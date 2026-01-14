Korrect FX Multicurrency

Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie

KORRECT FX ist ein Multicurrency EA, der mit Smart Money Concepts + Fibonacci Trading für MT5 strukturiert ist. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.

Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen .


SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Smart-Money-Konzepte im Kern: Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.
  • Fibonacci-Retracements: Handelt von institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.
  • Liquidität und Fair Value Lücken (FVG): Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.
  • Multi-Timeframe-Analyse: Höherer Zeitrahmen (M15) für Trendverzerrungen, niedrigerer Zeitrahmen M15 für präzise Einstiege.
  • Eingebautes Risikomanagement: Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing Stop.
  • Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).
  • Kein Martingal, kein Grid, keine gefährlichen Erholungsmethoden.


EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

  • Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: $300+
  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher
  • VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb
  • Losgröße: 0.02 Losgröße
  • Stellungen: 5 Stellungen


WIE INSTALLIEREN

  1. Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren M15-Chart an.
  2. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei).
  3. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.


WICHTIGE HINWEISE

  • Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie.
  • Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.
  • Er erzwingt keine Trades; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.

