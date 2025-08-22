ナスダックの最も爆発的な瞬間、すなわちアメリカ時間で、その勢いを制覇しましょう。





US100 Session Proは、ニューヨーク市場のオープン時間および取引時間中にナスダック（US100）で最も収益性の高い機会を捉えるために設計されたプロフェッショナル戦略です。様々な市場状況に適応するために、実績のある3つのセットアップを組み合わせています。





オープニングブレイクアウト：急速かつ強力な動きを捉えます。





トレンドプルバック：テクニカル分析に基づいた確実なエントリー。





オーバーエクステンションリバーサル：高精度な反転。





主な機能





資金を保有した口座と規律ある取引のために特別に設計されています。





ボラティリティが最大化し、高い確率で上昇する時間帯に焦点を当てています。





EMA、RSI、ATR、ボリンジャーバンドを組み合わせ、最大限の効果を発揮します。





⚙️ トレンド相場と横ばい相場の両方に適応するマルチセットアップロジック。





🔒 統合リスク管理：取引ごとのリスク、日次制限、オーバートレード保護を設定可能。





💡 トレーダーにとってのメリット





1日に数時間しか取引しない方に最適です。





スキャルピング、デイトレード、デイスイングトレードに対応しています。





一日中画面の前に座る必要はありません。





🛠 要件





プラットフォーム：MetaTrader 5





取引資産：NASDAQ 100 / US100 / NAS100





推奨時間足：M5





時間帯：アメリカンセッション（ニューヨーク時間 9:30～16:00）





📌 重要：リアルタイムでご利用になる前に、デモ取引でリスクとパラメーターをブローカーに合わせて調整してください。