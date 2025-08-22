Nasdaq American Session Strategy

Освойте Nasdaq в самый взрывной момент: американскую торговую сессию.





US100 Session Pro — это профессиональная стратегия, разработанная для использования самых прибыльных возможностей на NASDAQ (US100) во время открытия рынка в Нью-Йорке и активных торгов. Она сочетает в себе три проверенных сетапа для адаптации к различным рыночным условиям:





Прорыв открытия: фиксирует быстрые и мощные движения.





Откат тренда: четкие входы с техническим подтверждением.





Разворот при чрезмерном расширении: высокоточные развороты.





Ключевые особенности





Специально разработана для финансируемых счетов и дисциплинированной торговли.





Ориентируется на периоды максимальной волатильности и высокой вероятности.





Объединяет EMA, RSI, ATR и полосы Боллинджера для максимальной эффективности.





⚙️ Логика многосекционных сетапов для адаптации к трендовым и боковым рынкам.





🔒 Интегрированное управление рисками: настраиваемый риск на сделку, дневные лимиты и защита от переторговки.





💡 Преимущества для трейдера





Идеально подходит для тех, кто торгует всего несколько часов в день.





Поддерживает скальпинг, внутридневную и внутридневную свинг-торговлю.





Не нужно проводить весь день перед экраном.





🛠 Требования





Платформа: MetaTrader 5.





Активы: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.





Рекомендуемые таймфреймы: M5





Временной интервал: Американская торговая сессия (9:30–16:00 по Нью-Йорку).





📌 Важно: Перед использованием в реальном времени протестируйте в демо-версии, чтобы настроить риск и параметры под вашего брокера.