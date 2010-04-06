Open Index Pro

Expert Advisor für US100 zur Eröffnung der US-Sitzung (15:30 Uhr italienische Zeit). Definiert ein Band, das auf der ersten Kerze des Tages basiert (Dauer konfigurierbar) und ermöglicht den Handel erst nach Schließung der ersten Kerze, wenn die Bandniveaus überschritten werden.

Betrieb

Konfigurierbares Anfangsfenster (z.B. 15:30-15:35).

Long über dem Höchststand des Bandes, Short unter dem Tiefststand.

Stop Loss: gegenüberliegende Seite des Bandes oder konfigurierbarer Prozentsatz.

Take Profit: Prozentsatz oder Vielfaches des Bandes.

Optionale Filter: Gleitender Durchschnitt, Ichimoku.

Kontrollen: maximaler Spread, maximaler Slippage.

Sizing: prozentuales Risiko pro Handel.

Hauptparameter

Banddauer; Einstiegsmodus (Markt/hängend); SL/TP-Modus (entgegengesetzt/prozentual/vielfach); Filtereinstellungen (MA, Ichimoku); % Risiko oder Lot; Broker-Zeitversatz.

Hinweise

Entwickelt für US100; für andere Instrumente sind spezifische Tests erforderlich (echte Tick-Daten empfohlen).

Warnung

Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Beispiele und historische oder Backtest-Ergebnisse stellen nicht den tatsächlichen Handel dar.