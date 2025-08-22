Nasdaq American Session Strategy

나스닥의 가장 폭발적인 순간, 미국 장세에서 최고의 수익을 창출하세요

US100 Session Pro는 뉴욕 시장 개장 및 활발한 거래 시간 동안 나스닥(US100)에서 가장 수익성 있는 기회를 활용하도록 설계된 전문적인 전략입니다. 다양한 시장 상황에 맞춰 세 가지 검증된 설정을 결합했습니다.

개시 돌파: 빠르고 강력한 움직임을 포착합니다.

추세 후퇴: 기술적 확인과 함께 깔끔한 진입을 보장합니다.

과도 확장 반전: 고정밀 반전을 제공합니다.

주요 특징

자금 계좌와 규칙적인 거래를 위해 특별히 설계되었습니다.

최대 변동성과 높은 확률의 시점에 집중합니다.

최대 효과를 위해 EMA, RSI, ATR, 볼린저 밴드를 결합합니다.

⚙️ 추세 및 횡보 시장에 적응할 수 있는 다중 설정 로직을 제공합니다.

🔒 통합 위험 관리: 거래별 위험 설정, 일일 한도 및 과도 거래 방지 기능을 제공합니다.

💡 트레이더를 위한 장점

하루에 몇 시간만 거래하는 분들에게 적합합니다.

스캘핑, 장중 및 장중 스윙 트레이딩을 지원합니다.

하루 종일 화면 앞에서 기다릴 필요가 없습니다.

🛠 요구 사항

플랫폼: MetaTrader 5.

자산: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.

권장 시간대: M5.

시간대: 미국 시장 (뉴욕 시간 오전 9시 30분~오후 4시).

📌 중요: 실시간 사용 전 데모 버전을 통해 테스트하여 브로커의 위험 및 매개변수를 조정하십시오.
추천 제품
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
AlertQ
Alexander Gomez Ruiz
Experts
AlertQ - Martingala Inteligente con Filtros de Tendencia AlertQ es un sistema de trading automatizado híbrido que combina la precisión de indicadores técnicos clásicos con una gestión de recuperación avanzada (Martingala Segura). A diferencia de las martingalas tradicionales que operan ciegamente, AlertQ solo entra al mercado cuando existe una confirmación de momentum y fuerza de tendencia, protegiendo tu capital con límites estrictos de volumen y margen. ️ ¿Por qué AlertQ es diferente? El có
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
Gold Sentinel MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Sentinel MT5 is a fully automated trading system focused on momentum price movements. The algorithm combines bar structure analysis, custom indicators, and market activity filters to generate balanced trading signals. The advisor supports flexible configuration of entry logic, position management, and trading activity restrictions, allowing it to be adapted to various trading conditions and instruments. + Gold Sentinel Trading Logic and Signals The trading logic is based on a multi-factor a
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experts
개요 AMO AI 는 7계층 딥 뉴럴 네트워크 아키텍처와 인공지능 알고리즘을 결합한 고급 자동매매 시스템(Expert Advisor, EA)입니다. 이 시스템은 시장 데이터를 여러 분석 계층을 통해 처리하여 기술적 패턴과 시장 행동을 기반으로 잠재적인 매매 기회를 식별합니다. 기술 아키텍처 신경망: 7계층 딥러닝 구조 AI 엔진: 고급 패턴 인식 시스템 분석 프레임워크: 멀티 타임프레임 기술적 분석 리스크 관리: 포지션 크기 계산 및 스톱로스 메커니즘 통합 뉴스 필터: 경제 캘린더 연동으로 이벤트 기반 매매 제어 추천 통화쌍 골드 트레이딩 XAUUSD – 귀금속 분석 (매개변수 조정 필요) 주요 통화쌍 (추천) EURUSD – 높은 유동성과 안정적인 스프레드 GBPUSD – 패턴 인식에 적합한 변동성 USDJPY – 일관된 추세 패턴 AUDUSD – 명확한 기술적 패턴 보조 통화쌍 (대안) USDCAD – 중간 수준 변동성 NZDUSD – 스윙 트레이딩에 적합 EURGBP – 크
TrendDashboardPro
Abraham Apotierioluwa Apesinola
Experts
This is a sophisticated **TrendDashboardPro* optimized for **Deriv Synthetic Indices,cfd,crypto,metals and currency pairs**. how it works: ## **OVERALL STRATEGY** This EA uses **Multiple Moving Average Crossovers** with **advanced filters** to trade trends by checking all the timeframes from M1 to MN via the strongest confluence of all the timeframes , It's specifically optimized for synthetic indices (volatility indices) which have different characteristics than traditional forex pairs,also w
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Experts
**WALL STREET INDEX US30** **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME**: M1 or M5   **MAX SPREAD**: 50   **BROKER TYPE**: HEDGE   **DIGIT**: 1   **INITIAL DEPOSIT**: 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS**: PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in the United States. This EA is desi
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experts
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Hedging Gold Brasil MT5
Alexander Scaranti
Experts
Using this system is easy. Just open a trade when the market goes up or down, set a profit target and don't worry about a stop loss. The system protects your trades using a smart technique, taking opposite trades with larger sizes if the market goes against you. This creates a "trading channel" with upper and lower profit targets, and all open trades close in profit when one of these targets is reached.
Pink Gold
Roland Aimua Akenuwa
Experts
Pink Gold EA – Trade Gold & Forex with Precision Pink Gold EA is a 100% automated Expert Advisor built to dominate the Gold market (XAUUSD) while also trading major forex pairs with confidence. Powered by multi-timeframe analysis (1H & 4H) and overbought/oversold detection , it identifies high-probability entries and manages risk like a professional trader. Whether you trade prop firm accounts , standard brokers, or personal portfolios, Pink Gold EA delivers a balanced mix of performance, safety
GoldEnigmaPro
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldEnigmaPro – RSI-Powered Strategy  GoldEnigmaPro is a fully automated Expert Advisor designed for precise breakout trading using the power of RSI-based signals. This EA intelligently places orders near overbought and oversold RSI zones to capture sharp momentum-driven price movements—ideal for gold (XAUUSD) and volatile pairs. Key Features Breakout Entry Logic : Waits for price confirmation beyond RSI zones to reduce false signals. ️ Stop Loss & Trailing Stop : SL and trailing stop are
HAP Trend
Amirali Abazar
Experts
HAP_Trend EA is based on detection of Trendline algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed HAP_Trend EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using HAP_Trend EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using HAP_Trend EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you w
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Rebote en Bandas
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experts
*** NOVIDADE: Takeprofit e Stoploss com valores fixos em pontos *** *** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO) , negociados na bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a  Banda de Bollinger , de acordo com o pe
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experts
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Neon Ash UsdJpy 1H
Burak Enes Aydin
Experts
This expert advisor (EA) is designed for trading the USD/JPY pair on a 1-hour (H1) timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trade opportunities. The strategy is built upon Stochastic, Bulls Power, Moving Averages, and Pin Bar patterns , ensuring a dynamic and structured approach to market conditions. Key Features: Stochastic Oscillator: Uses %K Period (16), %D Period (3), and Slowing (2) to identify overbought and oversold market conditions. Bulls Power
Octopus MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experts
Forex에서 편안한 작업을 위한 다중 통화 거래 로봇. 최소한의 사용자 정의 가능한 매개 변수가 있으므로 초보자와 숙련 된 거래자 모두에게 적합합니다. 예를 들어 "EURUSD"와 같이 하나의 통화 쌍에 거래 로봇을 설치하고 결과를 보기만 하면 더 이상의 조작이 필요하지 않습니다. VPS 서버와 브로커에 대해 까다롭지 않습니다. 지속적인 최적화가 필요하지 않은 안정적인 봇 - 일단 설치, 구성 및 잊어버리십시오. *write me after purchase to get the second version as a gift Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/1722303 MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/86883 요구 사항: 타임프레임 M15 최소 보증금 $1000 레버리지 1:500 VPS 서버 봇 설치 및 구성: 1. EURUSD 통화 쌍에 봇 설치 2. M15 기간
Doji Hunter EA
Renato Takahashi
Experts
*** SALE *** PROMO PRICE *** Doji Hunter EA  is a  candlestick reader  reversal expert advisor that recognizes candlestick pattern  DOJI , either for  long  or  short  trades.  Stochastic Oscillator ,  Bollinger Bands  and  On Balance Volume (OBV)  can be configured and used as  trade in filters. So, it´s possible to trade only dojis that are created under determined region of bands or a limit value of stochastic.  Takeprofit  and  Stoploss  can be configured as  fixed  ones or as  Stochastic  
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Trading Tiger
Pran Gobinda Basak
Experts
MT5의 Trading Tiger Expert Advisor는 추세와 함께 스니퍼 항목으로 거래됩니다. 이 Expert Advisor와 함께라면 당신의 돈은 항상 안전할 것입니다. 100달러로 시작할 수 없다       4. 10개의 통화 쌍에서 실행하고 0.01랏 거래에서 유동 이익이 9 USD 이상인 경우 모든 포지션을 청산합니다.            당신은 또한 그것을 수정할 수 있습니다 이 EA를 금이나 다른 암호화폐에 사용하지 마십시오. GBPUSD, EURUSD, USDCHF, EURJPY에서 사용할 수 있는 이러한 유형의 통화 쌍 5분 단위로 사용하는 것을 추천합니다.        7. 수동 수정이 허용되는 완전 자동 입력, 종료, 손절 기능 및 더 중요한 것은 수익을 추적한다는 것입니다.            우리 세션 3시간 전에 좋은 수익을 내고 있다면 이 로봇을 중지하여 좋은 수익을 절약할 수 있습니다.              
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.33 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
중요 공지: 현재 가격으로 구매할 수 있는 수량은 매우 제한적입니다. 가격은 곧 $1999.99 로 인상됩니다. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – 궁극의 멀티 전략 트렌드 추종형 EA Vega BOT 에 오신 것을 환영합니다. 본 EA는 여러 전문적인 트렌드 추종 기법을 하나의 유연하고 고도로 맞춤화 가능한 시스템으로 통합한 강력한 익스퍼트 어드바이저입니다. 초보 트레이더든, 알고리즘 거래 경험자든, Vega BOT은 프로그래밍 지식 없이도 원하는 방식으로 트레이딩 모델을 구축하고 최적화할 수 있도록 설계되었습니다. 멀티 전략 엔진 – 모든 시장 환경 대응 Vega BOT은 다양한 시장 상황에서 안정적으로 작동하며 다음과 같은 주요 금융 상품을 지원합니다: Forex (외환) Gold (골드) Indices (지수) Crypto (암호화폐) Standard
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.8 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다.   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보다 훨씬 더 깊이 있게 작동합니다.
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
3.67 (9)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
4.25 (4)
Experts
Breakout Master EA는 다양한 시간 프레임, 특히 소규모 인트라데이 구간에서의 돌파 매매 패턴을 식별하도록 설계된 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 사용자 설정이 가능한 매개변수, 명확한 진입 논리, 통합된 리스크 관리 기능을 제공합니다. 다음 가격: 1199달러, 남은 수량 1개. 중요!! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 안내를 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요. XAUUSD(골드)를 염두에 두고 개발된 이 EA는 다양한 시장 상황에 적합한 구조화된 돌파 전략을 트레이더가 적용할 수 있도록 도와줍니다. 추천 사항: 통화쌍: XAUUSD (골드) 시간 프레임: M5 최소 입금액: $500 계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor VPS: 24시간 운영을 위해 권장
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 신규: Goldbot One을 구매하고 EA 1개를 무료로 선택하세요!! (2개의 거래 계정에 대해) 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 LIVE SIGNAL 금 시장을 위해 설계된 매우 정교한 거래 로봇,   Goldbot One을   소개합니다 .   Goldbot One은 브레이크아웃 트레이딩에 중점을 두고, 지지선과 저항선을 모두 활용하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아냅니다. 이 전문가 조언가는 변동성이 큰 귀금속 시장에서 효율성, 신뢰성, 전략적 우위를 추구하는 거래자를 위해 만들어졌습니다.   주목할 사실:     샘플 외부 데이터에서 EA의 성능은 최적화에 사용된 샘플 내부 데이터와 완벽하게 일치합니다.   샘플 내 기간은 2016-2023년입니다.   전략 확인을 위해 사용된 샘플 외 데이터는 2004-2016년과 2
제작자의 제품 더 보기
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
SP500 Opening Range Pro MT5 Professional Automated Trading for the S&P 500 SP500 Opening Range Pro MT5 is a professional automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade the S&P 500 (US500) during the New York session using an Opening Range breakout and pullback strategy. The EA focuses on capturing the initial market volatility after the New York open through a structured, rule-based approach combining breakout confirmation, pullback logic, and multiple technical filters. Key Featur
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변