Nasdaq American Session Strategy

Maîtrisez le Nasdaq à son moment le plus explosif : la séance américaine





US100 Session Pro est une stratégie professionnelle conçue pour exploiter les opportunités les plus rentables du NASDAQ (US100) pendant l'ouverture du marché new-yorkais et les heures de négociation actives. Elle combine trois configurations éprouvées pour s'adapter aux différentes conditions de marché :





Casse à l'ouverture : Capture des mouvements rapides et puissants.





Repli de tendance : Entrées nettes avec confirmation technique.





Inversion de surextension : Inversions de haute précision.





Caractéristiques principales





Spécialement conçue pour les comptes financés et le trading discipliné.





Se concentre sur les périodes de volatilité maximale et de forte probabilité.





Combine l'EMA, le RSI, l'ATR et les bandes de Bollinger pour une efficacité maximale.





⚙️ Logique multi-configurations pour s'adapter aux marchés en tendance et aux marchés latéraux.





🔒 Gestion des risques intégrée : Risque par transaction configurable, limites quotidiennes et protection contre le sur-trading.





💡 Avantages pour le trader





Idéal pour ceux qui ne tradent que quelques heures par jour.





Compatible avec le scalping, le trading intraday et le swing trading intraday.





Plus besoin de passer la journée devant un écran.





🛠 Configuration requise





Plateforme : MetaTrader 5.





Actifs : NASDAQ 100 / US100 / NAS100.





Périodes de trading recommandées : M5





Plage de trading : Session américaine (9h30-16h00, New York).





📌 Important : Avant d'utiliser le trading en temps réel, testez la version démo afin d'ajuster le risque et les paramètres de votre courtier.