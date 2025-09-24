Korrect BTC EA
- Experten
- Korrect Trades
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 24 September 2025
- Aktivierungen: 5
Handeln Sie Bitcoin mit institutioneller Präzision. Der Korrect BTC EA ist ein voll automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und der Fibonacci-Retracement-Strategie basiert - zwei der mächtigsten Werkzeuge im professionellen Handel.
Hauptmerkmale:
- Handelt BTCUSD automatisch auf MT5
- Fortgeschrittene SMC-Logik: erkennt Liquiditätszonen, Orderblöcke und Marktstruktur
- Verwendet Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege
- 24/7 algorithmische Ausführung - keine Emotionen, keine verpassten Trades
- Integriertes Risikomanagement (tägliche Verlust-/Gewinnziele, Trailing-Stop)
- Plug-and-Play: einfache Einrichtung, inklusive Benutzerhandbuch
Empfohlene Einstellungen
- Paar: BTCUSD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinlage: $3000+
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb
Wie man installiert
1. Öffnen Sie MT5, fügen Sie den EA zu Ihrem H1-Chart hinzu.
2. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Set-Datei).
3. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Wichtige Hinweise:
~ Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie.
~ Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.
~ Er erzwingt keine Trades; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.
⚡ Hören Sie auf, die Märkte in Frage zu stellen. Lassen Sie Korrect BTC EA für Sie handeln.
Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯