Nasdaq American Session Strategy

Освойте Nasdaq в самый взрывной момент: американскую торговую сессию.

US100 Session Pro — это профессиональная стратегия, разработанная для использования самых прибыльных возможностей на NASDAQ (US100) во время открытия рынка в Нью-Йорке и активных торгов. Она сочетает в себе три проверенных сетапа для адаптации к различным рыночным условиям:

Прорыв открытия: фиксирует быстрые и мощные движения.

Откат тренда: четкие входы с техническим подтверждением.

Разворот при чрезмерном расширении: высокоточные развороты.

Ключевые особенности

Специально разработана для финансируемых счетов и дисциплинированной торговли.

Ориентируется на периоды максимальной волатильности и высокой вероятности.

Объединяет EMA, RSI, ATR и полосы Боллинджера для максимальной эффективности.

⚙️ Логика многосекционных сетапов для адаптации к трендовым и боковым рынкам.

🔒 Интегрированное управление рисками: настраиваемый риск на сделку, дневные лимиты и защита от переторговки.

💡 Преимущества для трейдера

Идеально подходит для тех, кто торгует всего несколько часов в день.

Поддерживает скальпинг, внутридневную и внутридневную свинг-торговлю.

Не нужно проводить весь день перед экраном.

🛠 Требования

Платформа: MetaTrader 5.

Активы: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.

Рекомендуемые таймфреймы: M5

Временной интервал: Американская торговая сессия (9:30–16:00 по Нью-Йорку).

📌 Важно: Перед использованием в реальном времени протестируйте в демо-версии, чтобы настроить риск и параметры под вашего брокера.
