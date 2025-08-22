Nasdaq American Session Strategy
- Эксперты
- Manuel De Huerta De La Cruz
- Версия: 1.2
- Обновлено: 25 августа 2025
- Активации: 10
Освойте Nasdaq в самый взрывной момент: американскую торговую сессию.
US100 Session Pro — это профессиональная стратегия, разработанная для использования самых прибыльных возможностей на NASDAQ (US100) во время открытия рынка в Нью-Йорке и активных торгов. Она сочетает в себе три проверенных сетапа для адаптации к различным рыночным условиям:
Прорыв открытия: фиксирует быстрые и мощные движения.
Откат тренда: четкие входы с техническим подтверждением.
Разворот при чрезмерном расширении: высокоточные развороты.
Ключевые особенности
Специально разработана для финансируемых счетов и дисциплинированной торговли.
Ориентируется на периоды максимальной волатильности и высокой вероятности.
Объединяет EMA, RSI, ATR и полосы Боллинджера для максимальной эффективности.
⚙️ Логика многосекционных сетапов для адаптации к трендовым и боковым рынкам.
🔒 Интегрированное управление рисками: настраиваемый риск на сделку, дневные лимиты и защита от переторговки.
💡 Преимущества для трейдера
Идеально подходит для тех, кто торгует всего несколько часов в день.
Поддерживает скальпинг, внутридневную и внутридневную свинг-торговлю.
Не нужно проводить весь день перед экраном.
🛠 Требования
Платформа: MetaTrader 5.
Активы: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.
Рекомендуемые таймфреймы: M5
Временной интервал: Американская торговая сессия (9:30–16:00 по Нью-Йорку).
📌 Важно: Перед использованием в реальном времени протестируйте в демо-версии, чтобы настроить риск и параметры под вашего брокера.