Nasdaq American Session Strategy
- Experts
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Versão: 1.2
- Atualizado: 25 agosto 2025
- Ativações: 10
Domine o Nasdaq em seu momento mais explosivo: a sessão americana
US100 Session Pro é uma estratégia profissional projetada para explorar as oportunidades mais lucrativas no NASDAQ (US100) durante o horário de abertura e de negociação ativo do mercado de Nova York. Ela combina três configurações comprovadas para se adaptar a diferentes condições de mercado:
Rompimento de Abertura: Captura movimentos rápidos e poderosos.
Retração de Tendência: Entradas limpas com confirmação técnica.
Reversão de Overextension: Reversões de alta precisão.
Principais Características
Especificamente projetada para contas financiadas e negociação disciplinada.
Foca em momentos de máxima volatilidade e alta probabilidade.
Combina EMA, RSI, ATR e Bandas de Bollinger para máxima eficácia.
⚙️ Lógica de múltiplas configurações para se adaptar a mercados em tendência e lateralizados.
🔒 Gestão de risco integrada: Risco configurável por operação, limites diários e proteção contra overtrading.
💡 Vantagens para o trader
Perfeito para quem opera apenas algumas horas por dia.
Suporta scalping, intraday e swing trading intraday.
Não precisa passar o dia todo em frente à tela.
🛠 Requisitos
Plataforma: MetaTrader 5.
Ativos: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.
Períodos de tempo recomendados: M5
Período de tempo: Sessão americana (9h30 às 16h, horário de Nova York).
📌 Importante: Antes de usar em tempo real, teste em uma demonstração para ajustar o risco e os parâmetros à sua corretora.