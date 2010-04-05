Nasdaq American Session Strategy

Padroneggia il Nasdaq nel suo momento più esplosivo: la sessione americana

US100 Session Pro è una strategia professionale progettata per sfruttare le opportunità più redditizie sul NASDAQ (US100) durante l'orario di apertura e di trading attivo del mercato di New York. Combina tre configurazioni collaudate per adattarsi a diverse condizioni di mercato:

Breakout di apertura: cattura movimenti rapidi e potenti.

Trend Pullback: entrate pulite con conferma tecnica.

Inversione di sovraestensione: inversioni ad alta precisione.

Caratteristiche principali

Progettata specificamente per conti finanziati e trading disciplinato.

Si concentra sui momenti di massima volatilità e alta probabilità.

Combina EMA, RSI, ATR e Bande di Bollinger per la massima efficacia.

⚙️ Logica multi-configurazione per adattarsi a mercati in trend e laterali.

🔒 Gestione del rischio integrata: rischio configurabile per operazione, limiti giornalieri e protezione dall'overtrading.

💡 Vantaggi per il trader

Perfetto per chi fa trading solo poche ore al giorno.

Supporta scalping, intraday e swing trading intraday.

Non c'è bisogno di passare tutto il giorno davanti allo schermo.

🛠 Requisiti

Piattaforma: MetaTrader 5.

Asset: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.

Timeframe consigliati: M5

Fascia oraria: sessione americana (9:30-16:00 NY).

📌 Importante: prima di utilizzare la piattaforma in tempo reale, prova una demo per adattare il rischio e i parametri al tuo broker.
