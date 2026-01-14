Korrect FX Multicurrency

Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie

KORRECT FX ist ein Multicurrency EA, der mit Smart Money Concepts + Fibonacci Trading für MT5 strukturiert ist. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels, um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader.

Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen .





SCHLÜSSELFUNKTIONEN

Smart-Money-Konzepte im Kern : Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow.

: Erkennt Marktstrukturverschiebungen, Liquiditätsschwankungen und Verzerrungen im Orderflow. Fibonacci-Retracements : Handelt von institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries.

: Handelt von institutionellen Retracement-Levels (38,2, 50, 61,8) für Sniper-Entries. Liquidität und Fair Value Lücken (FVG) : Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum.

: Filtert Eingänge um Liquiditätsanreize und Ungleichgewichte herum. Multi-Timeframe-Analyse : Höherer Zeitrahmen (M15) für Trendverzerrungen, niedrigerer Zeitrahmen M15 für präzise Einstiege.

: Höherer Zeitrahmen (M15) für Trendverzerrungen, niedrigerer Zeitrahmen M15 für präzise Einstiege. Eingebautes Risikomanagement : Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing Stop.

: Täglicher Maximalverlust, Gewinnsperre und Trailing Stop. Funktioniert bei allen Brokern (Hedging + Netting).

Kein Martingal, kein Grid, keine gefährlichen Erholungsmethoden.





EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Paare : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. Zeitrahmen : M15

: M15 Mindesteinlage : $300+

: $300+ Hebelwirkung : 1:100 oder höher

: 1:100 oder höher VPS erforderlich : Ja, für 24/5 Betrieb

: Ja, für 24/5 Betrieb Losgröße: 0.02 Losgröße

Stellungen: 5 Stellungen





WIE INSTALLIEREN

Öffnen Sie MT5, hängen Sie den EA an Ihren M15-Chart an. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Datei). Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.





WICHTIGE HINWEISE