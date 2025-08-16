ENEA mt5

가격: 606$ -> 808$
사용 설명서Manual
ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5

ENEA mt5는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다.

주요 특징:

  • 실시간 레짐 감지: 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면

  • 동적 전략 전환 시장 레짐에 따라 전략 변경

  • AI 모델 GPT5 (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습

  • 자동 TP, SL 조정 기능 활성화

  • M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반


은닉 마르코프 모델(HMM)은 어떻게 작동하나요?

HMM은 금융 시장과 같은 시스템이 눈에 보이지 않는(은닉) 상태를 거쳐 움직인다고 가정하는 통계 모델입니다.
이 상태(예: 상승 추세, 하락 추세)는 직접 관찰할 수 없지만, 가격, 거래량, 변동성과 같은 관측 가능한 지표에 영향을 줍니다.
HMM은 확률을 사용하여 관측된 데이터와 가장 잘 맞는 은닉 상태의 순서를 결정합니다.
이를 통해 패턴을 인식하고 현재 시장 상태를 훨씬 더 잘 평가할 수 있습니다.


HMM 구성 요소:

HMM은 ENEA mt5의 레짐 감지에 사용되는 핵심 구성 요소로 이루어집니다.
은닉 상태(레짐) 는 추세, 범위, 높은 변동성과 같은 다양한 시장 국면을 나타냅니다.
전이 행렬 은 시장이 한 레짐에서 다른 레짐으로 이동할 확률을 결정합니다.
방출 분포 는 각 레짐이 관측된 시장 데이터에서 나타나는 통계적 특성을 설명합니다.
이 모델은 과거 가격 및 변동성 데이터를 기반으로 학습되며, 이후에는 실시간으로 시장이 어떤 레짐에 있는지 감지합니다 – 완전히 수동 라벨링 없이.

레짐 전환이란?

레짐 전환은 시장의 서로 다른 구조적 상태(시장 레짐)에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정하는 것을 의미합니다.
이러한 레짐은 명확한 추세 구간(상승 또는 하락), 횡보 구간(레인지 마켓),
뉴스, 갭, 강한 충격 이후와 같은 높은 변동성 구간 또는 낮은 변동성 구간으로 나타날 수 있습니다.

많은 전통적인 거래 기법은 모든 시장 국면에 동일하게 적용되기 때문에 실패합니다.  ENEA mt5 EA 는 바로 이 점을 개선합니다:
현재 시장 상태를 실시간으로 감지하고, 각 시장 상황에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정하여 모든 레짐에서 최적의 성과를 목표로 합니다.

실시간 전략 로직

실거래에서 ENEA mt5는 지속적으로 시장을 분석하고 현재 레짐을 식별합니다.
시장 상태가 감지되면, EA는 즉시 해당 시장 조건에 맞는 거래 전략을 선택 합니다.
만약 시장이 추세 국면이면, ENEA는 추세 필터가 포함된 돌파 전략을 활성화하여 추세 방향의 움직임을 효율적으로 활용합니다.
횡보 국면(레인지)에서는 EA가 평균회귀 전략을 사용하여 주요 지지/저항 구간에 맞춰 진입과 청산을 조정합니다.
고변동성 국면 이 감지되면, ENEA는 자동으로 포지션 크기를 줄이고 넓은 손절 범위를 설정하여 리스크를 관리하고 불필요한 거래를 피합니다.

예시 적용 (XAU/USD) HMM은 일별 로그 수익률에 대해 학습되었으며 3개의 레짐을 구분합니다:
상태
설명 시장 행동
1
추세 국면
 강한 방향성 움직임, 높은 모멘텀
2
횡보 / 레인지
 낮은 변동성, 불분명한 흐름
3
충격 / 변동성 갭, 뉴스, 급격한 방향 전환

ENEA는 이러한 상태를 실시간으로 감지하고 거래 빈도  전략 선택 을 이에 맞춰 조정합니다.


ENEA mt5에서 ChatGPT-5의 역할

ENEA mt5의 핵심 차별점은 최신 모델인 ChatGPT-5 를 EA의 의사결정 로직에 통합한 것입니다.
HMM이 통계적 레짐 감지를 수행하는 동안, ChatGPT-5는 의미 기반 적응형 의사결정 계층으로 작동합니다.

구체적으로:

  • 복잡한 시장 데이터 해석:

    ChatGPT-5는 HMM이 감지한 시장 레짐을 실시간으로 평가하고, 여기에 현재 시장 심리, 반복되는 계절 패턴, 거시경제 뉴스나 갑작스러운 변동성 급등 등 추가적인 맥락을 지능적으로 통합합니다. 이를 통해 ENEA mt5는 복잡하고 빠르게 변하는 시장 국면에서도 최적의 거래 전략을 선택할 수 있는 정밀하고 상황 맞춤형 의사결정 기반을 확보합니다.

  • 자기 학습 접근 방식:

    강력한 GPT-5 코어는 과거 수많은 거래 데이터에서 심층 패턴과 미묘한 이상 징후를 식별하고 평가하는 데 특화되어 있습니다. 이를 바탕으로 수익성이 높은 셋업은 강화·개선하고, 비효율적이거나 위험한 설정은 자동으로 제거합니다. 이렇게 ENEA mt5는 지속적인 전략 최적화를 통해 항상 최고의 성능을 유지합니다.

  • 맥락 인식:
    GPT-5는 뉴스 이벤트 반응, 주요 경제 지표 발표 후 변동성 급등, 지정학적 사건에 따른 비정상적 가격 움직임 등 측정이 어렵거나 비구조적인 정보도 의사결정 과정에 매끄럽게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 ENEA mt5는 순수 통계 모델이 간과하기 쉬운 동적 요인을 반영해, 예기치 못한 시장 상황에서도 정밀하고 수익 지향적인 결정을 내릴 수 있습니다.

성능은 어느 정도인가?
HMM(정확한 레짐 분류)과 ChatGPT-5(적응형, 맥락 기반 전략 조정)의 결합은 단순히 현재 시장 상황에 반응하는 것을 넘어, 최적의 거래 결정을 선제적으로 준비하는 알고리즘을 만듭니다. 이 이중 엔진 구조는 특히 다른 레짐으로 전환되는 구간에서 강점을 발휘하며, 이는 많은 EA의 약점인 구간입니다. HMM이 구조적 분석을 담당하는 동안 GPT-5는 ‘시장 인텔리전스’를 제공하여, 복잡하고 예측 불가능한 시장 상황에서도 기회를 정밀하게 활용할 수 있게 합니다.

리뷰 9
Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

Kevin Felipe Malagon Leal
142
Kevin Felipe Malagon Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

추천 제품
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
제작자의 제품 더 보기
ENIX mt5
Vitalii Tkachenko
1 (1)
Experts
가격: 404 $ -> 505$ ENIX mt5 – 다층 시장 적응 + 하이브리드 정량 엔진 (HQE) ENIX mt5 는 이전 세대의 연구와 경험을 기반으로 하여, 시장 분석과 거래 실행에 완전히 새로운 하이브리드 접근 방식을 도입한 차세대 완전 자동화 거래 시스템입니다. 정량적 논리, 변동성 분석 및 머신러닝 요소를 결합하여, 시장 구조, 타이밍, 모멘텀에 따라 동적으로 적응하는 통합 시스템을 형성합니다. ENIX는 고정된 패턴에 의존하지 않고, 변동성 주기, 유동성 흐름, 주문장 불균형으로부터 학습하여 가장 효율적인 진입 및 청산 기회를 포착합니다. 이를 통해 다양한 시장 상황과 여러 금융 자산에 적합합니다. 주요 기능: 적응형 하이브리드 모델 : 변동성 기반 진입 로직과 유동성 민감형 청산 최적화를 결합합니다. 다층 신호 필터링 : 가격 구조, 모멘텀, 거래량 행동을 활용합니다. MT5 플랫폼에 최적화되어 있으며 다양한 거래 환경과 모든 브로커 에서 사용 가능합니다. X
Serhii Dronov
142
Serhii Dronov 2025.12.19 17:34 
 

Автор очень отзывчивый — всегда быстро отвечает в личных сообщениях и подробно объясняет все моменты. Все доработки выполнялись оперативно и точно по запросу. Приятно работать с человеком, который реально вовлечён в результат.

labtrade
311
labtrade 2025.12.16 21:19 
 

The EA is promising but the author needs to integrate a feature to use my own API key, I don't want to be dependent on using theirs. Also it only currently supports upto GPT 5 and there is already GPT 5.2 so once I have a way to enter my own key and the version used I will update this review. The author says they are working on this so hopefully it will be available soon.

UPDATE: The author has agreed to release the update on January 5th.

Axel
281
Axel 2025.12.11 11:42 
 

The coward who fled after turning off the signal.

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.12.11 14:37
Hello, my signal looked very good.
I am currently trying to restore it and clarify why it was removed.
Kevin Felipe Malagon Leal
142
Kevin Felipe Malagon Leal 2025.12.04 12:32 
 

I have been working with this EA (ENEA) during 15 days and everytime it opens a trade the TakeProfit has been smashed. Vitalii Tkachenko you are a magician. 🎩

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.12.04 13:55
Thank you for your great feedback.
I’m happy to hear the EA has been performing so well for you.
Michail Manelidis
680
Michail Manelidis 2025.10.24 12:44 
 

This is the only EA you really need. I highly recommend it; make sure you follow all the instructions, and the rest is automated. Thank you, Vitalii, for sharing your creation with the world. It is highly appreciated, brother!

Ferenc Sand
60
Ferenc Sand 2025.10.08 18:35 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.10.08 19:04
Thank you for that.
I’m always ready to help and quick to respond.
Patrick Savard
230
Patrick Savard 2025.09.11 21:49 
 

Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.09.13 17:40
Thanks a lot for your feedback.
Countless hours of development and fine-tuning went into this EA, it's great to see that the results speak for themselves.
peep4447
41
peep4447 2025.09.10 16:54 
 

After some time using the EA, I’ve only seen positive outcomes. If it keeps performing like this, it’s definitely a solid tool. Well done.

Update after one month of use:

Now a month has passed and I must say I am very surprised by the results. Definitely worth it.

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.09.10 17:54
Thank you so much for your kind feedback.
Please keep us posted on your progress.
Arjun-Si
45
Arjun-Si 2025.09.03 18:17 
 

Communication with Vitali is smooth and professional. Responses are always quick and reliable. My first trade hit TP so precise and fast, with absolutely no drawdown. As of now, I can only recommend the EA.

Vitalii Tkachenko
748
개발자의 답변 Vitalii Tkachenko 2025.09.03 20:17
Thank you so much for your kind feedback, it truly means a lot to me.
리뷰 답변