas de valor razonable (FVG) : Filtra las entradas en torno a inducciones de liquidez y desequilibrios.

Análisis Multi-Timeframe : Mayor timeframe (H1) para sesgo de tendencia, menor timeframe (M5/M15) para entradas precisas.

Gestión de riesgos integrada : Pérdida máxima diaria, bloqueo de beneficios y trailing stop.

Posiciones: 5 posiciones

Tamaño de lote: 0.05

Funciona con todos los brokers (cobertura + compensación).

Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de recuperación peligrosos.





Configuración recomendada Pares : XAUUSD(Oro)

Plazos : H1

Depósito mínimo : $3000+

Apalancamiento : 1:100 o superior

Se requiere VPS: Sí, para operar 24/5



Backtest y Forward Test

Optimizado para más de 10 años de datos de tick

Rendimiento constante sólo en XAUUSD

Reducción baja con curva de crecimiento constante





Cómo instalarlo Abra MT5, adjunte el EA a su gráfico H1. Cargue la configuración por defecto (o el archivo proporcionado). Ejecutar de forma continua en VPS para obtener mejores resultados.



Notas Importantes

Esta es una estrategia institucional basada en reglas .

El bot opera sólo cuando la estructura del mercado se alinea con las zonas de liquidez de Fibonacci.

No fuerza las operaciones; la paciencia está integrada en el algoritmo.



