Korrect BTC EA

Handeln Sie Bitcoin mit institutioneller Präzision. Der Korrect BTC EA ist ein voll automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und der Fibonacci-Retracement-Strategie basiert - zwei der mächtigsten Werkzeuge im professionellen Handel.


Hauptmerkmale:

- Handelt BTCUSD automatisch auf MT5

- Fortgeschrittene SMC-Logik: erkennt Liquiditätszonen, Orderblöcke und Marktstruktur

- Verwendet Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege

- 24/7 algorithmische Ausführung - keine Emotionen, keine verpassten Trades

- Integriertes Risikomanagement (tägliche Verlust-/Gewinnziele, Trailing-Stop)

- Plug-and-Play: einfache Einrichtung, inklusive Benutzerhandbuch


Empfohlene Einstellungen

- Paar: BTCUSD

- Zeitrahmen: H1

- Mindesteinlage: $3000+

- Hebelwirkung: 1:100 oder höher

- VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb


Wie man installiert

1. Öffnen Sie MT5, fügen Sie den EA zu Ihrem H1-Chart hinzu.

2. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Set-Datei).

3. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.


Wichtige Hinweise:

~ Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie.

~ Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.

~ Er erzwingt keine Trades; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.


⚡ Hören Sie auf, die Märkte in Frage zu stellen. Lassen Sie Korrect BTC EA für Sie handeln.


Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯


Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
Experten
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie KORRECT GOLD EA ist ein Smart Money Concepts + Fibonacci Handelsalgorithmus für MT5. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels , um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader. Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen . Hauptmerkmale Smart Money-Konzepte
Korrect FX Multicurrency
Korrect Trades
Experten
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie KORRECT FX ist ein Multicurrency EA , der mit Smart Money Concepts + Fibonacci Trading für MT5 strukturiert ist. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels , um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader. Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen . SCHLÜS
