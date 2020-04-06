Alpha KillZone
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 5.3
- Aktivierungen: 5
Alpha Killzone Handelssystem
Systemidentität
Alpha Killzone ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das für die Ausführung auf institutioneller Ebene auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieses System stellt den Höhepunkt der fortschrittlichen Marktmikrostrukturanalyse in Kombination mit präzisen Timing-Mechanismen dar, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten während der höchsten Markteffizienzfenster zu identifizieren und zu nutzen.
Zentrale Betriebsphilosophie
Das System arbeitet nach dem Prinzip der "Alpha-Extraktion in Killzone-Perioden" - speziell entwickelt, um institutionelle Orderströme in Zeiten maximaler Marktbeteiligung und struktureller Anfälligkeit zu erfassen. Es handelt nicht kontinuierlich, sondern wartet auf präzise Zusammenflussbedingungen, bei denen mehrere institutionelle Faktoren zusammentreffen.
Primäre Erkennungs- und Ausführungsmechanismen
1. Analyse der Marktmikrostruktur
-
Liquiditätskartierung: Echtzeit-Verfolgung der ruhenden Liquidität an den Extremen der vorangegangenen Sitzung, der institutionellen runden Zahlen und der jüngsten Swing-Punkte
-
Erkennung von Ungleichgewichten im Auftragsfluss: Identifizierung von Absorptionsmustern, versteckten Liquiditätspools und Stop-Hunt-Sequenzen
-
Integration von Volumenprofilen: Analyse der Entwicklung von Wertbereichen und Kontrollpunktverschiebungen über wichtige Sitzungen hinweg
2. Strukturelle Schwachstellenfenster (Killzones)
-
London Open Killzone (08:00-12:00 GMT): Erfasst die Positionierung europäischer Institutionen und das Füllen von Lücken über Nacht
-
New York Power Hour (13.00-16.00 Uhr GMT): Zielt auf die Neugewichtung der institutionellen US-Anleger und die Ausweitung der Volatilität am Nachmittag ab
-
Session Transition Windows: Ausnutzung von Liquiditätslücken während der Übergabezeiten zwischen den großen Marktzentren
3. Confluence Validation System
Das System erfordert mehrere unabhängige Bestätigungen vor der Ausführung:
Tier 1 Anforderungen (obligatorisch)
-
HTF (H4/H1) strukturelle Verzerrungsbestätigung über Swing-Point-Analyse
-
Aktiver Liquiditätssweep innerhalb der letzten 60 Minuten auf nachweisbaren institutionellen Ebenen
-
Verdrängungskerzenbildung, die die 0,3-fache ATR-Schwelle überschreitet
-
Gültige Fair Value Gap-Formation mit mindestens 0,3-facher ATR-Signifikanz
Tier-2-Erweiterungen (Wahrscheinlichkeitsmultiplikatoren)
-
Multi-Timeframe-Ausrichtung (H4, H1, M15 direktionaler Konsens)
-
Positionierung der Premium-/Discount-Zone relativ zur täglichen Spanne
-
Session-spezifische Volatilitätsprofile, die historischen Mustern entsprechen
-
Jüngste Marktstrukturverschiebung (BOS/CHOCH-Bestätigung)
4. Präzise Ausführungsmaschine
Einstiegslogik
-
Bid/Ask-Analyse: Getrennte Geldkursanalyse für Verkaufseinträge und Briefkursanalyse für Kaufeinträge
-
Spread-angepasste Ausführung: Dynamische Anpassung des Einstiegspunktes basierend auf den Spread-Bedingungen in Echtzeit
-
Slippage-Schutz: Maximale 5-Punkte-Slippage-Toleranz mit FOK-Ausführung (Fill or Kill)
-
Tageszeit-Filter: Einstiegsbeschränkung nur auf Fenster mit institutioneller Spitzenbeteiligung
Risikomanagement-Protokoll
-
Dynamische Positionsgrößenberechnung: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage eines Risikos von 0,5-1,0 % pro Handel, angepasst an die Qualität des Setups
-
Mehrschichtiger Stop Loss: Kombiniert ATR-basierte Stops (1,0x ATR) mit strukturellen Stops unterhalb/oberhalb von FVG-Extremen
-
Progressive Gewinnmitnahme: Primärer TP bei 1,5-fachem Risiko, mit entgegengesetzten Liquiditätszielen als sekundäre Ziele
-
Drawdown-Schaltkreisunterbrecher: Tägliches Verlustlimit (4%), tägliches Risikolimit (2%) und Gesamt-DD-Limit (8%) mit automatischer Abschaltung
5. Merkmale für institutionelle Kunden
Netting-Konto-Optimierung
-
Intelligente Positionsverwaltung: Erkennt den Kontotyp (Netting/Hedging) und passt die Positionslogik entsprechend an
-
Behandlung gegensätzlicher Positionen: Automatische Schließung widersprüchlicher Positionen vor neuen Einträgen auf Netting-Konten
-
Volumen-Validierung: Symbol-spezifische Volumen-Normalisierung mit Einhaltung von Broker-Constraints
-
Margin-Sicherheitssysteme: Pre-Trade Margin Checks mit einer maximalen Auslastung von 50% und einem Minimum von 10% freier Margin
Prop Firm Compliance
-
Kontrolle der Handelsfrequenz: Maximal 20 Trades pro Tag mit Mindestabständen von 30 Sekunden
-
Sitzungsabhängige Limits: Reduzierte Aktivität während der asiatischen Sitzung (optional) und am Freitag zum NY-Schluss
-
Leistungsverfolgung: Echtzeit-Eigenkapital, tägliche P&L und Überwachung von aufeinanderfolgenden Gewinn-/Verlustserien
-
Regelbasierte Deaktivierung: Automatische Abschaltung bei Erreichen eines Risiko- oder Handelslimits
6. Anpassung an die Marktbedingungen
Volatilitätsanpassung
-
Dynamische ATR-basierte Filter, die Trades unter 0,05% oder über 3,0% täglicher Volatilität ablehnen
-
Spread-Multiplikator-System zur Anpassung des maximal akzeptablen Spreads je nach Symbol und Marktbedingungen
-
Gold/XAUUSD-spezifische Sicherheitsprotokolle mit reduzierter Positionsgröße und zusätzlichen Margin-Anforderungen
Strukturelle Regime-Erkennung
-
Erkennung von Märkten, die sich in einem bestimmten Bereich befinden, mit angepassten Gewinnmitnahmeerwartungen
-
Erkennung von Trendbeschleunigung mit erweiterten Gewinnzielen (1,3x Multiplikator)
-
Erkennung von Akkumulationsphasen mit geringer Volatilität und reduzierter Handelshäufigkeit
7. Professionelle Schnittstelle & Kontrolle
Dashboard-System
-
Erkennung von Marktphasen in Echtzeit (Akkumulation/Manipulation/Distribution)
-
Visuelle Anzeige der Setup-Bewertung (0-100 Punkte) mit farbkodierter Qualitätsanzeige
-
Session-Timer mit aktiver Killzone-Hervorhebung
-
Ein-Klick-Aktivierung/Deaktivierung von Kontrollen mit manueller Überschreibungsmöglichkeit
Backtest-Optimierungssuite
-
Erzwungener Handelsmodus für historische Tests
-
Überschreiten von Schwellenwerten für die Strategievalidierung
-
Debug-Modus mit kontrollierter Ausgabe, um eine Überlastung der Protokolldateien zu verhindern
-
Session-Bypass-Optionen für umfassende historische Analysen
8. Technische Spezifikationen
Systemvoraussetzungen
-
MetaTrader 5 Build 2000+
-
Mindestens 2GB RAM empfohlen
-
Standard-VPS-Kompatibilität
-
Unterstützung von Netting- oder Hedging-Konten
Symbol-Kompatibilität
-
Primär: Wichtige FX-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
-
Sekundär: Gold (XAUUSD), Indizes (NAS100, US100)
-
Zeitrahmen: M5 bis H4 (optimiert für H1 mit H4-Bestätigung)
Leistungsmerkmale
-
Entwickelt für Umgebungen mit einer Gewinnrate von über 60%
-
Durchschnittliche Handelsdauer: 30 Minuten bis 4 Stunden
-
Optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis: mindestens 1,5:1
-
Maximale aufeinanderfolgende Verluste: 6 (systemgeschützt)
Einzigartige Systemvorteile
-
Präzises Timing: Handelt nur während statistisch optimaler institutioneller Fenster
-
Multi-Layer-Bestätigung: Erfordert 4+ unabhängige Zusammenkünfte für die Ausführung
-
Adaptives Risiko: Die Positionsgröße wird dynamisch an die Setup-Qualität und den Kontostand angepasst
-
Institutionelle Logik: Nachahmung des professionellen Schreibtischhandels mit liquiditätsorientiertem Verhalten
-
Robuster Schutz: Mehrere Fail-Safes verhindern Over-Trading und übermäßige Drawdowns
Das Alpha Killzone-System stellt einen hochentwickelten Ansatz für den algorithmischen Handel dar, der institutionelles Marktverständnis mit präziser technischer Ausführung kombiniert. Es wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass beständige Rentabilität durch selektive, hochwertige Setups und nicht durch häufige Handelsaktivitäten erzielt wird.