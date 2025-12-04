PropProtectorMT5
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
🛡️ PropProtector für MetaTrader 5
Der ultimative Schutz für Ihr Prop-Trading Konto
🎯 Warum PropProtector?
Prop-Trading Firmen haben strenge Regeln: Tägliche Verlustlimits, maximale Drawdowns, begrenzte Trade-Anzahl, Handelsbeschränkungen vor News.
Ein einziger Fehler kann Ihr Konto kosten!
PropProtector überwacht Ihr Konto rund um die Uhr und greift automatisch ein, bevor Sie gegen Regeln verstoßen.
✨ Hauptfunktionen
📊 Tägliches Verlust-Limit
- Prozentual oder als Betrag
- Automatische Schließung aller Trades
- Frühwarnung bei x% des Limits
- Verhindert neue Trades nach Limit
⏰ Zeitbasierte Schließung
- Montag bis Freitag separat
- Individuelle Zeiten pro Tag
- Optional mit Pending Orders
- Broker-Serverzeit
⚠️ Risiko-Management
- Max. Risiko pro Trade
- Max. Gesamtrisiko
- Stop-Loss Überwachung
- Margin Level Schutz
📈 Gewinnziel & Limits
- Tägliches Gewinnziel
- Min/Max Equity Grenzen
- Max. Trades & Lots
- Max. Trades pro Symbol
🔢 NEU: Trade-Anzahl Limitierung v2.3
📅 Tägliches Limit
- Max. Trades pro Tag
- Automatische Schließung bei Überschreitung
- Pop-Up Warnung
- Live-Anzeige im GUI
📆 Wöchentliches Limit
- Max. Trades pro Woche
- Reset jeden Montag 00:00
- Separates aktivieren/deaktivieren
- Intelligente Teilschließungs-Erkennung
💡 Intelligent: Teilschließungen werden NICHT als neue Trades gezählt!
📰 News-Filter mit Impact MT5 Exklusiv
Der MT5 News-Filter nutzt den eingebauten Wirtschaftskalender - keine Konfiguration nötig!
🎯 Impact-Filter
- HIGH - Wichtige News (z.B. NFP, FOMC)
- MEDIUM - Mittlere Auswirkung
- LOW - Geringe Auswirkung
- Jedes Level separat aktivierbar
⚡ Vorteile MT5
- Eingebauter Wirtschaftskalender
- Keine URL-Konfiguration nötig
- Sofort einsatzbereit
- Zuverlässige Datenquelle
🔄 Crash-Sicherheit & Reset v2.3
💾 Persistente Speicherung
- Tageskontostand wird gespeichert
- Überlebt Terminal-Abstürze
- Automatische Speicherung alle 5 Min
- Wiederherstellung nach Neustart
🔘 Reset-Button
- Manueller Reset im GUI
- Setzt ALLE Beschränkungen zurück
- Bestätigungsdialog
- Sofortige Aktualisierung
🖥️ Live-Dashboard (GUI)
✅ MT5 vs MT4 Vergleich
|Feature
|MT4
|MT5
|Verlust-Schutz
|✓
|✓
|Trade-Anzahl Limit
|✓
|✓
|Crash-Sicherheit
|✓
|✓
|News-Filter
|✓
|✓
|Impact-Filter (HIGH/MED/LOW)
|✗
|✓
|Keine URL-Konfiguration
|✗
|✓
|Eingebauter Kalender
|✗
|✓
Sehr hilfreiches und vielfältiges Tool. Vielen Dank!