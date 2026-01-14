Korrect FX Multicurrency
- Experten
- Korrect Trades
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie
KORRECT FX ist ein Multicurrency EA, der mit Smart Money Concepts + Fibonacci Trading für MT5 strukturiert ist. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.
Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen .
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Smart-Money-Konzepte im Kern: Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.
- Fibonacci-Retracements: Handelt von institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.
- Liquidität und Fair Value Lücken (FVG): Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.
- Multi-Timeframe-Analyse: Höherer Zeitrahmen (M15) für Trendverzerrungen, niedrigerer Zeitrahmen M15 für präzise Einstiege.
- Eingebautes Risikomanagement: Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing Stop.
- Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).
- Kein Martingal, kein Grid, keine gefährlichen Erholungsmethoden.
EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
- Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $300+
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb
- Losgröße: 0.02 Losgröße
- Stellungen: 5 Stellungen
WIE INSTALLIEREN
- Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren M15-Chart an.
- Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei).
- Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
WICHTIGE HINWEISE
- Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie.
- Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.
- Er erzwingt keine Trades; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.