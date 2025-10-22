ENIX mt5
- Experten
- Vitalii Tkachenko
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
- Aktivierungen: 15
|Preis: 404$ -> 505$
Es kombiniert quantitative Logik, Volatilitätsanalyse und maschinelles Lernen zu einem einheitlichen System, das sich dynamisch an Marktstrukturen, Timing und Momentum anpasst.
ENIX verlässt sich nicht auf statische Muster, sondern lernt aus Volatilitätszyklen, Liquiditätsflüssen und Orderbuch-Ungleichgewichten, um die effizientesten Ein- und Ausstiegspunkte zu finden.
Dies macht es für verschiedene Marktbedingungen und eine breite Palette von Instrumenten geeignet.
Hauptfunktionen:
-
Adaptives Hybridmodell: Kombiniert eine auf Volatilität basierende Einstiegslogik mit einer liquiditätssensitiven Ausstiegsoptimierung.
-
Mehrschichtige Signalfilterung unter Verwendung von Preisstruktur, Momentum und Volumenverhalten.
-
Optimiert für MT5-Plattformen und geeignet für verschiedene Handelsumgebungen und alle Broker.
-
Entwickelt für XAUUSD und USDJPY
-
Zeitrahmen M30
Kernprinzip: Hybride Quantitative Engine (HQE)
|Die Hybride Quantitative Engine ist die analytische Grundlage von ENIX mt5. Sie vereint drei verschiedene Analyseebenen, die in Echtzeit kontinuierlich interagieren.
|Strukturelle Ebene
|Erkennt kurzfristige und langfristige Marktformationen durch Volatilitätscluster und Richtungsstärke.
|Verhaltens-Ebene
|Bewertet Orderfluss und Volumenreaktionen, um Veränderungen in der Marktstimmung zu identifizieren.
|Adaptive Ebene
|Passt Handelszeitpunkt, Lotverteilung und Take-Profit-Zonen basierend auf der aktuellen Markteffizienz an.
Während dieser Übergänge überwacht das System kontinuierlich Volatilität, Liquidität, Markttiefe und Momentumstärke, um seine internen Parameter in Echtzeit intelligent anzupassen.
Dadurch bewahrt ENIX ein konstantes und adaptives Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag und sorgt für eine stabile und zuverlässige Performance – auch bei sich schnell ändernder Marktdynamik.
Wie unterscheidet sich ENIX von ENEA?
Während sich ENEA mt5 auf Regimewechsel und makroökonomische Trendanalysen konzentriert, legt ENIX mt5 den Schwerpunkt auf mikrostrukturelle Präzision und Echtzeitanpassung an den Markt.
Es reagiert schneller auf intraday-Veränderungen, filtert Marktrauschen durch Mehrsignalbestätigung und passt Handelsgröße sowie Frequenz automatisch an.
Dadurch ist es besonders effektiv in Umgebungen mit wechselnder Volatilität und liefert stabile Ergebnisse über verschiedene Anlageklassen hinweg.
Wesentliche Stärken im Live-Betrieb:
- Momentum-basierte Einstiegssystematik: Erkennt und handelt aufkommende Impulse, noch bevor ein Trend bestätigt wird.
- Präzise Ausstiege: Nutzt Liquiditätszonen, um Gewinne effizient zu sichern.
- Kontinuierliche Selbstanpassung: Optimiert Parameter automatisch ohne externe Eingriffe.
Die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) in ENIX mt5ENIX mt5 integriert eine KI-gesteuerte adaptive Entscheidungsebene, die die Hybride Quantitative Engine durch intelligente Mustererkennung und kontextbasierte Analyse erweitert.
Die KI lernt kontinuierlich aus Live- und historischen Daten und identifiziert subtile Zusammenhänge zwischen Volatilität, Liquiditätsveränderungen und Handelsergebnissen.
Dies ermöglicht ENIX, Signalqualität und Risikokalibrierung in Echtzeit zu optimieren. Das KI-Modul erfüllt drei Hauptfunktionen:
- Musteranpassung: Erkennt sich entwickelnde Marktverhaltensweisen und passt interne Filter und Schwellenwerte automatisch an.
- Handelsbewertung: Analysiert die Leistung der letzten Trades, um Einstiegstiming zu verbessern und Drawdowns zu reduzieren.
- Kontextanalyse: Interpretiert makro- und mikroökonomische Faktoren – wie Marktreaktionen, Sitzungsvolatilität und zyklische Stärke – um Fehleinstiege in instabilen Marktphasen zu vermeiden.
So bleibt der Expert Advisor adaptiv und effizient, selbst wenn sich die Marktdynamik verändert, und bietet dadurch messbare Vorteile in Präzision, Konsistenz und langfristiger Stabilität.
Zusammenfassung:
ENIX mt5 stellt eine verfeinerte Weiterentwicklung des intelligenten algorithmischen Handels dar. Durch die Kombination aus quantitativer Präzision und adaptiver Logik
erzielt es konsistente Ergebnisse in verschiedenen Marktphasen – ganz ohne manuelle Optimierung. Entwickelt für Trader, die Stabilität,
Autonomie und technische Innovation schätzen, bietet ENIX mt5 professionelle Leistung – vollautomatisch, intelligent anpassungsfähig und bereit für reale Marktbedingungen.
After running ENIX for over 2 months on live accounts, the EA has done good on XAUUSD but quite poor on USDJPY. Still in profit overall. I reduced my USDJPY lot sizes and will keep monitoring