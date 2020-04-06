Alpha KillZone

Alpha Killzone Handelssystem

Systemidentität
Alpha Killzone ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das für die Ausführung auf institutioneller Ebene auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieses System stellt den Höhepunkt der fortschrittlichen Marktmikrostrukturanalyse in Kombination mit präzisen Timing-Mechanismen dar, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten während der höchsten Markteffizienzfenster zu identifizieren und zu nutzen.

Zentrale Betriebsphilosophie
Das System arbeitet nach dem Prinzip der "Alpha-Extraktion in Killzone-Perioden" - speziell entwickelt, um institutionelle Orderströme in Zeiten maximaler Marktbeteiligung und struktureller Anfälligkeit zu erfassen. Es handelt nicht kontinuierlich, sondern wartet auf präzise Zusammenflussbedingungen, bei denen mehrere institutionelle Faktoren zusammentreffen.

Primäre Erkennungs- und Ausführungsmechanismen

1. Analyse der Marktmikrostruktur

  • Liquiditätskartierung: Echtzeit-Verfolgung der ruhenden Liquidität an den Extremen der vorangegangenen Sitzung, der institutionellen runden Zahlen und der jüngsten Swing-Punkte

  • Erkennung von Ungleichgewichten im Auftragsfluss: Identifizierung von Absorptionsmustern, versteckten Liquiditätspools und Stop-Hunt-Sequenzen

  • Integration von Volumenprofilen: Analyse der Entwicklung von Wertbereichen und Kontrollpunktverschiebungen über wichtige Sitzungen hinweg

2. Strukturelle Schwachstellenfenster (Killzones)

  • London Open Killzone (08:00-12:00 GMT): Erfasst die Positionierung europäischer Institutionen und das Füllen von Lücken über Nacht

  • New York Power Hour (13.00-16.00 Uhr GMT): Zielt auf die Neugewichtung der institutionellen US-Anleger und die Ausweitung der Volatilität am Nachmittag ab

  • Session Transition Windows: Ausnutzung von Liquiditätslücken während der Übergabezeiten zwischen den großen Marktzentren

3. Confluence Validation System
Das System erfordert mehrere unabhängige Bestätigungen vor der Ausführung:

Tier 1 Anforderungen (obligatorisch)

  • HTF (H4/H1) strukturelle Verzerrungsbestätigung über Swing-Point-Analyse

  • Aktiver Liquiditätssweep innerhalb der letzten 60 Minuten auf nachweisbaren institutionellen Ebenen

  • Verdrängungskerzenbildung, die die 0,3-fache ATR-Schwelle überschreitet

  • Gültige Fair Value Gap-Formation mit mindestens 0,3-facher ATR-Signifikanz

Tier-2-Erweiterungen (Wahrscheinlichkeitsmultiplikatoren)

  • Multi-Timeframe-Ausrichtung (H4, H1, M15 direktionaler Konsens)

  • Positionierung der Premium-/Discount-Zone relativ zur täglichen Spanne

  • Session-spezifische Volatilitätsprofile, die historischen Mustern entsprechen

  • Jüngste Marktstrukturverschiebung (BOS/CHOCH-Bestätigung)

4. Präzise Ausführungsmaschine

Einstiegslogik

  • Bid/Ask-Analyse: Getrennte Geldkursanalyse für Verkaufseinträge und Briefkursanalyse für Kaufeinträge

  • Spread-angepasste Ausführung: Dynamische Anpassung des Einstiegspunktes basierend auf den Spread-Bedingungen in Echtzeit

  • Slippage-Schutz: Maximale 5-Punkte-Slippage-Toleranz mit FOK-Ausführung (Fill or Kill)

  • Tageszeit-Filter: Einstiegsbeschränkung nur auf Fenster mit institutioneller Spitzenbeteiligung

Risikomanagement-Protokoll

  • Dynamische Positionsgrößenberechnung: Berechnet die Losgröße auf der Grundlage eines Risikos von 0,5-1,0 % pro Handel, angepasst an die Qualität des Setups

  • Mehrschichtiger Stop Loss: Kombiniert ATR-basierte Stops (1,0x ATR) mit strukturellen Stops unterhalb/oberhalb von FVG-Extremen

  • Progressive Gewinnmitnahme: Primärer TP bei 1,5-fachem Risiko, mit entgegengesetzten Liquiditätszielen als sekundäre Ziele

  • Drawdown-Schaltkreisunterbrecher: Tägliches Verlustlimit (4%), tägliches Risikolimit (2%) und Gesamt-DD-Limit (8%) mit automatischer Abschaltung

5. Merkmale für institutionelle Kunden

Netting-Konto-Optimierung

  • Intelligente Positionsverwaltung: Erkennt den Kontotyp (Netting/Hedging) und passt die Positionslogik entsprechend an

  • Behandlung gegensätzlicher Positionen: Automatische Schließung widersprüchlicher Positionen vor neuen Einträgen auf Netting-Konten

  • Volumen-Validierung: Symbol-spezifische Volumen-Normalisierung mit Einhaltung von Broker-Constraints

  • Margin-Sicherheitssysteme: Pre-Trade Margin Checks mit einer maximalen Auslastung von 50% und einem Minimum von 10% freier Margin

Prop Firm Compliance

  • Kontrolle der Handelsfrequenz: Maximal 20 Trades pro Tag mit Mindestabständen von 30 Sekunden

  • Sitzungsabhängige Limits: Reduzierte Aktivität während der asiatischen Sitzung (optional) und am Freitag zum NY-Schluss

  • Leistungsverfolgung: Echtzeit-Eigenkapital, tägliche P&L und Überwachung von aufeinanderfolgenden Gewinn-/Verlustserien

  • Regelbasierte Deaktivierung: Automatische Abschaltung bei Erreichen eines Risiko- oder Handelslimits

6. Anpassung an die Marktbedingungen

Volatilitätsanpassung

  • Dynamische ATR-basierte Filter, die Trades unter 0,05% oder über 3,0% täglicher Volatilität ablehnen

  • Spread-Multiplikator-System zur Anpassung des maximal akzeptablen Spreads je nach Symbol und Marktbedingungen

  • Gold/XAUUSD-spezifische Sicherheitsprotokolle mit reduzierter Positionsgröße und zusätzlichen Margin-Anforderungen

Strukturelle Regime-Erkennung

  • Erkennung von Märkten, die sich in einem bestimmten Bereich befinden, mit angepassten Gewinnmitnahmeerwartungen

  • Erkennung von Trendbeschleunigung mit erweiterten Gewinnzielen (1,3x Multiplikator)

  • Erkennung von Akkumulationsphasen mit geringer Volatilität und reduzierter Handelshäufigkeit

7. Professionelle Schnittstelle & Kontrolle

Dashboard-System

  • Erkennung von Marktphasen in Echtzeit (Akkumulation/Manipulation/Distribution)

  • Visuelle Anzeige der Setup-Bewertung (0-100 Punkte) mit farbkodierter Qualitätsanzeige

  • Session-Timer mit aktiver Killzone-Hervorhebung

  • Ein-Klick-Aktivierung/Deaktivierung von Kontrollen mit manueller Überschreibungsmöglichkeit

Backtest-Optimierungssuite

  • Erzwungener Handelsmodus für historische Tests

  • Überschreiten von Schwellenwerten für die Strategievalidierung

  • Debug-Modus mit kontrollierter Ausgabe, um eine Überlastung der Protokolldateien zu verhindern

  • Session-Bypass-Optionen für umfassende historische Analysen

8. Technische Spezifikationen

Systemvoraussetzungen

  • MetaTrader 5 Build 2000+

  • Mindestens 2GB RAM empfohlen

  • Standard-VPS-Kompatibilität

  • Unterstützung von Netting- oder Hedging-Konten

Symbol-Kompatibilität

  • Primär: Wichtige FX-Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

  • Sekundär: Gold (XAUUSD), Indizes (NAS100, US100)

  • Zeitrahmen: M5 bis H4 (optimiert für H1 mit H4-Bestätigung)

Leistungsmerkmale

  • Entwickelt für Umgebungen mit einer Gewinnrate von über 60%

  • Durchschnittliche Handelsdauer: 30 Minuten bis 4 Stunden

  • Optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis: mindestens 1,5:1

  • Maximale aufeinanderfolgende Verluste: 6 (systemgeschützt)

Einzigartige Systemvorteile

  1. Präzises Timing: Handelt nur während statistisch optimaler institutioneller Fenster

  2. Multi-Layer-Bestätigung: Erfordert 4+ unabhängige Zusammenkünfte für die Ausführung

  3. Adaptives Risiko: Die Positionsgröße wird dynamisch an die Setup-Qualität und den Kontostand angepasst

  4. Institutionelle Logik: Nachahmung des professionellen Schreibtischhandels mit liquiditätsorientiertem Verhalten

  5. Robuster Schutz: Mehrere Fail-Safes verhindern Over-Trading und übermäßige Drawdowns

Das Alpha Killzone-System stellt einen hochentwickelten Ansatz für den algorithmischen Handel dar, der institutionelles Marktverständnis mit präziser technischer Ausführung kombiniert. Es wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass beständige Rentabilität durch selektive, hochwertige Setups und nicht durch häufige Handelsaktivitäten erzielt wird.


Empfohlene Produkte
RSI MA hybrid
Sarah Wakini Waweru
Experten
RSI MA ist ein Scalping EA, der sich auf zwei fundamentale Prinzipien für den Einstieg stützt: Für einen Kaufeinstieg sollte der EMA mindestens 200 betragen und der RSI in den überverkauften (benutzerdefinierten) Bereich gehen und wieder herauskommen. Der umgekehrte Fall gilt für einen Verkaufseinstieg. Es ist wichtig, dass Sie das Prinzip hinter der Bot-Funktionalität für eine effiziente Optimierung verstehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren des Bot-Konzepts.
Immortal MT5
Paranchai Tensit
Experten
Der EA basiert auf einer Trendhandelsstrategie . Der Mechanismus " Trendhandelsstrategie " ist eine Tendenz eines Finanzmarktpreises, sich im Laufe der Zeit in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Wenn es eine Wende gegen den Trend gibt, wird dieser Mechanismus aussteigen und warten, bis die Wende sich als Trend in die entgegengesetzte Richtung etabliert, und wieder einsteigen, wenn der Trend wiederhergestellt hat. Dieser EA wurde für 9 Jahre echter Tickdaten (2015-2023) backgetestet, in Übereins
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experten
Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden. Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen Für XAUUSD Zeitrahmen : 1 Min Merkmale: Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können. ein Nachrichtenfilter, um den Handel
Applied RSI MA
Joseph Waititu Mwangi
Experten
Applied RSI MA ist ein Scalping EA, der sich auf zwei fundamentale Prinzipien für den Einstieg stützt: Für einen Kaufeinstieg sollte der EMA mindestens 200 betragen und der RSI in den überverkauften (benutzerdefinierten) Bereich gehen und wieder herauskommen. Der umgekehrte Fall gilt für einen Verkaufseinstieg. Es ist wichtig, dass Sie das Prinzip hinter der Bot-Funktionalität für eine effiziente Optimierung verstehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experten
Multi Instrument und Multi Time Frame EA, mit den besten Indikatoren. Der MSD EA kann für den automatisierten und manuellen Handel verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche '?' auf dem Dashboard, um Informationen über die verschiedenen Elemente des MSD EA zu erhalten. Verwendet ATR Take Profits, ATR Stop Losses und ATR Trailing Stops. Verfügt über einen FX Currency Strength Meter und einen Market Sessions Indikator. Hat die Möglichkeit, Handelslinien zu platzieren (Kaufen, Verkaufen, S
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategy. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse si
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Elasticity MT5
Marta Gonzalez
Experten
Elasticity - ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Diese EA modifiziert die Abstände je nach Marktsituation, in der Lage zu verkürzen oder zu erhöhen, die Abstände je nachdem, wie der Algorithmus liest den Markt. Das System arbeitet Markt Pausen. Auf der Suche nach dem Markt Punkt der größeren Effizienz ris / Nutzen, um die Risiken der Margin Call zu minimieren. Das System verwendet zwei verschiedene Algorithmen, einen, um dem Trend zu folg
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experten
Vollautomatischer, fortschrittlicher Handelsroboter, der auf der Grundlage von Trendumkehrungen arbeitet. Bei Bedarf ist der Einsatz einer Grid-Strategie möglich. Integrierte 3 Arten von Benachrichtigungen und Positionssperre, wenn die maximale Wagenlast erreicht ist. Die Standardeinstellungen werden für EURUSD im Zeitrahmen M15 empfohlen. Funktionen und Vorteile: Fähigkeit, gleichzeitig in zwei Richtungen zu arbeiten Eingebaute Fähigkeit, pünktlich in mehreren Stufen zu arbeiten Verwendet eine
Gold Vision Scalper Pro
Aman Kushwaha
Experten
GOLD & FOREX BREAKOUT SCALPER Ein professioneller Expert Advisor, der für den Breakout-Handel auf mehreren Instrumenten entwickelt wurde und sich auf Buy-Side-Momentum mit dynamischem Positionssizing spezialisiert hat. HAUPTMERKMALE: Handelsstrategie - Identifiziert wichtige Ausbruchsniveaus mithilfe der Swing-High-Analyse - Platziert strategische Kauf-Stopp-Aufträge an Widerstandsniveaus - Automatisiertes Positionsmanagementsystem - Visuelle Anzeige der Orderlevel in Echtzeit ️ Risi
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Experten
HANDBUCH DES WIEDERHERSTELLUNGSGRIFFS Das Recovery Grip System kann sowohl einen isolierten Verlust als auch einen Verlust, der durch einen Griff oder mehrere Aufträge entstanden ist, ausgleichen. Der Algorithmus gleicht die Verluste schrittweise aus, bis das Eigenkapital wieder bei Null liegt. Dieses System ermöglicht es Ihnen, den Algorithmus vor dem Kauf zu testen, da es über ein leistungsstarkes Simulationssystem verfügt, in dem Sie wählen können, ob Ihr Verlust ein einzelner Auftrag ode
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experten
Stock Eagle EA - ein automatischer Trading Advisor, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Basierend auf einer eigenen Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es zielt darauf ab, Marktabschwächungen durch Handelswellen zu erkennen und überwacht mehrere Zeitrahmen, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu finden. Launch Pro
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experten
WickSniper Reversal Pro EA - Automatisiertes Inside Bar Breakout Trading Transformieren Sie Ihr Trading mit professioneller Automatisierung WickSniper Reversal Pro EA ist die automatisierte Version unseres sehr erfolgreichen WickSniper Pro Indikators (1000+ Downloads). Dieser leistungsstarke Expert Advisor erkennt und handelt automatisch innerhalb von Bar Breakout Patterns, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung entfällt, während die gleiche bewährte Strategie beibehalten wird.
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
Experten
LUNOX SYNTH - Smart S/R + Candle-Pattern EA für Deriv (MT5) LUNOX SYNTH ist ein präziser Expert Advisor für die Deriv Step Indizes (Step 100-500), der auch EURUSD & GBPUSD auf dem MetaTrader 5 tradet . Er kombiniert kontinuierliches Support/Resistance (S/R) Mapping , eine "Lock & Retest" Breakout-Engine und Preis-Aktions-Bestätigungen , um den Einstieg mit disziplinierter Risikokontrolle zu timen. Eingaben (Highlights) Symbole : Schritt 100-500 einzeln aktivieren CandlePatternTF : standardmäßig
BTC AutoTrader
Moreno Dainese
5 (2)
Experten
BTC AutoTrader [ SIGNAL ] BTC AutoTrader ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den BTCUSD-Handel im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieses automatisierte System verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Ausbrüchen, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf dem Bitcoin-Markt zu identifizieren. Zentrale Handelsstrategie Der Expert Advisor nutzt die dynamische Analyse von Unterstützungs- und Widerstandszonen, um potenzielle Ausbruchsszenarien in Echtzeit zu
Titans Scalper Bot
Jorge Armando Rodriguez
Experten
Willkommen beim Leitfaden zur Verwendung unseres Handels-EA, einem Tool zur Automatisierung von Strategien, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Sie können individuelle Strategien erstellen, die Ihren Zielen und Ihrem Handelsstil entsprechen. Experimentieren Sie ruhig mit verschiedenen Einstellungen und passen Sie die Parameter Ihren Vorlieben entsprechend an. Dieser Leitfaden besteht aus vier Teilen, die es Ihnen ermöglichen, alle verfügbaren Funktionen kennenzulernen und zu erfah
Range Breakout Pro EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Range Breakout Pro MT5 ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der die Handelsverwaltung mit der beliebten täglichen Range-Breakout-Strategie automatisiert. Dieses Werkzeug wird für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, um bedeutende Preisbewegungen zu Beginn jedes Handelstages zu erfassen, indem es ausstehende Orders basierend auf vordefinierten Range-Grenzen platziert und verwaltet. Sie können die MT4-Version hier herunterladen: Range Breakout Pro MT4 Für detaillierte Dokumentation: Allge
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experten
Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
Sika EA
Frederick Mensah
Experten
Sika EA arbeitet auf GBPUSD - 1H $1,000 bis $11,700 . .. Jan 2020 - Dez 2022 (1% Risiko. Geringes Risiko. Ändern Sie den Risikoprozentsatz von Null auf 1, um den Handel zu starten oder zu testen). $10 .000 bis $5.000.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (2% Risiko Handel) RISIKOMANAGEMENT : Es ist immer besser, für ein langfristiges Wachstum im Spiel zu bleiben, als einmalige Gewinne zu erzielen. Sika EA verwendet eine Mittelungstechnik , um das Risiko zu mindern. Take Profit und Stop Loss werden vom
Belle Power Mt5
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Rich leistungsstarke mt5 expert advisor enthalten 13 super fortschrittliche und starke trading-Strategien finden Sie alle in diesem erstaunlichen ea können Sie hohe Winrate Trades weniger Drawdown und Kontrolle alles durch erstaunliche Parameter und Eingänge so lange Optionen werden unter Ihrer Kontrolle durch einen Klick können Sie verwenden, dass ea auch Sie sind Anfänger oder Experte im Handel ist es so einfach zu bedienen Als Beratung nach dem Kauf, dass die hohe Qualität ea und Sie wollen,
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Experten
Phoenix One A v3.211 - Gold EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Expert Advisor ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Nur โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Architektur ist eine vollautomatische autonome Roboter Experte fähig Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER AUSZUWÄHLEN ALLES AUTOMATISCH DIESES SYSTEM IST IMMER AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEWINN-ZYKLEN GALAXY ist ein 100
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde. Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind. Hauptmerkmale Swing-basiertes Einstiegssystem : Erkennt potenzielle Swing-Setups und plat
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen. Wichtigste Vort
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart Risk Manager Dashboard ist ein MetaTrader 5-Indikator zur Unterstützung von Händlern bei der strukturierten Risikokontrolle und Echtzeit-Kontoüberwachung. Er bietet eine visuelle Schnittstelle für die Verwaltung der Positionsgröße, die Verfolgung von Verlusten und Gewinnen und die Festlegung individueller Handelslimits. Hauptmerkmale SL/TP-Risikorechner Zeigt das geschätzte Risiko und den Ertrag direkt auf dem Diagramm mit einstellbaren horizontalen Linien an. Live-Dashboard mit Metriken
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
T3 Matrix Pro - Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Expert Advisor, der die Leistung von T3 Moving Averages , Parabolic SAR und Heikin-Ashi-Analyse in einem einzigen präzisionsgesteuerten System vereint. Er wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt, erkennt Marktstrukturverschiebungen frühzeitig und bestätigt sie mit einer vielschichtigen Momentum-Logik. Kern-Logik T3 Fast & Slow Algorithmus - Erkennt frühe Trendübergä
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt. Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren. Erkannte Muster Bullish und Bearish Engulfing Hammer und Hanging Man Sternschnuppe Doji-Variationen Andere weit verbreitete Umkehrmuster Merkmale Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an Funktioniert m
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen. Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS) , Charakterwechsel (CHoCH) , Orderblöcke (OB) , Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen. SMC
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern.
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ZoneBreaker Pro - Fortgeschrittene kombinierte Zonenausbruchsstrategie ZoneBreaker Pro ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das eine präzisionsbasierte Zone-Breout-Methode implementiert. Dieser Expert Advisor identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er gegensätzliche Kerzenformationen während bestimmter Marktöffnungszeiten analysiert und Trades ausführt, wenn der Preis durch definierte Zonen bricht. Kernstrategie-Methodik Der EA a
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Advanced Kernel Smoother - Professioneller Multi-Kernel-Regressionsindikator Der Advanced Kernel Smoother stellt einen hochentwickelten Ansatz für die Preisaktionsanalyse dar, der fortschrittliche mathematische Kernel-Regressionstechniken nutzt, um Marktgeräusche herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Klarheit zu identifizieren. Kern-Technologie Dieser Indikator verwendet 17 verschiedene Kernel-Funktionen - darunter Gauß, Laplace, Epanechnikov, Silverm
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Killer Combo System ist ein Multi-Strategie-Indikator, der durch die Kombination mehrerer technischer Module in einem einzigen Tool potenzielle Umkehr- und Fortsetzungs-Setups aufzeigt. Es bietet eine flexible Konfiguration, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Bestätigungsfilter je nach seinem eigenen Handelsansatz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verfügbare Module RSI und CCI Divergenzerfassung MACD-Überkreuzungen Erkennung von Candlestick-Mustern Multi-Timeframe-Filterung Gleitende
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren. Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen. Hauptmerkmale Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind. Adaptive Risk E
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sentient Trend Sculptor EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten trendbasierten Handel entwickelt wurde. Er wendet Multi-Timeframe-Filterung, Volatilitätsanpassung und Sitzungslogik an, um Trades über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren und zu verwalten. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden. Hauptmerkmale Trend-Engine: Filtert Kursbewegungen mit Ausrichtung auf höhere und niedrigere Zeitrahmen. Einstiegslogik: Konzentriert sich auf Pullback-Einst
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart HORIZON - Volumen + SMC-Indikator Smart HORIZON ist ein TradingView-Indikator, der Volumenprofilebenen mit Smart Money Concepts (SMC)-K omponenten kombiniert, um eine strukturierte Chartanalyse zu ermöglichen. Er hebt Elemente der Marktstruktur und wichtige Referenzzonen hervor und erleichtert so die Überwachung der Preisinteraktion mit institutionellen Niveaus. Hauptmerkmale Volumen-Profil-Levels Wöchentliches und monatliches VAH (grüne gestrichelte Linie) und VAL (rote gestrichelte Linie
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
QQQ TrendMaster Pro - MT5 Indikator Dies ist ein technisches Analysetool, das für den Handel mit dem Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere konfigurierbare Module, um die Marktstruktur und die Trendbedingungen zu analysieren: Moving Average Crossovers - 200-Perioden- und 21-Perioden-MA-Signale. MACD-Modul - Anpassbare Schnell/Langsam/Signaleinstellungen (Standard 10/26/9). Chaikin Money Flow - Für volumenbasierte Bestätigung. Directional Movement Index (DMI) - Mi
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Hedging Grid EA - Adaptives Multi-Strategie Handelssystem Hedging Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen robusten Grid-Handel mit dynamischem Hedging, adaptiver Losgrößenbestimmung und mehreren Schutzmechanismen wünschen. Er wurde mit Flexibilität und Präzision entwickelt und kann sowohl für aggressives Wachstum als auch für eine konservative, risikobewusste Performance optimiert werden, was ihn für eine breite Palette von Handelsstilen geei
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Reversion Pro X - Fortgeschrittenes Mean-Reversion-Handelssystem Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem , das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln. Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig fü
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an. Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handel
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
GoldRushTrader EA - Smart Money Concepts automatisch auf MT5 handeln GoldRushTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert institutionelle Handelslogik mit fortschrittlichem Markt-Scanning, um Trades automatisch zu generieren und zu verwalten. Hauptmerkmale: SMC Trading Engine - Erkennt Liquiditätsengpässe, Orderblöcke und Strukturbrüche. Automatisierte Ausführung - Platziert und verwaltet Trades direkt ohne manuelle Eingaben. Multi
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ProfitPyramid X - Erweiterte Compounding-Strategie EA ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet. Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD us
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Gann Fusion Activator Pro - Adaptives Trendfolgesystem Gann Fusion Activator Pro ist eine Weiterentwicklung des klassischen Gann High-Low Activator , die mit einer Multi-Timeframe-Logik , visuellen Trendzonen und einer anpassbaren Signal-Engine ausgestattet ist. Er verwandelt die traditionelle Trendanalyse in ein modernes, dynamisches System, das sich an die Volatilität anpasst und präzise visuelle Hinweise auf Trendwechsel und Momentumänderungen liefert. Hauptmerkmale Adaptiver Gann-Kanal - Dyn
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
PulseZones MTF-Unterstützung und -Widerstand PulseZones MTF Support & Resistance ist ein Präzisionswerkzeug, das entwickelt wurde, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Zeitrahmen direkt auf einem einzigen Chart zu identifizieren und anzuzeigen. Es hilft Händlern, die Marktstruktur auf einen Blick zu verstehen, indem es zeigt, wie der Preis mit den wichtigsten Zonen in den Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 interagiert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die bei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension