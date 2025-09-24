Handeln Sie Bitcoin mit institutioneller Präzision. Der Korrect BTC EA ist ein voll automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und der Fibonacci-Retracement-Strategie basiert - zwei der mächtigsten Werkzeuge im professionellen Handel.





Hauptmerkmale:

- Handelt BTCUSD automatisch auf MT5

- Fortgeschrittene SMC-Logik: erkennt Liquiditätszonen, Orderblöcke und Marktstruktur

- Verwendet Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege

- 24/7 algorithmische Ausführung - keine Emotionen, keine verpassten Trades

- Integriertes Risikomanagement (tägliche Verlust-/Gewinnziele, Trailing-Stop)

- Plug-and-Play: einfache Einrichtung, inklusive Benutzerhandbuch





Empfohlene Einstellungen

- Paar: BTCUSD

- Zeitrahmen: H1

- Mindesteinlage: $3000+

- Hebelwirkung: 1:100 oder höher

- VPS erforderlich: Ja, für 24/5 Betrieb





Wie man installiert

1. Öffnen Sie MT5, fügen Sie den EA zu Ihrem H1-Chart hinzu.

2. Laden Sie die Standardeinstellungen (oder die mitgelieferte Set-Datei).

3. Lassen Sie den EA kontinuierlich auf einem VPS laufen, um beste Ergebnisse zu erzielen.





Wichtige Hinweise:

~ Dies ist eine regelbasierte, institutionelle Strategie.

~ Der Bot handelt nur, wenn die Marktstruktur mit den Fibonacci-Liquiditätszonen übereinstimmt.

~ Er erzwingt keine Trades; Geduld ist in den Algorithmus eingebaut.





⚡ Hören Sie auf, die Märkte in Frage zu stellen. Lassen Sie Korrect BTC EA für Sie handeln.





Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯



