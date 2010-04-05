Nasdaq American Session Strategy
- Experts
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 25 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Padroneggia il Nasdaq nel suo momento più esplosivo: la sessione americana
US100 Session Pro è una strategia professionale progettata per sfruttare le opportunità più redditizie sul NASDAQ (US100) durante l'orario di apertura e di trading attivo del mercato di New York. Combina tre configurazioni collaudate per adattarsi a diverse condizioni di mercato:
Breakout di apertura: cattura movimenti rapidi e potenti.
Trend Pullback: entrate pulite con conferma tecnica.
Inversione di sovraestensione: inversioni ad alta precisione.
Caratteristiche principali
Progettata specificamente per conti finanziati e trading disciplinato.
Si concentra sui momenti di massima volatilità e alta probabilità.
Combina EMA, RSI, ATR e Bande di Bollinger per la massima efficacia.
⚙️ Logica multi-configurazione per adattarsi a mercati in trend e laterali.
🔒 Gestione del rischio integrata: rischio configurabile per operazione, limiti giornalieri e protezione dall'overtrading.
💡 Vantaggi per il trader
Perfetto per chi fa trading solo poche ore al giorno.
Supporta scalping, intraday e swing trading intraday.
Non c'è bisogno di passare tutto il giorno davanti allo schermo.
🛠 Requisiti
Piattaforma: MetaTrader 5.
Asset: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.
Timeframe consigliati: M5
Fascia oraria: sessione americana (9:30-16:00 NY).
📌 Importante: prima di utilizzare la piattaforma in tempo reale, prova una demo per adattare il rischio e i parametri al tuo broker.