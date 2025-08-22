Nasdaq American Session Strategy

나스닥의 가장 폭발적인 순간, 미국 장세에서 최고의 수익을 창출하세요





US100 Session Pro는 뉴욕 시장 개장 및 활발한 거래 시간 동안 나스닥(US100)에서 가장 수익성 있는 기회를 활용하도록 설계된 전문적인 전략입니다. 다양한 시장 상황에 맞춰 세 가지 검증된 설정을 결합했습니다.





개시 돌파: 빠르고 강력한 움직임을 포착합니다.





추세 후퇴: 기술적 확인과 함께 깔끔한 진입을 보장합니다.





과도 확장 반전: 고정밀 반전을 제공합니다.





주요 특징





자금 계좌와 규칙적인 거래를 위해 특별히 설계되었습니다.





최대 변동성과 높은 확률의 시점에 집중합니다.





최대 효과를 위해 EMA, RSI, ATR, 볼린저 밴드를 결합합니다.





⚙️ 추세 및 횡보 시장에 적응할 수 있는 다중 설정 로직을 제공합니다.





🔒 통합 위험 관리: 거래별 위험 설정, 일일 한도 및 과도 거래 방지 기능을 제공합니다.





💡 트레이더를 위한 장점





하루에 몇 시간만 거래하는 분들에게 적합합니다.





스캘핑, 장중 및 장중 스윙 트레이딩을 지원합니다.





하루 종일 화면 앞에서 기다릴 필요가 없습니다.





🛠 요구 사항





플랫폼: MetaTrader 5.





자산: NASDAQ 100 / US100 / NAS100.





권장 시간대: M5.





시간대: 미국 시장 (뉴욕 시간 오전 9시 30분~오후 4시).





📌 중요: 실시간 사용 전 데모 버전을 통해 테스트하여 브로커의 위험 및 매개변수를 조정하십시오.