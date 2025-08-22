Nasdaq American Session Strategy

Domine o Nasdaq em seu momento mais explosivo: a sessão americana

US100 Session Pro é uma estratégia profissional projetada para explorar as oportunidades mais lucrativas no NASDAQ (US100) durante o horário de abertura e de negociação ativo do mercado de Nova York. Ela combina três configurações comprovadas para se adaptar a diferentes condições de mercado:

Rompimento de Abertura: Captura movimentos rápidos e poderosos.

Retração de Tendência: Entradas limpas com confirmação técnica.

Reversão de Overextension: Reversões de alta precisão.

Principais Características

Especificamente projetada para contas financiadas e negociação disciplinada.

Foca em momentos de máxima volatilidade e alta probabilidade.

Combina EMA, RSI, ATR e Bandas de Bollinger para máxima eficácia.

⚙️ Lógica de múltiplas configurações para se adaptar a mercados em tendência e lateralizados.

🔒 Gestão de risco integrada: Risco configurável por operação, limites diários e proteção contra overtrading.

💡 Vantagens para o trader

Perfeito para quem opera apenas algumas horas por dia.

Suporta scalping, intraday e swing trading intraday.

Não precisa passar o dia todo em frente à tela.

🛠 Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5.

Ativos: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.

Períodos de tempo recomendados: M5

Período de tempo: Sessão americana (9h30 às 16h, horário de Nova York).

📌 Importante: Antes de usar em tempo real, teste em uma demonstração para ajustar o risco e os parâmetros à sua corretora.
